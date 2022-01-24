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Политика

«Время пришло». Зеленский дал задание украинским разведчикам

Зеленский призвал внешнюю разведку страны перейти к наступательным действиям

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Wolfgang Schwan/Anadolu Agency/Getty Images
Владимир Зеленский призвал украинских разведчиков применить интеллект, отвагу и самоотверженность, чтобы отстоять национальные интересы и «защитить территориальную целостность страны». По его словам, от этой структуры зависит правдивость и своевременность информации, которая поможет властям принять эффективные меры по противостоянию внешним угрозам.

Разведке Украины пора переходить к «наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов», считает президент страны Владимир Зеленский. По его словам, специалисты научились противодействовать внешней агрессии.

«Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка», – приводит слова Зеленского его пресс-служба. Об этом президент Украины сказал на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины.

Он подчеркнул, что у Украины «есть опыт и возможности» для того, чтобы провести «наступательные действия». «Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства», – уверен он.

Зеленский подчеркнул, что данные о планах и действиях другой стороны важны для принятия своевременных решений в сложных ситуациях. Он подчеркнул, что необходимо предоставлять правдивую информацию, чтобы ею нельзя было манипулировать.

«Наши граждане объединены для того, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности», – заключил он.

В последнее время власти Украины и западных стран все чаще говорят о возможном «вторжении» России на территорию Украины. Британский МИД ранее заявлял, что Россия готовит лояльное по отношению к Москве правительство из бывших украинских политиков. Российские дипломаты утверждение назвали чушью и дезинформацией.

Москва неоднократно утверждала, что не собирается ни на кого нападать. Наличие военных у границы с Украиной ничего не значит, так как пока войска находятся на российской территории, – это внутреннее дело страны. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления западных государств о том, что они могут помочь Украине защитить от «российской агрессии», звучат опасно и смешно.

В Кремле считают, что «эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО». Об этом ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что под информационной деятельностью имеется в виду «информационная истерика», а все происходящее «обрамлено огромным количеством ложной информации».

В свою очередь европейские страны и США считают, что именно Россия проявит «агрессию» по отношению к Украине и уже готовятся к этому. За несколько дней уже несколько посольств объявили о том, что высылают своих дипломатов.

Первыми о таком решении объявили США. Госдеп заявил, что сотрудники диппредставительств и члены их семей могут добровольно покинуть страну из-за «сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». При этом посольство продолжит работать в штатном режиме.

Гражданам Соединенных Штатов, которые находятся на Украине, также рекомендовали вернуться на родину коммерческими рейсами.

В МИД Украины такое решение назвали «преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения». «Важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие», – считают украинские дипломаты.

Вслед за США об эвакуации дипломатов заявили власти Германии, Австрии, Франции, Великобритании и Австралии и рекомендовали своим гражданам не посещать страну «из-за риска вооруженного конфликта».

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