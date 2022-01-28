Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Проценко рассказал об отличительной особенности новой волны COVID-19 22:15
Главврач петербургского медцентра арестован после отравления пациентов... 22:09
Американский журналист: Овечкин еще никогда не играл лучше, чем... 22:09
Турция подарила грузинской армии два трактора и 13 пикапов 22:01
Байден распорядился повысить готовность ВС США на случай помощи... 21:54
Пентагон отказался посылать военных на Украину 21:53
Джордж Сорос вложил $125 млн в поддержку демократов 21:52
Депутат Роднина: бойкоты ни к чему не приведут, закон о Fan... 21:50
В ФРГ предупредили о последствиях для Запада из-за его... 21:48
Пентагон считает, что Путин пока не принял решения по вторжению... 21:38
Политика

Как США, НАТО и Зеленский успокаивали украинцев, россиян и мир

Зеленский попросил западных политиков не говорить, что «завтра будет война»

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что оснований ожидать нападения России на Украину сейчас не больше, чем год назад. Он попросил не паниковать по этому поводу и упрекнул западные СМИ и зарубежных политиков за сообщения, будто на Украине уже «танки по улицам ездят» и «завтра будет война». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс не будет размещать свои войска на Украине и готов сесть за стол переговоров с Россией. А в Пентагоне рассказали, что США не собираются участвовать в каких-либо военных действиях на Украине.

«Если война будет, то не только с Украиной». Что сказал Зеленский

Украинский президент в пятницу провел встречу с иностранными журналистами на тему угрозы «российского нападения». Во время нее он упрекнул зарубежных политических лидеров и западные СМИ за то, что они безосновательно поддерживают слухи о скором «вторжении России».

«Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже открыто, недипломатическим языком говорят, что завтра у нас война. В Англии, Германии, Франции, Литве, из средств массовой информации складывается впечатление, что у нас война, что у нас идут войска по дорогам, у нас мобилизация. А это не так. Нам не нужна эта паника», — сказал Зеленский.

Политик отметил, что нагнетание паники плохо сказывается на украинской экономике. Из страны уже вывели $12,5 млрд. В связи с этим Зеленский призвал аккуратно комментировать вопрос возможной войны с РФ.

«Нельзя говорить, что «завтра будет война» или «поверьте мне, пожалуйста, война будет до конца февраля». Или сказать, как сказали в ноябре: «Война будет до конца года», – а потом сказать: «Послушайте! Всех с Новым годом, но мы сейчас получили информацию: война может быть в январе-феврале». <...> Она может быть, к сожалению, но давайте здесь ставить троеточие, а не точку», — уточнил он.

Президент Украины назвал ошибкой эвакуацию зарубежных посольств на фоне информации о якобы готовящемся вторжении России. О планах эвакуировать часть сотрудников «из-за угрозы со стороны России» ранее заявили США, Великобритания, ФРГ и Австралия.

«То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не значит, что будет неминуемая эскалация и является тонкостями сложной дипломатической игры», — пояснил политик. Он сравнил представителей этих стран с «капитанами дипломатии», которые должны подавать пример другим государствам, а не спасаться бегством.

«Мы знаем, что капитаны последними покидают корабль, а я считаю, что у нас не «Титаник», — сказал президент.

Сам политик высказывается насчет обострения конфликта с Россией осторожно. С одной стороны, он признал, что вероятность войны остается высокой. В то же время Зеленский пояснил, что точно такой же она была в начале прошлого года, и сейчас ситуация не ухудшилась.

«Да, увеличилось количество военных [у границ Украины], но я об этом говорил в начале еще 2021 года, когда говорилось еще о военных учениях РФ. Тогда было большое увеличение <....>. Сейчас я не считаю ситуацию более напряженной, чем она была тогда, в пик учений», — пояснил украинский президент.

Помимо западных партнеров он резко раскритиковал за нагнетание ситуации Москву. По его мнению, у России нет причин для того, чтобы стягивать войска к границам Украины и так часто проводить военные учения.

«Какие учения? Они же все умеют, они же говорят, что у них мощная армия – зачем тогда сейчас учения именно здесь. Вы же понимаете, что это риски, что все реагируют, это действительно опасно <...>. Может быть любая провокация. Большое скопление войск – это просто большие риски», — пояснил Зеленский.

Зеленский также предупредил Запад, что если война с Россией все-таки начнется, она затронет не только Украину. Политик отметил, что это будет гибридная война – информационная, кибератаки. «Если будет полномасштабная война, про которую мы тут говорим, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет. Потому что эти некоторые страны когда-то тоже были в Советском Союзе», — подытожил политик.

«Время для дипломатии еще есть». Что сказали в НАТО и США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Атлантическом совете 28 января, пообещал, что на Украине не будет солдат альянса. «НАТО не будет размещать свои боевые силы на Украине», — сказал он.

Секретарь также напомнил, что 5-я статья Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть использована, если нападут не на членов альянса, а его партнера (каким является Украина).
«Нужно четко различать готовность НАТО защищать свою территорию и оказание помощи Украине путем поставок и подготовки военных, по которым в альянсе есть определенные разногласия», — пояснил он.

По словам Столтенберга, НАТО «предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине», который включает «предупреждения в адрес РФ о последствиях ее действий и оказание военной помощи Украине». Он отметил, что альянс верит в возможность достичь взаимопонимания с Москвой.

«Мы передали наши письменные предложения, по которым, как мы верим, будет возможно найти взаимопонимание по таким темам, как контроль над вооружениями, прозрачность военной активности и по созданию дополнительных линий связи между альянсом и Россией», — сказал он.

Что касается возможности «вторжения» России на Украину, генсек заявил, что нельзя точно говорить, состоится ли оно.

«Возможно они [русские] не приняли никаких окончательных решений. Мы готовы к обоим вариантам. Мы работаем над достижением мирного дипломатического решения, но мы готовы к худшему, [к тому,] что Россия использует силу против Украины», — пояснил он.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне 28 января, сообщил, что военные США не будут принимать участия в боевых действиях на Украине. «Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций», — сказал он.

Ллойд добавил, что США не перебрасывали никаких войск на Украину на фоне возможного вторжения России. В Пентагоне подчеркнули, что у американцев нет наступательных вооружений и постоянных сил на Украине.

Американский министр отметил, что военного противостояния на Украине можно избежать. «Время и пространство для дипломатии все еще есть», — резюмировал Ллойд.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+