Ваши полномочия: ПАСЕ начнет год с дебатов по России

Как и в предыдущие два года, на первом в этом году заседании ПАСЕ полномочия российской делегации попытались оспорить. Две соответствующие инициативы — от Литвы и Украины — набрали достаточное количество голосов. Теперь будет подготовлена резолюция, по которой предстоит провести дебаты.

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник, 24 января, оспорили полномочия российской делегации в организации. Об этом было объявлено на открытии сессии в Страсбурге, которая пройдет с 25 по 28 января. «Унизительная история»: в России задумались о выходе из ПАСЕ Российский парламентарий Петр Толстой считает, что Россия не должна терпеть «унизительную историю»... 01 марта 23:40

Было подано два протеста. Так, за инициативу литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса проголосовали 49 участников сессии, за аналогичное предложение украинского депутата Евгении Кравчук — 47. Как передает пресс-служба организации, инициативу должны были поддержать не менее 30 депутатов как минимум из пяти разных национальных делегаций.

Представители литовской и украинской делегации выступают с запросами на оспаривание полномочий российской делегации на открытии каждой зимней сессии ПАСЕ. Это делается именно на первом заседании в году, поскольку в это время все делегации направляют заявки на участие в работе ассамблеи.

В первый день сессии полномочия делегаций подтверждаются автоматически, если со стороны членов ПАСЕ не поступает возражений.

Мониторинговый комитет ПАСЕ в течение ближайших суток подготовит доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции российская делегация обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать). По проекту резолюции о ратификации полномочий делегации, в отношении которой проводится процедура оспаривания, она не имеет права голосовать.

Дебаты по вопросу полномочий российской делегации предложено провести во второй половине дня в среду, 26 января.

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, «вновь на пространстве Совета Европы возобладали двойные стандарты и политизированный подход». Он добавил, что РФ покинет заседание ПАСЕ при ущемлении прав ее парламентариев. В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на открытии зимней сессии оспорили полномочия... 24 января 16:18

«После возвращения России в 2019 году в ПАСЕ эта третья попытка оспорить полномочия нашей делегации. Две предыдущих — в 2020 и 2021 годах — завершились провалом. Надеюсь, что конструктив возобладает и в этот раз. В противном случае — и позиция эта хорошо известна в Страсбурге — делегация откажется от работы в ПАСЕ. Мы не приемлем никакой дискриминации, никаких санкций или поражения в правах делегации России», — написал он в своем Telegram-канале.

Трехсторонний механизм

В январе 2021 года парламентская ассамблея Совета Европы закрепила в своем регламенте возможность использования трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава СЕ, который может быть активирован при серьезных нарушениях правил организации и поддержке не менее трети участников ПАСЕ. Основная цель механизма — обеспечение выполнения страной-участницей своих обязательств перед организацией.

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой ранее заявил, что России необходимо пересмотреть свою роль в международной организации в случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в ее отношении. Он отметил, что Москва не должна терпеть «эту унизительную историю».

Как складывались отношения России и ПАСЕ

Напомним, почти два года назад, 27 января 2020-го более 30 депутатов ПАСЕ также оспорили полномочия делегации России, но резолюция была отклонена. В ПАСЕ заявили, что готовы принимать делегатов с любыми прививками от COVID-19 Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что готова принимать всех участников делегаций... 24 сентября 14:03

ПАСЕ является консультативным органом Совета Европы — старейшей межправительственной организации континента. СЕ был основан в 1949 году и объединяет 47 европейских государств. ПАСЕ состоит из 648 парламентариев (324 представителя и 324 их заместителя), которые избираются национальными парламентами из числа своих депутатов.

Россия стала членом СЕ 28 февраля 1996 года. При вступлении страна взяла на себя ряд обязательств. Среди них: присоединение к ряду европейских конвенций; передача пенитенциарной системы России из МВД в Минюст; признание юрисдикции Европейского суда по правам человека; разрешение международных и внутренних споров мирными средствами; выполнение обязательств по Договору о сокращении обычных вооруженных сил и вооружений в Европе.

Россия присоединилась к 60 договорно-правовым актам СЕ (всего более 200). Среди них подписанные в 1996 году и вступившие в силу в 1998 году конвенции о защите прав человека и основных свобод (за исключением протокола об отмене смертной казни), касающиеся защиты национальных меньшинств, предотвращения пыток, местного самоуправления. Российская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ Депутат Государственной думы Петр Толстой заявил, что российская делегация не поедет на осеннюю сессию... 24 января 16:18

РФ имеет право направлять для участия в сессиях 18 представителей и столько же заместителей.

Конфликты с российской делегацией

С момента присоединения к СЕ Россия периодически подвергалась критике со стороны участников этой организации, в частности ПАСЕ. Претензии высказывались по различным поводам — военные операции против чеченских боевиков (2000 г.), отсутствие юридически оформленной отмены смертной казни (с 1996 года в РФ фактически действует мораторий на смертную казнь), признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии (2008г.) и др.

Кроме того, в ПАСЕ неоднократно поднимался вопрос об ограничении или приостановлении полномочий российской делегации. Так, в апреле 2000 года российская делегация впервые была лишена права голоса в связи с нарушениями прав человека во время контртеррористической операции в Чечне. Тогда представители России в знак протеста покинули зал заседаний. 25 января 2001 года ПАСЕ проголосовала за восстановление прав России, и делегация РФ возобновила работу.

Очередное обострение отношений последовало после воссоединения Крыма с РФ. В апреле 2014 года делегация России вновь была лишена права голосовать, а также возможности участвовать в наблюдательных миссиях ПАСЕ и входить в состав руководящих органов Ассамблеи (бюро и постоянного комитета). В январе 2015 года РФ приняла участие в зимней сессии ПАСЕ, однако в июне Ассамблея вновь приостановила права российской делегации до конца года, а российские действия на Украине были признаны «агрессией».

В ответ российская сторона заявила об отказе работать в ПАСЕ и с начала 2016 года не направляла заявку на участие в сессиях организации.

В 2017 году Россия заявила о необходимости внесения в регламент Ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей. В том же году РФ заморозила выплаты взносов в бюджет СЕ до тех пор, пока не будут восстановлены права российской делегации. В МИД России прокомментировали действия Франции, мешающие работать российским дипломатам В российском МИД прокомментировали действия Франции, мешающие работать российским дипломатам... 29 сентября 08:44

10 апреля 2019 года депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой говорилось о необходимости сохранения членства России в СЕ, и призвали Москву направить делегацию на летнюю сессию. Помимо этого, в документе содержалось требование заплатить взносы в бюджет организации.

17 мая Комитет министров СЕ (КМСЕ; руководящий орган Совета Европы), заявил, что все страны-члены должны «быть допущены до участия на равной основе в работе КМСЕ И ПАСЕ».

В ночь на 24 июня 2019 года члены Ассамблеи после девятичасового обсуждения приняли документ, согласно которому права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат ограничениям. На его основе 26 июня участники летней сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации.

После пятилетнего перерыва Россия вернулась к полноценной работе в ПАСЕ.

Летом 2019-го Россия внесла взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год — около €33 млн, а тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга РФ по взносам в СЕ за 2017-2018 годы в размере €54,6 млн. 4 сентября в СЕ заявили, что Россия уплатила 97% задолженности.