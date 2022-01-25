«Тупой сукин сын». За что Байден оскорбил журналиста

Президент США, не зная, видимо, что его микрофон был включен, назвал корреспондента Fox News Питера Дуси «сукиным сыном» после того, как он спросил американского лидера, не считает ли тот инфляцию политической ответственностью. Через час после инцидента Джо Байден сам позвонил журналисту.

Президент США Джо Байден назвал корреспондента телеканала Fox News «сукиным сыном» после того, как тот пытался задать ему вопрос об инфляции. Глава государства, по всей видимости, был не в курсе, что его микрофон все еще включен. Инцидент попал в трансляцию его встречи с экономическими советниками в Белом доме, которую вели американские новостные телекомпании, передает ТАСС. Байден позвонил журналисту, которого обозвал «сукиным сыном», и не извинился Президент США Джо Байден позвонил корреспонденту Fox News Питеру Дуси, которого он обозвал «сукиным сыном», и... 25 января 09:46

Перед мероприятием журналисты начали спрашивать президента о ситуации вокруг Украины. Он высказал недовольство тем, что его спрашивают о России и Украине, а не о снижении цен в Соединенных Штатах, которое он планировал обсудить с помощниками. Тогда корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси спросил Байдена:

«Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах в Конгресс?»

После этого журналистов начали выводить из зала.

«Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын», — ответил с сарказмом Байден, когда сотрудники СМИ покидали помещение, посчитав, вероятно, что его микрофон выключен.

В Белом доме пока официально не прокомментировали произошедшее. Однако позднее телеканал проинформировал, что американский лидер сам позвонил Дуси, чтобы разрядить сложившуюся ситуацию. Байден пояснил, что его ремарка «не была чем-то личным», и призвал журналиста продолжать ставить вопросы, отличающиеся от тех, которые задают его коллеги.

Как сообщал CNN, несколько дней назад Байден отреагировал подобным образом на вопрос другого корреспондента Fox News — Жаки Хайнрих, которая спросила, почему он ждет, пока президент России Владимир Путин сделает первый шаг в отношении Украины. Тогда президент США сказал себе под нос: «Что за глупый вопрос».

Инфляция в США в 2021 году оказалась максимальной почти за 40 лет. Промежуточные выборы в Конгресс состоятся в конце этого года.

«Ничего личного, приятель»

Дуси с телеканала Fox News, популярного среди сторонников консервативных взглядов, часто адресует острые вопросы президенту-демократу и его пресс-секретарю Джен Псаки. По его словам, президент связался с ним примерно через час после инцидента, и они поговорили «о том о сем». Байден обозвал журналиста в ответ на вопрос об инфляции Президент США Джо Байден обозвал журналиста телеканала Fox News «глупым сукиным сыном», отвечая... 25 января 09:46

«Он сказал: «Ничего личного, приятель». И я сказал ему, что ценю, что он связался со мной», — пересказал содержание беседы сам корреспондент, добавив, что «мир сейчас находится на грани Третьей мировой войны», и он ценит, что «президент нашел пару минут сегодня вечером, чтобы позвонить мне и прояснить ситуацию».

34-летний Питер Дуси родился в ОАЭ. Он — сын известного ведущего Fox News Стива Дуси, является его заместителем на шоу Fox & Friends.

Некоторые источники отмечают «очаровательное и дурацкое поведение» Питера. Еще в колледже он прославился тем, что спросил Джона Маккейна о «пьяных привычках» Хиллари Клинтон.

Его репортажи об операции по пересадке сердца Дика Чейни, урагане «Сэнди», а также о президентских выборах 2008 и 2012 годов получили высокие оценки в профессиональном сообществе.

Он брал интервью, в частности, у Роберта О'Нила, бывшего «морского котика» Усамы бен Ладена, экс-офицера ВМС. Этот документальный фильм получил самые высокие оценки за всю историю телеканала Fox Channel. Годовая зарплата Дуси-младшего на данный момент оценивается в $100 тыс.