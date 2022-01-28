«Войн не хотим. Но наступать грубо на наши интересы не позволим»

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью четырем российским радиостанциям, в котором заявил, что новые санкции США против РФ будут означать разрыв отношений, и назвал «хамством» угрозы Вашингтона выслать российского посла. Он также подчеркнул, что переговоры по гарантиям безопасности еще не завершены, а в ответе американцев на предложения Москвы есть «рациональные зерна».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамством требование США немедленно выдать визы охранникам посла Джона Салливана в Москве и угрозу в противном случае выслать посла Анатолия Антонова из Вашингтона. «Если это хамство будет продолжаться, у нас есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия», — сказал министр (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас стороны стараются урегулировать ситуацию с дипломатами.

Лавров напомнил, что отношения дипмиссий РФ и США стали рушиться после решения президента Барака Обамы в 2016 году заблокировать доступ к так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.

Тогда же персонами нон-грата были объявлены 35 российских дипломатов. «За три недели до ухода из Белого дома он решил Трампу насолить, хлопнуть дверью и отнял у нас пять объектов дипломатической собственности, выгнал десятки дипломатов, которые с семьями вынуждены были паковаться за трое суток, ну и с этого все началось», — уточнил он.

Министр подчеркнул, что на недавних переговорах с госсекретарем Энтони Блинкеном в Женеве предлагалось «обнулить все, что было» в отношениях дипведомств, прекратив «дипломатическое бодание».

«Начиная с безобразного и, прямо скажем, мелочного хода нобелевского лауреата Обамы», — указал Лавров.

Дипломат не стал давать личные оценки коллегам из США, с которыми ему довелось вести переговоры за годы службы, подчеркнув, что со всеми «нужно работать». «Это наш принцип. Мы работаем со всеми, и, по большому счету, я так в общем могу сказать, что с каждым из коллег у меня были ровные отношения — говорить мы могли всегда откровенно, даже по вопросам, которые вызывали все большее и большее расхождение, противоречия на межгосударственном уровне», — сказал он.

Угроза санкций

Лавров также прокомментировал информацию о подготовке странами Запада новых пакетов санкций, на этот раз персонализированных — в том числе против первых лиц государства. Он подчеркнул, что введение Вашингтоном нового пакета санкций в отношении Москвы приведет к разрыву российско-американских отношений. На Западе, по его мнению, понимают, что принятие таких мер не соответствует «чьим бы то ни было интересам».

«Что касается угроз введения санкций, американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет <...>, ну и сопровождающийся полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом (имеется в виду международная система SWIFT — прим. «Газеты.Ru»), он будет эквивалентен разрыву отношений», — сказал министр.

На вопрос главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна о том, что под санкции могут попасть президент Владимир Путин и «даже» сам Лавров, дипломат ответил шуткой.

«Что значит «даже»? Я что, недостоин что ли?» — сказал Лавров.

«Образец дипломатического приличия»

Переговоры с США и НАТО по вопросам безопасности, по словам дипломата, еще не завершены. В МИД смогли найти в ответе американской стороны «рациональные зерна» по второстепенным вопросам. На определенных этапах эти «вопросы» имели большую важность, отметил министр. Речь, в частности, идет о о проблеме ракет средней и меньшей дальности, которая возникла после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, об отводе учений подальше от границы с обеих сторон, о согласовании предельной дистанции для сближения боевых самолетов и боевых кораблей и ряде других мер деконфликтинга, деэскалации и мер доверия. «Россия не создала ни одной ударной группировки». Украина не верит в войну, но готовится В Киеве заявляют, что исключают возможность российского вторжения в ближайшее время. Тем не менее... 27 января 00:15

«Все это отвергалось в течение последних двух-трех лет. Сейчас все это предлагается обсуждать. То есть конструктив, который содержится в этих предложениях, по сути, заимствован из российских инициатив последнего времени. Но это, я считаю, хоть что-то, по-русски говоря», — заключил министр.

Москва, как указал Лавров, готовит разные варианты реакции в отношении США и НАТО.

Ответ Вашингтона, по его мнению, выглядит как «образец дипломатического приличия» по сравнению с аналогичным документом Североатлантического альянса. «От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссией, его особым предназначением, что мне просто было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал», — рассказал глава российского МИД.

Он подчеркнул, что Москва готова принять ответные меры, если договориться с Вашингтоном не удастся. «Они могут быть самыми разными. Я буду принимать решения на основе тех предложений, которые мне представят наши военные», — сказал Лавров.

При этом министр отметил, что «войны не будет», если это будет зависеть от российской стороны. «Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим», — подытожил глава МИД.

Москва, по его словам, готова принять президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения двусторонних отношений. Если же он хочет разрешить конфликт в Донбассе, то ему стоит обращаться в минскую контактную группу.

«Если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению «нормандского формата» должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», — сказал министр.