«Русские тоже должны будут сделать что-то»

Вашингтон настаивает на взаимных шагах в вопросе по гарантиям безопасности и не согласен идти на уступки, заявили в Госдепе. Письменный ответ на сделанные Москвой предложения американская сторона обещает дать уже на этой неделе. Эксперты не ждут прорыва в переговорах и полагают, что основные принципы будут закреплены «в том виде, в котором это выгодно США».

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не готовы идти на уступки в вопросе обсуждаемых гарантий безопасности, а все предпринимаемые сторонами шаги должны быть взаимными. «Риск конфликта реален». НАТО расширяет военное присутствие в Восточной Европе США могут перебросить 8,5 тыс. военнослужащих в Европу — они приведены в состояние повышенной... 25 января 10:30

«Ключевой момент в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. Они должны быть основаны на взаимности, а это значит, что русские также должны будут сделать что-то, что поможет улучшить нашу безопасность», — отметил Прайс во время брифинга, расшифровка которого опубликована на сайте Госдепа.

Он перечислил области, в которых потенциально может быть достигнут прогресс на переговорах. В частности, речь идет о размещении ракет в Европе, возможностях, касающихся стратегических и нестратегических ядерных вооружений и мер по контролю над вооружениями, а также о повышении прозрачности и стабильности. Обсуждать «политику открытых дверей» НАТО в Вашингтоне не будут.

«Тот факт, что после саммита президента [России Владимира] Путина и президента [США Джо] Байдена в июне был начат так называемый диалог по стратегической стабильности, свидетельствует, что мы считаем, что есть вопросы, касающиеся, к примеру, контроля над вооружениями, по которым у нас могут быть плодотворные обсуждения с российской стороной», — добавил Прайс.

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что любые действия США предпринимают после «тщательных и всесторонних» консультаций с союзниками и партнерами, «в том числе и с Украиной». Штаты, по его словам, «полностью транспарентны» с украинскими партнерами касаемо обсуждаемых вопросов.

Белый дом выбирает путь дипломатии и стремится к диалогу в вопросе возможного роста напряженности на Украине, но готов и к другому сценарию, заключил Прайс.

Консультации США и европейских лидеров

Состоявшиеся ранее консультации с Москвой по вопросам безопасности, а также возможные новые антироссийские санкции президент США Джо Байден обсудил в понедельник с лидерами нескольких европейских стран, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии.

«Лидеры также обсудили их общие усилия по сдерживанию российской агрессии против Украины, в том числе путем подготовки масштабных последствий и серьезных экономических издержек для России за подобные шаги, а также путем укрепления обороны восточного фланга НАТО», — сообщил Белый дом.

По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, лидеры стран Североатлантического альянса согласились принять «беспрецедентный пакет санкций» против России в случае ее вторжения на Украину.

Письменно, но без огласки

Накануне в Госдепе заявили, что письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности будет предоставлен уже на этой неделе. «Мы ведем постоянную координацию и консультации с союзниками и партнерами», — указывал Прайс.

По информации газеты The Washington Post, американские чиновники попросят российскую сторону не публиковать ответ по гарантиям, но допускают, что Кремль может обнародовать его. «Не считают русских людьми?» МИД обвинил США в «токсичной» кампании против Москвы МИД России упрекнул США и НАТО за развязывание «токсичной» кампании по распространению... 22 января 18:36

Источники издания отмечают, что требование о нерасширении НАТО точно не будет удовлетворено, тем не менее, Вашингтон продемонстрирует желание продолжать диалог. «В России есть один человек, который принимает решение. Это президент Путин. Если ответ позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет, это отвечает нашим интересам», — сказал собеседник газеты.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала готовящиеся письменные ответы «стандартной частью дипломатии». «Они представляют собой формат для предоставления областей, в которых выражается озабоченность, а также для обозначения областей, в которых можно работать вместе, но у меня нет ничего, чтобы анонсировать, как это будет выглядеть», — отметила она во время брифинга с журналистами.

Замдиректора Центра международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов полагает, что США предложат России документ, в котором принципы и правила останутся «в том виде, в котором это выгодно США», но по некоторым военным вопросам будет провозглашена готовность идти навстречу.

«НАТО не будет изменять свои уставные документы в угоду России. Но какие-то вопросы, затронутые Россией, вполне могут стать предметом дальнейших обсуждений: восстановление работы Совета Россия - НАТО, создание буферной зоны по линии разграничения сил России и НАТО в Европе. Может быть, какие-то меры доверия в военной сфере, новые переговоры об ограничении обычных вооруженных сил в Европе», — убежден генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Вопрос о дальнейших действиях Москвы, по его мнению, остается открытым. Первый жесткий сценарий «все или ничего» предполагает отказ от переговоров, если США не станут обсуждать основные предложения России. При втором варианте предполагается начать разговор с вопросов, по которым «легче договориться».

В воскресенье, 23 января, в Женеве прошли переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Помимо проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО, стороны обсуждали ситуацию на границе с Украиной и возможные меры по деэскалации. И в Москве, и в Вашингтоне отмечали промежуточный характер встречи. Главы внешнеполитических ведомств вновь должны встретиться после получения Россией письменного ответа от американцев. Новые контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться «при необходимости», но сейчас конкретных планов на этот счет нет, заявляли ранее в Кремле.