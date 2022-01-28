Как США, НАТО и Зеленский успокаивали украинцев, россиян и мир

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что оснований ожидать нападения России на Украину сейчас не больше, чем год назад. Он попросил не паниковать по этому поводу и упрекнул западные СМИ и зарубежных политиков за сообщения, будто на Украине уже «танки по улицам ездят» и «завтра будет война». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс не будет размещать свои войска на Украине и готов сесть за стол переговоров с Россией. А в Пентагоне рассказали, что США не собираются участвовать в каких-либо военных действиях на Украине.

«Если война будет, то не только с Украиной». Что сказал Зеленский

Украинский президент в пятницу провел встречу с иностранными журналистами на тему угрозы «российского нападения». Во время нее он упрекнул зарубежных политических лидеров и западные СМИ за то, что они безосновательно поддерживают слухи о скором «вторжении России».

«Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже открыто, недипломатическим языком говорят, что завтра у нас война. В Англии, Германии, Франции, Литве, из средств массовой информации складывается впечатление, что у нас война, что у нас идут войска по дорогам, у нас мобилизация. А это не так. Нам не нужна эта паника», — сказал Зеленский. В США увидели «все признаки» скорого нападения России на Украину Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки готовности России... 28 января 09:26

Политик отметил, что нагнетание паники плохо сказывается на украинской экономике. Из страны уже вывели $12,5 млрд. В связи с этим Зеленский призвал аккуратно комментировать вопрос возможной войны с РФ.

«Нельзя говорить, что «завтра будет война» или «поверьте мне, пожалуйста, война будет до конца февраля». Или сказать, как сказали в ноябре: «Война будет до конца года», – а потом сказать: «Послушайте! Всех с Новым годом, но мы сейчас получили информацию: война может быть в январе-феврале». <...> Она может быть, к сожалению, но давайте здесь ставить троеточие, а не точку», — уточнил он.

Президент Украины назвал ошибкой эвакуацию зарубежных посольств на фоне информации о якобы готовящемся вторжении России. О планах эвакуировать часть сотрудников «из-за угрозы со стороны России» ранее заявили США, Великобритания, ФРГ и Австралия.

«То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не значит, что будет неминуемая эскалация и является тонкостями сложной дипломатической игры», — пояснил политик. Он сравнил представителей этих стран с «капитанами дипломатии», которые должны подавать пример другим государствам, а не спасаться бегством.

«Мы знаем, что капитаны последними покидают корабль, а я считаю, что у нас не «Титаник», — сказал президент.

Сам политик высказывается насчет обострения конфликта с Россией осторожно. С одной стороны, он признал, что вероятность войны остается высокой. В то же время Зеленский пояснил, что точно такой же она была в начале прошлого года, и сейчас ситуация не ухудшилась.

«Да, увеличилось количество военных [у границ Украины], но я об этом говорил в начале еще 2021 года, когда говорилось еще о военных учениях РФ. Тогда было большое увеличение <....>. Сейчас я не считаю ситуацию более напряженной, чем она была тогда, в пик учений», — пояснил украинский президент. «Кишка тонка на нас напасть»: как украинцы готовятся к «российскому вторжению» Последние месяцы западные СМИ и политики постоянно говорят об «угрозе российского вторжения» на Украину... 23 января 10:34

Помимо западных партнеров он резко раскритиковал за нагнетание ситуации Москву. По его мнению, у России нет причин для того, чтобы стягивать войска к границам Украины и так часто проводить военные учения.

«Какие учения? Они же все умеют, они же говорят, что у них мощная армия – зачем тогда сейчас учения именно здесь. Вы же понимаете, что это риски, что все реагируют, это действительно опасно <...>. Может быть любая провокация. Большое скопление войск – это просто большие риски», — пояснил Зеленский.

Зеленский также предупредил Запад, что если война с Россией все-таки начнется, она затронет не только Украину. Политик отметил, что это будет гибридная война – информационная, кибератаки. «Если будет полномасштабная война, про которую мы тут говорим, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет. Потому что эти некоторые страны когда-то тоже были в Советском Союзе», — подытожил политик.

«Время для дипломатии еще есть». Что сказали в НАТО и США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Атлантическом совете 28 января, пообещал, что на Украине не будет солдат альянса. «НАТО не будет размещать свои боевые силы на Украине», — сказал он.

Секретарь также напомнил, что 5-я статья Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть использована, если нападут не на членов альянса, а его партнера (каким является Украина).

«Нужно четко различать готовность НАТО защищать свою территорию и оказание помощи Украине путем поставок и подготовки военных, по которым в альянсе есть определенные разногласия», — пояснил он.

По словам Столтенберга, НАТО «предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине», который включает «предупреждения в адрес РФ о последствиях ее действий и оказание военной помощи Украине». Он отметил, что альянс верит в возможность достичь взаимопонимания с Москвой. В НАТО не уверены в намерении России «напасть» на Украину Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на онлайн-мероприятии, что альянс не знает... 28 января 22:12

«Мы передали наши письменные предложения, по которым, как мы верим, будет возможно найти взаимопонимание по таким темам, как контроль над вооружениями, прозрачность военной активности и по созданию дополнительных линий связи между альянсом и Россией», — сказал он.

Что касается возможности «вторжения» России на Украину, генсек заявил, что нельзя точно говорить, состоится ли оно.

«Возможно они [русские] не приняли никаких окончательных решений. Мы готовы к обоим вариантам. Мы работаем над достижением мирного дипломатического решения, но мы готовы к худшему, [к тому,] что Россия использует силу против Украины», — пояснил он.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне 28 января, сообщил, что военные США не будут принимать участия в боевых действиях на Украине. «Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций», — сказал он.

Ллойд добавил, что США не перебрасывали никаких войск на Украину на фоне возможного вторжения России. В Пентагоне подчеркнули, что у американцев нет наступательных вооружений и постоянных сил на Украине.

Американский министр отметил, что военного противостояния на Украине можно избежать. «Время и пространство для дипломатии все еще есть», — резюмировал Ллойд.