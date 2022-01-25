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Политика

«Россия не создала ни одной ударной группировки». Украина не верит в войну, но готовится

Глава Минобороны Украины заявил о невысокой вероятности вторжения России

В Киеве заявляют, что исключают возможность российского вторжения в ближайшее время. Тем не менее, в Харькове отработали 10 сценариев отражения возможной атаки. В свою очередь Россия подняла войска Южного округа по учебной тревоге, в проверке боеготовности участвуют более 6 тыс. военнослужащих. Минобороны также направило новые роботизированные РСЗО в 8-ю армию, воссозданную для защиты Крыма, Кавказа и Ростовской области.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у Киева нет данных об угрозе российского вторжения, сценарий внезапной агрессии в ближайшее время маловероятен. «По состоянию на настоящий момент, не создано ни одной ударной группировки вооруженными силами РФ, что бы говорило о том, что завтра они пойдут в наступление», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на украинском ICTV.

Пресс-секретарь президентской партии «Слуга народа» Юлия Палийчук после заседания фракции в Верховной раде с участием Резникова сообщила, что министр считает ситуацию на границе контролируемой. «Нынешняя ситуация на нашей границе с Россией принципиально не отличается от сложившейся весной прошлого года. Сейчас напряжение происходит в информационном пространстве», — написала Палийчук в Telegram.

«Военные вместе с другими силовыми ведомствами готовы к выполнению своих задач», — процитировала она главу оборонного ведомства.

Накануне газета «Украинская правда» опубликовала колонку Резникова, в которой он призвал жителей страны «взвесить, каким образом они готовы присоединиться к обороне государства». «Кремль пытается дестабилизировать Украину гибридными средствами, в частности, сея панику. Мы не должны дать ему эту возможность. Уверенность в своей стране, в ее вооруженных силах – это не менее эффективное оружие, чем Javelin, NLAW или Stinger», — говорится в материале.

Украинский министр добавил, что страны Запада оказывают Киеву «беспрецедентную помощь», но защищать границы государства «все равно придется в первую очередь самим».

«Для этого мы должны сделать так, чтобы российской военной машине противостояли не только армия и другие структуры сектора безопасности и обороны Украины, а вся украинская нация», — подытожил он.

Более десяти сценариев нападения

Служба безопасности Украины во вторник сообщила, что отработала десять сценариев возможного вторжения. Маневры проходили в Харьковской области. Областной силовой и правоохранительный блоки «как никогда за восемь лет» готовы к возникновению любых чрезвычайных ситуаций.

«Отработаны все. Отработаны даже при полной смене руководства, руководящего состава. На сегодняшний день видим, что отдельными политическими партиями, центрами и движениями именно на территории Харьковского региона раздувается истерия относительно возможной потенциальной военной угрозы», — заявил начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

Ранее о том, что Харьковкую область могут оккупировать, предупредил президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post. У региона исторически сложились тесные связи с Россией, поэтому именно он, по мнению политика, может стать мишенью.

Россия проверяет и укрепляет войска на границе с Украиной...

Тем временем, в российском Южном военном округе началась проверка боеготовности подчиненных соединений и воинских частей. В ней участвуют более 6 тыс. военнослужащих.

«Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе округа.

Проверка проводится, чтобы оценить способность командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие и управление войсками.

«В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии», — добавили в ЮВО.

Одновременно с учениями Западный военный округ развернул в Белгородской области батальон радиоэлектронной борьбы. Он «сократит время получения необходимой информации» и «существенно повысит разведывательные возможности соединения». Как сообщили в ЗВО, батальон предназначен для взаимодействия с органами военного управления штаба дивизии и создания эффективной радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки. Он вооружен комплексами «Леер-3», «Борисоглебск-2» и «Житель».

По информации «Известий», Минобороны также приняло решение перевооружить соединения 8-й общевойсковой армии реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г», новая техника уже поступает в соединения войск для замены старых «Градов».

Роботизированные РСЗО способны одновременно поражать сразу несколько целей, у них есть спутниковая навигация, бортовой компьютер «Багет-41» и аппаратура связи.

«Боевая машина отличается повышенной точностью и подвижностью. «Торнадо-Г» включена в автоматическую систему управления войсками. Это позволяет получать данные о месте нахождения целей в автоматическом режиме. Еще одним отличием новых «Торнадо-Г» от «Градов» стала система управления огнем и подготовки к пуску снарядов. Входящая в ее состав аппаратура позволяет точно отслеживать координаты каждой боевой машины и автоматически рассчитывать все необходимые данные для открытия огня», — рассказал военный эксперт Алексей Хлопотов.

Как отметила газета, 8-я армия была воссоздана в 2017 году для защиты Крыма, Кавказа и Ростовской области.

и проведет маневры с Белоруссией

С 10 по 20 февраля в Белоруссии пройдет второй этап совместных с Россией военных учений «Союзная решимость-2022». Как сообщил ранее президент Александр Лукашенко, на границе с Украиной «придется развернуть целый контингент армии». Маневры проходят ежегодно и «не связаны ни с какой оккупацией», добавил он. При этом, по его словам, Киев стягивает войска к украинско-белорусской границе.

«Мы просто хотим защитить нашу южную границу, а подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу, украинцы начали стягивать туда войска, не понимаю зачем», — сказал Лукашенко в ответ на высказывания экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской о том, что учения являются «недружественным шагом по отношению к Украине».

Госдеп ранее связывал проведение «Союзной решимости-2022» с планами России по «вторжению» на Украину, а сами учения называл чрезвычайно опасной «демонстрацией силы».

В рамках первого этапа (до 9 февраля) будет отрабатываться передислокация войск. В этот период, «в конце января — начале февраля», и может произойти атака, изначально сообщали источники НАТО и украинской разведки.

Настроения в Киеве

Возможное «российское вторжение» на Украину активно обсуждается на Западе с осени прошлого года. Вашингтон неоднократно заявлял об усилении российского военного присутствия около украинских границ. В понедельник, 24 января, власти США начали эвакуировать семьи дипломатов из украинской столицы в связи с угрозой внезапного вторжения. Сотрудникам дипмиссии разрешено покинуть страну в добровольном порядке. О скором отъезде части дипломатов заявили также Великобритания, Австралия и Германия.

Почти каждый второй украинец считает реальной угрозу вторжения России на территорию Украины, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. При этом 48,1% респондентов уверены, что нападение вполне возможно, 39,1% опрошенных считают угрозу надуманной, а 12,8% затрудняются с ответом. Больше половины (56,5%), заявили, что власти страны предпринимают недостаточно дипломатических и политических усилий для предотвращения войны.

В Москве неоднократно отвергали обвинения в подготовке военной операции. Сообщения об эвакуации дипломатического персонала искусственно нагнетают «и без того напряженную обстановку», считает бывший заместитель генсека ООН, экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе. В МИД России назвали решение об эвакуации «странным» и «неумным».

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