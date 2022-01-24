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Политика

«Женщина, закончившая холодную войну»: экс-советница Рейгана получила паспорт РФ

Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси объяснила, для чего ей нужно российское гражданство

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков и писательница, бывший советник по СССР бывшего президента США Рейгана Сюзанна Масси во время вручения российского паспорта в здании администрации президента РФ на Старой площади, 24 января 2022 года

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и писательница, бывший советник по СССР бывшего президента США Рейгана Сюзанна Масси во время вручения российского паспорта в здании администрации президента РФ на Старой площади, 24 января 2022 года

Полномочный представитель Сюзанны Масси в России Балтазар Шальденбранд/ТАСС
Помощник президента России Юрий Ушаков в понедельник вручил паспорт гражданина России экс-советнице президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси. Торжественная церемония прошла в здании администрации президента на Старой площади. Масси объяснила, что документ поможет ей написать седьмую книгу о России.

Книга о России

«Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России», — процитировал слова Масси полномочный представитель экс-советницы в России Балтазар Шальденбранд, цитирует ТАСС.

Ранее писательница объясняла, что не хочет ждать выдачи визы, ей нужно, чтобы она «могла с легкостью приехать, оставаться здесь (в России — «Газета.Ru») столько, сколько нужно» для работы, а «потом поехать еще куда-то».

Во время церемонии бывшая советница Рейгана поблагодарила Ушакова, с которым ранее часто виделась, когда он работал послом России в США в 1998-2008 годах. По ее мнению, он был «успешным и популярным послом РФ в США».

О своем желании получить российское гражданство Масси заявила в мае 2021 года в эфире телеканала НТВ. Она подчеркнула, что для нее это было бы честью. Тогда писательница напомнила, что посвятила много лет своей жизни сближению народов РФ и США и хочет продолжить свою работу в качестве гражданки обеих стран.

30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. В интервью РЕН ТВ Масси сообщила, что сожалеет о том, что жители Соединенных Штатов не так много знают о России. «Наш народ, я могу сказать, все, хотят знать вас, Россию, лучше. Они хотят, они всегда просят объяснить. Они, к сожалению, не знают вас», – отметила Масси.

«Доверяй, но проверяй»

«Она – лучший исследователь российских людей, которого я знаю», — написал о Масси 20 мая 1986 года Рональд Рейган в своем дневнике.

Сюзанна Масси родилась в 1931 году в Нью-Йорке в семье швейцарского дипломата. Согласно информации на ее официальном сайте, 38 лет она работала над отношениями России и США. В Соединенных Штатах ее книги «Земля Жар-птицы», «Павловск», «Живое зеркало», «Путешествие» и «Николай и Александра» стали бестселлерами.

Она участвовала в разработке художественных выставок совместно со многими ведущими художественными музеями, такими как Эрмитаж и Метрополитен. С ней консультировались многие члены Конгресса и Сената. А в 1984-1988 годах она помогала Рональду Рейгану. В последние годы холодной войны они встретились 21 раз. За советы ее прозвали «женщиной, которая закончила холодную войну».

«Я встретилась с президентом Рейганом 17 января 1984 года, как раз перед тем, как Белый дом отправил меня в Москву с заданием... После этой успешной миссии я встречалась с ним еще семнадцать раз в течение следующих четырех лет его второго срока и научила его русской пословице «Доверяй, но проверяй», которую он любил и часто использовал», — рассказывала Масси.

Она также входила в правление Международной лиги по правам человека. А в 1991 году была назначена единственным мирянином - членом Постоянного Епископально-православного координационного комитета, который раз в два года проводил дискуссии в РФ и Соединенных Штатах с иерархами церкви, включая патриарха Алексия II.

Большинство встреч писательницы с американским лидером проходили в Овальном кабинете. За совещаниями последовали частные обеды с президентом и миссис Рейган. Масси также была приглашена на исторический Государственный обед в честь Михаила Горбачева и его супруги в декабре 1987 года.

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