Переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве, 21 января 2022 год

Новые переговоры России и США, первое заявление Нурсултана Назарбаева после волнений в Казахстане и два года правительству Мишустина — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Неделя началась с неожиданно появившегося в телеэфире видеообращения Нурсултана Назарбаева.

«Напомним, что после ухода с поста президента страны Елбасы формально оставался председателем Совета безопасности Казахстана, а неформально контролировал силовые структуры. Теперь он подтвердил, что председатель СБ — президент Токаев (хотя его самоназначение на этот пост противоречит записанному в законе о СБ статусу Елбасы). Назарбаев сам назвал себя пенсионером и призвал казахстанцев поддержать реформы президента Токаева», — констатировал «Мейстер».

«Таким образом, транзит власти в Казахстане, начатый в 2019 году, завершился, — делает вывод канал. — Для Токаева транзит прошел как нельзя лучше: он обрел всю полноту власти. Но и Назарбаеву грех жаловаться: он окружен почетом и уважаем».

На прошлой неделе состоялся очередной раунд переговоров между Россией и США.

«Тема гарантий безопасности после сегодняшней Женевы, похоже, окончательно выходит на финишную прямую. Письменного ответа на свои предложения ждем на следующей неделе, — напоминает «Адекват», — если по его содержанию будет о чем говорить, состоится, надо полагать, так же быстро, еще один такт переговоров на министерском уровне. И если по его итогам выйдем на решение, фиксироваться оно, скорее всего, будет уже на встрече в верхах».

«Так что шар, замерший на вершине крутой арки, покатится оттуда совсем скоро. Либо в одну сторону, либо в другую», — замечает канал.

На фоне растущей напряженности между Россией и Западом ИА «Стекломой» заметил, как командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах прибыл с рабочим визитом в Индию, где встретился со своим коллегой Хари Кумаром.

И в ходе этой, в общем-то, рутинной встречи Шёнбах неожиданно озвучил все, что думает по поводу украинского кризиса и российско-европейских отношений:

«Россия — важная страна. Нам, Германии и Индии, нужна Россия, чтобы противостоять Китаю. Не только с вашей [индийской] точки зрения, но и с моей. Я истинно верующий католик, я верю в Господа нашего и [идею] христианства. И Россия — христианская страна. Нам нужна эта гигантская страна в качестве полноценного партнера. <...> Послушайте, Крым ушел (в Россию). И он никогда уже не вернется. Это факт… Украина не соответствует критериям включения в НАТО. <...> Другие страны, такие как Грузия, также хотят стать членами НАТО. Соответствуют ли они критериям? Да, вполне. Будет ли мудрым решением принимать их в альянс? Никак нет».

«Не знаем, что заставило господина Шёнбаха быть настолько откровенным в своих словах, но перед нами исчерпывающий ответ на вопрос, хотят ли европейцы войны. Понятно, что не глава ВМС Германии выстраивает политику ЕС в отношении России, однако такие откровения из уст высокопоставленного военного лучше всего говорят о реальном настрое европейских стран…» — делает вывод канал.

Никита Кричевский тем временем обратил внимание на важную дату, которая пришлась на прошлую неделю — правительству Михаила Мишустина исполнилось два года.

Автор «Антискрепы» выделил несколько инициатив трансформационного характера, предпринятых председателем кабмина и его сотрудниками в это время.

«Комплексные меры правительства не только быстро восстановили занятость, но и вывели безработицу на исторически низкий уровень, а допдоходы бюджета в прошедшие два года были направлены на соцподдержку и развитие регионального здравоохранения.

Были минимизированы торговые барьеры. По линии ВТО удалось предотвратить ущерб для товаров российского экспорта более 1,5 млрд долл. Кроме того, удалось доказать «рыночный статус» российской экономики в рамках процедуры его пересмотра, инициированной Минторгом США. Ущерб от лишения этого статуса мог быть нанесен нашему экспорту по многим товарным позициям.

Продолжилась системная реализация мер поддержки и развития МСП. Только по итогам III кв. 2021 года численность занятых в сфере МСП составила 25,2 млн человек, в т.ч. самозанятых – 3,7 млн человек. При этом, на самозанятых расширены большинство мер поддержки МСП. На 1 октября 2021 года консолидированный объем поддержки составил 337,1 млрд руб., в т.ч., 272,1 млрд руб. На 1 октября 2021 года было выдано более 28,9 млрд руб. микрозаймов в моногородах.

По итогам 9 месяцев 2021 года центры поддержки экспорта (ЦПЭ) оказали услуги 17 616 субъектам МСП. При содействии ЦПЭ заключили экспортные контракты 2 323 субъекта МСП, объем поддержанного экспорта составил $1 047,9 млрд. По состоянию на 26 ноября 2021 года объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил 3 437 млрд руб.

Предоставлялась грантовая поддержка вновь созданным агрохозяйствам - до 6 млн руб. на 1 хозяйство (не более 90% стоимости проекта), – в 2021 году направлено 3,6 млрд руб. средств. Для предоставления грантов отобрано 1 499 фермерских хозяйства.

«Повторимся еще раз: главное не в этом, а в том, что Мишустин начал наводить системный порядок в экономике, в самых разных ее отраслях», — резюмировал профессор.

​А вот «Доктор прописал» обратил внимание на то, что власти Нью-Йорка демонтировали памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который более 80 лет располагался перед входом в Американский музей естественной истории.

«Демонтировали из-за двух фигур, стоящих по бокам от Рузвельта. Операция по демонтажу обошлась в два миллиона долларов. Но дело такое, никаких денег не жалко.

Памятник Рузвельту есть в фильмах «Ночь в музее», последний из которых снят в 2014 году. Вроде и времени-то не так уж много прошло, но выйди «Ночь в музее» сейчас с таким памятником, фильм и до проката не допустили бы», — полагает канал.

Также на минувшей неделе на Украине вступило в силу новое положение закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», пишет РИАN.

Это значит, что все печатные СМИ в стране отныне должны издаваться в том числе на государственном языке. Если быть точными, издатели газет и журналов обязаны выпускать не менее 50% тиража на украинском.

«Примечательно, что нормы закона не будут распространяться на печатные издания на крымско-татарском и других языках так называемых коренных народов Украины, а также на английском или другом официальном языке Евросоюза. Русский язык под эти исключения, разумеется, не попадает.

Как итог: всем русскоязычным печатным СМИ придется выделять дополнительные бюджеты на украиноязычные версии, либо закрыться. Пострадает малый и средний бизнес. А все из-за мракобесия действующих украинских властей, которые буквально запрещают людям говорить, писать и читать по-русски», — подчеркнул канал.

На этом все.

До следующей недели.