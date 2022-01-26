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Политика

На западе опасаются сближения России и Китая. Возможен ли их союз?

Эксперты — о перспективах военного и политического альянса России и Китая

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Wang Zhou/Getty Images
В иностранной прессе все чаще встречается мнение, что агрессивная политика Запада в отношении России по украинскому вопросу может подтолкнуть Москву к более плотному союзу с КНР — главному геополитическому оппоненту США и ЕС. Некоторые политики в Европе также скептически относятся к чрезмерному давлению на Россию. Действительно ли антироссийская риторика Запада может спровоцировать интенсификацию союзнических отношений Москвы и Пекина, и есть ли у российско-китайских отношений потенциал для этого — разбиралась «Газета.Ru».

Запад ждет союза РФ и КНР

В последние месяцы западная пресса все чаще обращает внимание, что давление Европы и США на Москву в украинском вопросе может вылиться в более тесное российско-китайское сотрудничество, в том числе — военное. Традиционно критикующие позицию Кремля по украинскому вопросу СМИ аккуратно допускают, что Запад своими руками усиливает своего главного антагониста на мировой арене — Китай.

Ряд западноевропейских политиков также критикует подход Вашингтона и НАТО к решению украинского вопроса. Президент Хорватии пообещал отозвать военный контингент страны в Североатлантическом альянсе, если дело дойдет до эскалации.

Эскалация кризиса на Украине угрожает свести на нет усилия США и НАТО по переключению внимания на угрозы, исходящие от Китая, пишет издание The New York Times в заметке о потенциальном вторжении России на Украину. Примечательно, что украинский мотив все чаще звучит в западной прессе, когда дело доходит до обсуждения российско-китайских отношений, и, что более важно, их динамики.

Агрессивная риторика западных стран не раз способствовала сближению России и Китая, рассказала норвежский эксперт Института оборонных исследований Карен-Анн Эгген в интервью изданию The Diplomat. Эксперт считает, что Москва рассчитывает на экономическую поддержку Китая как в качестве страховки, так и в качестве инструмента давления на США.

«Союз России и Китая основывается на общих ценностях и интересах. Западу следует готовиться к совместному российско-китайскому фронту, будь то в информационной или в военной сферах»,

— допустила Эгген, которая также считает, что чрезмерная озабоченность Запада украинским вопросом может спровоцировать Китай на более активные действия по отношению к Тайваню.

С этой позицией солидаризируется издание Financial Times, которое утверждает, что нападение России на Украину создаст своеобразный прецедент для Си Цзиньпина — в случае «падения» киевского режима, Пекин наверняка попробует реализовать силовой вариант решения тайваньского вопроса.

«У России и Китая явно схожие претензии к нынешнему мировому порядку», — пишет FT.

По словам авторов заметки, создание нового мирового порядка для России и Китая — это не только вопрос «грубой силы», а еще и «битва идей».

«В то время как западная либеральная традиция продвигает идею всеобщих прав человека, российские и китайские мыслители настаивают, что различные культурные традиции и «цивилизации» должны развиваться по-разному», — говорится в статье FT.

Когда партнерство превратится в союз

Вероятность создания формального союза между Москвой и Пекином существует, однако на данном этапе такие отношения не нужны ни Китаю, ни России, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Военный союз только сократит дипломатические возможности каждой из стран. При этом такая конфигурация не добавит ничего существенного к безопасности», — высказался эксперт.

Если Россия и Украина все же начнут боевые действия, это приведет к разрыву экономических связей между Москвой и Западом, включая Японию и Южную Корею, объясняет Кашин.

В этом случае «терять будет нечего» и действия Москвы будут диктоваться логикой бескомпромиссного противостояния американцам, что естественным образом приведет к заключению военного союза с Китаем, добавил эксперт.

«Однако все стороны пытаются избежать такого развития событий», — отметил Кашин.

Сближение России и Китая давно обсуждается на Западе, и это уже проявляется на деле, заявил руководитель Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Москва и Пекин занимают схожие позиции по многим вопросам международной политики, что взывает недовольство некоторых западных стран, считает собеседник «Газеты.Ru».

