«Донбасс как рыба об лед бьется, чтобы выполнить минские соглашения»

Политические советники лидеров стран «нормандского формата» впервые за полгода собрались в Париже для обсуждения Донбасса. Переговоры сторон продолжались более восьми часов, основными итогами встречи стали согласие с необходимостью соблюдения перемирия на юго-востоке Украины и констатация серьезных разночтений по тексту минских соглашений внутри самой «нормандской четверки». К чему пришли политические советники глав России, Германии, Франции и Украины — в материале «Газеты.Ru».

В Париже состоялись первые за последние пять месяцев переговоры советников лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина). Москву на встрече представлял заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак, Киев — руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, Берлин — внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, а Париж — советник президента Франции Эммануэль Бонн.

Переговоры сторон продолжались более восьми часов, однако результаты встречи вряд ли можно назвать серьезным прорывом. Козак и Ермак дали раздельные пресс-конференции, на которых констатировали отсутствие продвижения в контексте урегулирования конфликта в Донбассе. Однако несколько важных заявлений переговорщики все же сделали.

О чем договорились

Как заявил замглавы кремлевской администрации, у политических советников лидеров стран «нормандского формата» состоялся непростой, но откровенный разговор. По его словам, стороны провели инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией минских соглашений.

«Мы все согласились, и это тоже новый прорыв, что пока будут разночтения по прочтению минских соглашений — из реализации, последовательности соответствующих действий — «нормандский формат» вряд ли сможет сыграть какую-либо существенную роль в содействии в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и в контактной группе.

Поэтому это первоочередная задача в «нормандском формате» — выйти на единое понимание всех положений минских соглашений в том, что касается политических условий урегулирования, соблюдения режима прекращения огня, гуманитарных вопросов», — пояснил Дмитрий Козак. «Нет политической воли»: чего ждать от встречи в «нормандском формате» Политические советники лидеров стран нормандской четверки соберутся в Париже для обсуждения минских... 27 января 00:25

Стороны условились провести дополнительные внутригосударственные консультации касательно имеющихся противоречий, продолжил представитель Кремля, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем проблемным вопросам.

Кроме того, Козак отдельно отметил, что все участники встречи согласились с тем, что договоренность о прекращении огня в Донбассе должна безусловно соблюдаться. При этом обязанность за его сохранение замглавы кремлевской администрации возложил на вооруженные силы Украины и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

В свою очередь Андрей Ермак — глава офиса президента Украины, — подтвердил слова своего российского коллеги, признав наличие спорных моментов по линии минских соглашений и договоренности по прекращению огня. Правда представитель Киева объявил о согласовании политическими советниками финального коммюнике, чего не упомянул Козак.

Какие вопросы оставили без внимания

Представители как России, так и Украины сообщили, что на переговорах были подняты вопросы концентрации сил на Донбассе и минских соглашений.

Без внимания остался вопрос о предполагаемом размещении российских войск около украинских границ, что на Западе пытаются интерпретировать как угрозу «вторжения» со стороны Москвы.

Так, Козак в рамках пресс-конференции призвал разделять эти темы, поскольку те или иные перемещения сил внутри России являются суверенным делом государства и не относятся к урегулированию. Представитель Кремля указал на связь этого вопроса с продвижением НАТО на восток, а не с конфликтом внутри Украины. «Украинцы начали туда стягивать войска»: зачем Лукашенко грозит Киеву С распространением информации о якобы грядущей войне между Россией и Украиной Александр... 27 января 00:13

В то же время Ермак отметил, что Киев требует деэскалации возле украинских границ и напомнил, что рядом с ними — «стотысячная российская группировка», которая якобы угрожает Украине. Это заявление отчасти не сходится с официальной риторикой Киева — украинский президент Владимир Зеленский признавал отсутствие предпосылок для «нападения» Москвы.

Еще одной темой, которую стороны не поднимали, стал вопрос возможных поставок вооружения ЛНР и ДНР со стороны России, активно обсуждаемый в Госдуме. Тут Козак не стал комментировать само предложение, но указал, что после заключения минских соглашений дискуссии о поддержке какой-то из сторон украинского конфликта лишены смысла, более того, есть попытки с помощью таких дискуссий выставить Россию стороной конфликта.

«Если другой логикой руководствуясь, встать на сторону, что одну сторону можно поддерживать, можно вооружать, а другую нельзя, — это будет противоречить минским соглашениям. Потому что минские соглашения предусматривают политическое, мирное, невоенное решение конфликта.

А если встать на позицию, что одну сторону можно вооружать и поддерживать, а другую нельзя, то это не мирное, невоенное урегулирование конфликта, а военное удушение одной стороны конфликта другой», — добавил представитель Кремля.

Отдельно Козак подчеркнул, что в рамках переговоров стороны, по сути, достигли почти нулевого прогресса и похвастаться практически нечем. Представитель Москвы констатировал, что Украина продолжает отказываться от диалога с Донбассом и в целом выполнения договоренностей прошлого саммита «нормандского формата».

«Нас часто призывают оказать воздействие на Донбасс, для того чтобы они выполняли минские соглашения... Мы готовы оказать, но убедитесь, скажите, что они не выполняют. Донбасс как рыба об лед бьется, чтобы выполнить (минские соглашения), — сказал также Козак (его цитирует РИА «Новости»).

И добавил, что инициативы, дорожные карты и предложения самопровозглашенных республик игнорируются — «только потому, что они исходят от Донбасса».

Что ждет «нормандский формат»

После переговоров в Париже стороны делают ставку на будущую встречу в Берлине, которая также пройдет на уровне политических советников лидеров «нормандского формата». Как отметил Козак, возможность проведения саммита на высшем уровне даже не обсуждалась, поскольку она невозможна без выполнения договоренностей прошлой встречи.

«Будем надеяться, что в эти две недели коллеги поняли все наши аргументы — и Германия, и Франция, и представители Украины, которые присутствовали на переговорах, — поняли, что без этого мы не продвинемся никуда», — отметил представитель Кремля.

С точки зрения Козака, «нормандский формат» не сможет полноценно работать и быть полезным, пока внутри него существуют разногласия. По его мнению, если их удастся устранить, и Украина пойдет на выполнение решений прошлого саммита, то возможно и проведение новой встречи лидеров четырех государств.

При этом представитель Кремля констатировал, что в настоящее время Украина фактически не приступила к выполнению решений прошлого саммита, отказываясь от диалога с Донбассом и имплементации минских соглашений в свое законодательство. Козак резюмировал, что следующий саммит лидеров «нормандского формата» должен быть посвящен организации выборов в органы местного самоуправления в Донбассе, что невозможно без реализации прошлых решений.