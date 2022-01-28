Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Зверев объяснил, почему его оштрафовали за нарушения... 17:44
Ученые назвали нетипичный симптом COVID, который сохраняется после... 17:42
Лавров раскрыл подробности инцидента с Навальным 17:41
Мужчина отсидел в тюрьме 19 лет за преступление... 17:40
В России стали вдвое реже угонять Toyota Camry и Hyundai Solaris 17:39
Цена на нефть превысила отметку в $90 17:39
Путин приказал доработать проект новой концепции внешней политики... 17:38
Массажист Кокорина ответил Зареме Салиховой на слова, что он... 17:37
Эксперт Егоров рассказал, чего ждать от падения ступени ракеты Маска... 17:37
Финские дипломаты подверглись хакерской атаке 17:32
Политика

«Пусть лучше шутят, чем нагнетают». Кремль не оценил идею поставки водки по СП-2

Песков назвал шуткой реплику Нуланд о прокачке водки по «Северному потоку — 2»

Слушать
Остановить
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в шутку заявила, что было бы неплохо организовать поставки водки по уже построенному, но до сих пор не сертифицированному в Евросоюзе газопроводу «Северный поток - 2». В Кремле не обиделись и оценили высказывание позитивно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал журналистов в России не «заходиться в экстазе» и не воспринимать фразу всерьез.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о шутке заместителя госсекретаря США по политическим делам про прокачку водки, указал, что «не склонен к тому, чтобы защищать госпожу Викторию Нуланд, она не относится к большим друзьям России», но при этом стоит признать, что ее слова были лишь шутливым ответом репортеру, их не стоит воспринимать как серьезное заявление.

«Она пошутила на реплику журналиста, а это не является заявлением», — сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Песков обратился к российским журналистам с призывом не относиться к этим словам всерьез и не «заходиться в экстазе».

«Хоть какие-то попытки шутить — это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе», — заключил он.

«Газ, оливковое масло или водка»

Фразу, чуть не ставшую поводом для медиаскандала, Нуланд произнесла в ходе недавнего брифинга для журналистов. Корреспондент Associated Press Мэтт Ли, комментируя ее угрозы заблокировать «Северный поток-2», указал на то, что проект уже реализован, а значит, это невозможно. Но при этом, по словам Ли, через него можно было бы качать из России что угодно — хоть газ, хоть водку, хоть оливковое масло.

«Водка — это было бы очень хорошо. Оливковое масло — было бы очень хорошо», — пошутила Нуланд, подчеркнув, что «Севпоток-2» еще не введен в эксплуатацию.

Нуланд также процитировала сенатора Теда Круза, назвав газопровод «куском металла на дне». Она еще раз указала, что в случае «российского вторжения» на Украину он не будет введен в эксплуатацию. «Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток - 2» не будет продвигаться вперед», — добавила сотрудник Госдепартамента.

«Северный поток — 2» достроили в сентябре 2021 года. В середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода. Для ускорения процедуры «Газпрому» требовалось создать «дочку» в Германии и оформить на нее все активы немецкой части газопровода.

С момента усиления напряженности вокруг ситуации на Украине и обвинений в адрес России со стороны США и стран Евросоюза в том, что якобы готовится военное вторжение на Украину, все чаще слышны угрозы полной блокировки проекта. В ЕС уже заявили, что, если газопровод не пройдет процедуру сертификации по причине несоответствия европейскому праву, никаких компенсаций «Газпрому» не выплатят.

Как отмечал ранее старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, затраты на демонтаж трубы составят €100-200 млн. Монополист также может продать свою долю в проекте (​​51%) европейским компаниям, однако это не компенсирует затрат даже на прокладку морского участка, не говоря уже о наземной части.

Газопровод стоил около €8 млрд, половину из которых предоставили европейские партнеры в качестве кредитов. В проект инвестировали французская энергокомпания Engie, австрийская OMV, британская Shell и немецкие Uniper и Wintershall Dea.

Накануне МИД Германии запретил бывшему дипломату Дитеру Вальтеру Халлеру возглавить наблюдательный совет дочерней структуры Nord Stream 2 AG — компании Gas for Europe GmbH. В ведомстве решили, что его назначение может «негативно сказаться на служебных интересах» МИД. До 2016 года Халер возглавлял экономический отдел министерства, который занимался реализацией «Севпотока - 2».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+