«Поскольку и Москва, и Пекин испытывают давление со стороны коллективного Запада, в отношениях двух стран давно существует почва для совместных консультаций и взаимной поддержки», — аргументировал Карнеев.

По словам эксперта, в США понимали со времен президента Обамы, что давление на Москву подтолкнет Россию к более тесным взаимоотношениям с Китаем, однако Вашингтон все-равно продолжал эксплуатировать антироссийскую риторику.

«Другой вопрос, что вряд ли можно прогнозировать превращение российско-китайского партнерства в военно-политический союз наподобие того, что было в 1950-х годах.

Вместо того, чтобы формально объявлять союз, Москва и Пекин будут укреплять взаимодействие в текущем формате. Страны и так могут серьезно усилить свой потенциал», — заявил Карнеев.

Китаист Андрей Виноградов выразил мнение, что давление западных стран вынуждает Россию и Китай обсуждать возможные ответные шаги в противостоянии этому давлению.

«Однако утверждения о возможности и вероятности военного союза (политический уже есть) — это, скорее, часть этого комплексного пропагандистского давления Запада, продолжение его логики», — настаивает Виноградов.

При чем здесь Тайвань

Особое внимание в публикациях западных СМИ уделено тайваньскому вопросу в контексте возможной войны на Украине. Среди прочего, ряд изданий допускает, что эскалация в Восточной Европе может спровоцировать аналогичные процессы в тихоокеанском регионе.

Василий Кашин отметил, что твердая позиция России по украинскому вопросу, которая встречает не менее жесткую реакцию НАТО и Вашингтона, создает условия, при которых американцы ограничены в возможности реагировать на Тайвань.

«Россия своими действиями ощутимо мешает американцам параллельно следить за ситуацией вокруг Тайваня. В связи с этим российские предложения по безопасности не отвергаются сходу. Страны ведут торг — вопрос в том, на каких условиях», — отметил эксперт.

По словам Андрея Карнеева, руководство КНР «не действует механистически» и вряд ли станет действовать импульсивно в случае эскалации на Украине.

«В КНР достаточно глубоко прорабатываются все варианты. Мы редко наблюдаем какие-то непродуманные действия со стороны Пекина», — заключил эксперт.

Дружба с китайской спецификой

На фоне слухов о грядущей войне с Украиной, Россия продолжает тесное взаимодействие с Китаем, особенно в военной сфере. Так, на прошлой неделе в акватории Индийского океана стартовали совместные военно-морские учения с участием двух стран, к которым также присоединился Иран.

Василий Кашин обратил внимание на значение этого мероприятия в контексте текущего геостратегического противостояния между странами Запада и российско-китайским блоком.

«В российской политике есть направления, которые реализуются десятилетиями и уже привели к необратимым последствиям. РФ передала Китаю статус великой военно-промышленной державы и помогла китайцам перевооружиться. Каждое направление военной техники в Китае, за редким исключением, базируется на военно-технологическом багаже России. США вынуждены иметь дело с этими последствиями», — отметил эксперт.

По словам Кашина, и Россия, и Китай вынуждены разрабатывать стратегии в условиях «новой холодной войны», чтобы успешно сдерживать США от посягательств на сферы собственного влияния.

Текущие российско-китайские отношения — это и есть союз, который не требует заключения соглашения военного типа, объясняет эксперт.

В то же время Андрей Виноградов отметил, что российско-китайские отношения нельзя назвать идеальными.

«У России и Китая по-прежнему остаются сферы, где интересы сторон если и совпадают, то далеко не во всем. Например, Китай довольно сдержанно отнесся к введению сил ОДКБ в Казахстан, озвучив традиционную позицию о невмешательстве во внутренние дела других стран», — сказал Виноградов.

Эксперт также обратил внимание, что Китай провел собственный саммит с руководством стран Центральной Азии, без участия РФ. При этом пообещал пяти странам ЦА безвозмездную помощь в размере $500 млн.

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