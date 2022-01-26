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Политика

Премьер Хорватии извинился перед украинцами за «чушь» президента

В кабмине Хорватии опровергли слова Милановича об отзыве войск из НАТО

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Премьер Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за слова президента страны Зорана Милановича о том, что Украина не должна быть членом НАТО из-за своей коррумпированности и недемократической смены власти в 2014 году. Заявления президента премьер назвал «чушью».

Премьер-министр Андрей Пленкович считает «чушью» недавнее заявление президента страны Зорана Милановича о возможности отзыва военных республики из НАТО в случае российско-украинского конфликта.

«С учетом того, что на Украине наших военнослужащих нет, а контингент, размещенный в Польше, вернулся, не знаю, об отзыве каких военных думает президент», — написал политик в Twitter.

«Заявление о коррумпированности Украины не является нашей позицией, и от имени правительства приношу извинения украинцам за такую чушь», — говорится также в посте.

Загреб, как подчеркивает глава кабмина, последовательно проводит политический курс на деэскалацию напряженности и поддержку целостности Украины.

Пленкович рассказал журналистам во вторник, что был крайне удивлен, услышав заявление Милановича в эфире национального телевидения. «Я в первую минуту подумал, что это какой-то брифинг и что это был какой-то российский чиновник. Я не знаю, о каких солдатах он думает, но я там [на Украине] был дважды, и там наших военных нет», — заключил хорватский премьер.

«Отзовет всех солдат до единого»

Накануне Зоран Миланович в эфире телеканала RTL пообещал, что Хорватия отведет из региона свой военный контингент, входящий в НАТО, если Россия начнет «вторжение» на Украину. «Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет всех, до последнего хорватского солдата. До последнего!» — сказал он.

Свое решение президент объяснил «динамикой американской политики» и указал, что оно принято без оглядки на Украину или Россию. «В вопросах международной безопасности я вижу непоследовательность и по сути опасное поведение», — уточнил Миланович, что именно не устраивает его в действиях президента Джо Байдена и его администрации. Он добавил, что изначально поддержал приход демократа Байдена к власти.

Хорватский политик также заявил, что Украине «не место в НАТО», а события на Майдане были «госпереворотом», поощряемым со стороны Евросоюза и США. Тем не менее страна по-прежнему остается одной из самых коррумпированных в мире, и поддержка Запада не смогла изменить сложившуюся систему.

«Хорватия должна бежать от этого, как от пожара. Хорватия не будет тут пожарным», — подытожил он.

«Нарратив российской пропаганды»

Украинский МИД потребовал от президента Милановича публично опровергнуть сделанные заявления по поводу членства Украины в НАТО и неуместности помощи Киеву.

«МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем», — говорилось в заявлении на сайте дипведомства.

В Киеве подчеркивали, что утверждения Милановича о событиях на Майдане оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь «ради европейского будущего Украины».

«Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами.

Мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ», — заключали в украинском МИД.

Восьмой контингент военнослужащих HRVCON, который составляют 80 участников миссии НАТО «Расширенное передовое присутствие», в понедельник вернулся из Польши в Хорватию. По данным Минобороны республики, в миссии остались четыре хорватских офицера.

Накануне стало известно, что несколько стран-участниц НАТО усилят свои воинские контингенты в Восточной Европе. Дания направит в Балтийское море фрегат, а на авиабазу в Литву — четыре истребителя. Франция также выразила готовность перебросить в Румынию свои войска. Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35.

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