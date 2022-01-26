«Чем защищать жителей Донбасса — луком и стрелами? Нужно оружие»

Военнослужащие Народной милиции ДНР в окопе между позициями у окраины поселка Ясное в пригороде Докучаевска, январь 2022 года

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поставить в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики вооружение для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Его идею поддержали в партии и в Госдуме. Однако МИД РФ отнесся к ней более сдержанно.

«Накачивание Украины оружием»

«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии. Надо остановить киевский режим», — сказал Турчак в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, партия «Единая Россия» с огромной тревогой относится к «накачиванию Украины западным летальным оружием». Турчак подчеркнул, что в очень больших масштабах это делают практически все ведущие страны НАТО. Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время «западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс». В Совфеде выступили за поставки оружия республикам Донбасса России необходимо оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в виде... 26 января 18:58

«Представьте себе — только в этом году и только из США и Великобритании совершены десятки авиарейсов на Украину. (Поставляются – «Газета.Ru») ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие, мины, боеприпасы и многое-многое другое», — констатировал первый вице-спикер Совета Федерации.

Он добавил, что страны-участницы НАТО «сами не отрицают, что занимаются этим». Он также заметил, что кураторы от НАТО готовят «различные военные подразделения Украины к ведению боевых действий в городских условиях».

«Тревога и недоумение»

Идею коллеги поддержал руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев. Он считает, что действия стран НАТО сегодня «уже не просто беспокоят, а вызывают реальную тревогу и недоумение». Так как участники Североатлантического альянса одновременно «устраивают истерию в западных мировых СМИ» и «накачивают Украину» оружием.

«Это – подготовка к боевым действиям, не иначе. Боевым действиям против мирного населения», — уверен Васильев.

Он подчеркнул, что российские власти беспокоит благополучие жителей Донбасса. «Истребления людей» РФ не может допустить. В стране долго ждали, пока в Вашингтоне восторжествует «разумное решение», но этого не произошло, констатировал политик. «Мы не можем с этим мириться. Не можем бросить людей на произвол киевского режима», — заявил он. ЕР просит власти России помочь Донбассу военными поставками Партия «Единая Россия» официально обратилась к правительству России с просьбой помочь ЛНР и ДНР... 26 января 18:58

«Мы обращаемся к руководству нашей страны с просьбой оказать помощь Донецкой и Луганской республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», — заключил руководитель фракции «Единая Россия».

«Россия своих не бросает»

Большинство россиян поддержат призыв Турчака, считает первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру». Он также считает слова первого вице-спикера своевременными.

«Там 700 или 800 тыс. наших граждан. Мы должны их защищать в случае нападения украинских силовиков. Чем их защищать — луком и стрелами? Нужно оружие, но это оружие в данный момент может быть оборонительное, для защиты, потому что никакого плана по нападению на Киев у ДНР и ЛНР нет, а у Киева есть», — подчеркнул Джабаров.

По его словам, реакция НАТО на вооружение ДНР и ЛНР будет негативной. Но эти действия дадут понять Западу, что «Россия своих не бросает», уточнил он РИА «Новости».

Он также отметил, что РФ может поставить непризнанным республикам только оборонительное вооружение. Жители Донбасса должны иметь возможность «защитить свои дома, свои семьи, своих детей».

Парламентарий убежден, что люди, живущие в том регионе, не должны оставаться в ситуации, когда им придется защищаться «берданками и охотничьими ружьями». МИД ответил на вопрос о возможных поставках оружия республикам Донбасса Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия... 26 января 18:58

В свою очередь, член оборонного комитета Госдумы Гурулев сообщил РИА «Новости», что дополнительных законов для поставок военной продукции ДНР и ЛНР не потребуется.

Ответ ДНР и ЛНР

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что поставки вооружений, а также отправка на Украину инструкторов и военных из стран Запада ведут к эскалации конфликта.

«Мы будем приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес Республик для возможности противостоять готовящейся агрессии со стороны Украины, и предложение первого заместителя Председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета ВПП «Единая Россия» Андрея Турчака в этом направлении является для нас очень значимым», — написал он.

Пушилин отметил, что, если такое решение будет принято, это «существенно усилит» оборонительные возможности ДНР и ЛНР.

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Луганская Народная Республика будет благодарна РФ за поддержку в случае агрессии Киева, сообщает ТАСС

«Безусловное выполнение» минских соглашений

Однако в Министерстве иностранных дел к призыву Турчака отнеслись более сдержанно. Глава МИДа Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия – сторонник «безусловного выполнения» Украиной минских соглашений.

По его словам, сегодня Киев саботирует выполнение комплекса мер, утвержденного еще в 2015 году в Минске. Однако западные коллеги заверяют РФ, что добьются от Украины выполнения обещанного.

«Тогда все вопросы отпадут. Надеюсь, что так оно и будет», — заключил Лавров.