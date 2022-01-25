«Нет политической воли»: чего ждать от встречи в «нормандском формате»

Политические советники лидеров стран нормандской четверки соберутся в Париже для обсуждения минских соглашений уже 26 января. Их встреча будет проходить в условиях накаляющейся обстановки вокруг Украины, хотя в последнее время в Киеве несколько смягчают риторику о «нападении» на страну со стороны России. Связано ли это с предстоящей встречей и чего на ней удастся добиться — в материале «Газеты.Ru».

В Париже 26 января состоится встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), которые в последний раз общались еще в августе. Стороны намерены обсудить минские соглашения по Донбассу.

Германию на этом саммите представит внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию — советник президента Эммануэль Бонн, Москву и Киев — замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак назвал предстоящую встречу «очень мощным сигналом, что, наконец-то, удалось разблокировать «нормандский формат» и он будет происходить в реальности».

По его словам, у украинской стороны есть «своя позиция по каждому из пунктов» минских договоренностей, при том что раньше он утверждал, что в нынешнем виде минские соглашения выполнить практически невозможно. Тем не менее 24 января в эфире телеканала ICTV он заявил, что это «единственная платформа, на которой сегодня можно работать». «Кишка тонка на нас напасть»: как украинцы готовятся к «российскому вторжению» Последние месяцы западные СМИ и политики постоянно говорят об «угрозе российского вторжения» на Украину... 23 января 10:34

Как отметил Ермак, все обозначенные в минских соглашениях законы могут быть приняты Верховной радой после согласования плана прекращения войны в Донбассе.

Никакого прорыва от этих переговоров не будет, потому что для прорыва нужна реализация парижских соглашений конца 2019 года,

сказал «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

«В декабре 2019-го на встрече в Париже были соглашения, Украина взяла на себя обязательство начать реализацию политической части минских соглашений — внести изменения в конституцию, принять закон об амнистии, об особом статусе. С этими результатами нужно приезжать на такие встречи. <…> Но нет политической воли реализовать минские соглашения, что совпадает с позицией США и Великобритании», — отметил он.

Градус напряженности снижается

Саммит «нормандской четверки» готовится на фоне непрекращающейся информационной кампании вокруг ситуации на Украине и опасений о якобы возможном вторжении в страну со стороны России.

Но если еще пару недель назад на Западе и на Украине этот сценарий рассматривали как абсолютно неизбежный, то теперь риторика сменилась. Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны 24 января заявил, что власти работают ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. По его словам, ситуация остается под контролем и причин для паники нет. Об этом же он говорил в своем обращении 19 января.

Более того, секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов также заверил, что на сегодня никаких причин для паники нет.

Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, данные, которые приводит разведка Украины и разведки стран-партнеров, говорят о том, что сегодня силами РФ не создано ни одной ударной группировки, «что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление».

Даже в Пентагоне отметили, что американские военные тщательно отслеживают ситуацию у границ Украины в поисках признаков неминуемого «российского вторжения», но таковых пока не наблюдается. «Кишка тонка на нас напасть»: как украинцы готовятся к «российскому вторжению» Последние месяцы западные СМИ и политики постоянно говорят об «угрозе российского вторжения» на Украину... 23 января 10:34

Наиболее примечательным стало то, что из Верховной рады в преддверии этой встречи отозвали законопроект «О госполитике переходного периода», которым за Россией предлагалось законодательно закрепить статус «государства-агрессора», считать недействительными любые документы, выданные в непризнанных ДНР и ЛНР, включая российские паспорта, до проведения выборов местного самоуправления в неподконтрольной Киеву части Донбасса. Этот законопроект предполагал унификацию подходов «к временно оккупированным территориям в Донецкой и Луганской областях и в Крыму» вплоть до использования во всем украинском законодательстве единой терминологии.

«Россия должна понимать, что эти встречи носят совершенно беспредметный характер. Отзыв закона о переходном периоде иллюстрирует это. Как только это понадобилось Западу, этот закон был отозван. Как только Западу понадобится усилить давление на Россию, он сразу придумает новый такой закон. Все это будет продолжаться до бесконечности, пока Россия будет поддерживать этот формат и говорить, что ожидает от него каких-то результатов», — сказал «Газете.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник, в свою очередь, отметил, что снятие с рассмотрения этого законопроекта — единственное выполненное условие парижских договоренностей.

«То, что этот законопроект был отозван, ничего не значит. Они могут его заново внести и за час принять. Смысл в том, чтобы затянуть процесс и ответ на поставленные вопросы — когда будет выполняться политическая часть? Эта встреча закончится ничем, потому что лидеры трех стран, выступающих гарантами, требуют реализации соглашений», — пояснил он.

По его мнению, информационный накал в плане возможного нападения России на Украину сегодня только усиливается. Призывы Зеленского не паниковать бывший украинский нардеп объяснил паникой в армии.

«Украинских военных убеждают, что с контингентом сил, которые есть в Донбассе, они справятся. В целом, там соотношение сил 1:4. Конечно, они справятся. Но, когда им говорят, что Россия нападет, они говорят: «Нет, так мы не договаривались». В армии паника, никто не хочет воевать с российской армией. Поэтому они говорят так: забудьте, Россия не нападет. Они хотят успокоить», — сказал Олейник.

Кроме того, бывший депутат Рады обратил внимание, что после начала этой информационной кампании люди начали снимать деньги, искать электронные паспорта, чтобы уехать.

«Даже Резник говорил, что, если что-то такое произойдет, 5 млн украинцев уедут в Европу, экономика начала показывать удивительные результаты, я имею в виду падение курса, люди закупают продукты первой необходимости. Поэтому риторику смягчили», — объяснил он.

По мнению Владимира Брутера, Зеленский сегодня пользуется непубличными рекомендациями Вашингтона, согласно которым Украина должна выглядеть миротворцем.

«Зеленский выглядит миротворцем, чтобы Россия выглядела агрессором. Это совершенно ни о чем не говорит, потому что Украина продолжает размещать вооружение на линии разграничения, продолжает получать западное вооружение на огромные для Украины деньги, продолжает угрожать военной операцией против самопровозглашенных ДНР и ЛНР», — отметил эксперт.