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Политика

Датский фрегат на Балтике, испанские самолеты в Болгарии. НАТО отправляет войска на восток

НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины

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US Army/Global Look Press
Североатлантический альянс направляет дополнительные силы в Восточную Европу из-за того, что Россия якобы продолжает «разворачивать свои войска на Украине и вокруг нее». Какие страны отправляют своих военнослужащих на восток и где они будут размещаться — в материале «Газеты.Ru».

Страны-члены НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе. Эти действия направлены на сдерживание и оборону союзников, поскольку «Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее», следует из распространенного в понедельник, 24 января, заявления Североатлантического альянса.

«В последние дни ряд союзников сделали объявления о текущем или предстоящем развертывании. Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе. Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО. Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приведут один корабль и наземные подразделения в резерв для сил реагирования НАТО.

Соединенные Штаты также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза», — говорится в релизе.

О том, что президент США Джо Байден планирует размещение американских войск, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации с Украиной, ранее написала газета The New York Times.

По данным ее источников, высокопоставленные военные Пентагона представили главе Белого дома несколько вариантов «для противодействия России». Один из них предполагает отправку от 1 тыс. до 5 тыс. военных в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности в случае ухудшения ситуации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал действия союзников, предоставляющих дополнительные силы в НАТО.

«НАТО продолжит принимать все необходимые меры для обороны и защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического альянса.

Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», — подчеркнул он.

В заявлении альянса также отмечается, что НАТО является оборонительным союзом. «В ответ на незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году НАТО увеличило свое присутствие в восточной части альянса, в том числе с четырьмя многонациональными боевыми группами в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Эти подразделения, возглавляемые Великобританией, Канадой, Германией и США соответственно, являются многонациональными и боеспособными. Их присутствие ясно дает понять, что нападение на одного союзника будет считаться нападением на весь альянс. До 2014 года в восточной части альянса не было сил НАТО», — говорится в тексте.

НАТО не может гарантировать нерасширения

Вопрос включения в состав НАТО новых стран Восточной Европы сейчас не обсуждается, заявил ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

При этом Североатлантический альянс не может гарантировать нерасширения, добавил он.

«К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — пояснил глава правительства Германии.

На этом фоне министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила 24 января, что страна не планирует подавать заявку на вступление в НАТО.

«На самом деле у нас сейчас нет намерения подавать заявку на членство в НАТО. Этот вопрос сейчас не рассматривается», — цитирует ее ТАСС.

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