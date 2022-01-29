От пыток до льгот жителям Донбасса. Чего коснулись 16 новых поручений Путина

По итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года, президент России Владимир Путин утвердил 16 поручений. Их перечень появился на сайте Кремля. Основные поручения лидера страны – в материале «Газеты.Ru».

Девиантное поведение подростков

Своей администрации Путин поручил рассмотреть предложения по созданию саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете. Проект рассчитан на защиту несовершеннолетних.

Кроме того, лидер страны хочет, чтобы до 1 мая этого года в программу среднего и высшего образования внесли курс, обучающий как можно раньше выявлять предпосылки девиантного поведения у детей и подростков, а также оказывать им своевременную педагогическую, психологическую и медицинскую помощь. Заняться этим вопросом президент поручил кабмину.

К лету правительство также должно рассмотреть предложения Совета при президенте, касающиеся предоставления сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, компенсации для погашения задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, образовавшейся в период, когда они не жили там, например, в связи с установлением над ними опеки или попечительства.

Права и льготы

Правительству Российской Федерации необходимо к 1 июля 2022 года внести в законодательство изменения, предусматривающие дополнительные выплаты кавалерам трех орденов Мужества за их заслуги перед Российской Федерацией.

Также президент поручил рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Донецкой и Луганской областей Украины, социальных выплат и льгот. Заявление на их получение они смогут оформлять на портале госуслуг.

Путин поручил правительству к 1 июня проанализировать законодательство РФ и практику его применения, касающееся обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов России. Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в сети для защиты детей Администрация президента России, если возникнет необходимость, должна посодействовать инициативе создания... 29 января 16:28

Президент хочет, чтобы к 1 мая правительство усовершенствовало регистрацию лиц без определенного места жительства. В том числе с использованием портала госуслуг. Также бездомные должны получить право на пенсию и медицинские услуги по месту пребывания. А НКО, помогающие таким людям, должны получить дополнительную государственную поддержку.

Минфину России Путин поручил подготовить предложения о выделении дополнительного бюджета на расширение сети исправительных центров и создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам.

А правительству Москвы президент порекомендовал в соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обеспечить гражданам доступ «к объекту культурного наследия федерального значения «Палаты (Дом Анны Монс) XVII века», расположенному на Бауманской улице.

Иноагенты

Минюсту России глава государства к 1 мая поручил проанализировать вместе с генпрокуратурой и Советом при президенте законодательство «о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения». При необходимости ведомствам также следует представить предложения о совершенствовании законодательства.

Также Путин хочет, чтобы вместе с Роскомнадзором, «Союзом журналистов России» и Советом при Президенте Минюст проанализировал положения законодательства о регулировании деятельности средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, и практику его применения.

Преступления и наказания

Генеральной прокуратуре Путин поручил обеспечить проведение проверок соблюдения законодательства в сфере добычи, охраны и использования китообразных, в том числе выдачи разрешений на их вылов.

Генпрокуратуре к 1 мая также предстоит проанализировать вместе с Верховным Судом практику применения законодательства в части, касающейся избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений ненасильственного характера и предложить, как его усовершенствовать. Минюст проанализирует законодательство об иноагентах, включая вопрос исключения из реестра Президент России Владимир Путин отдал поручение проанализировать законодательство о регулировании... 29 января 16:28

Путин рекомендовал палатам российского парламента рассмотреть проект федерального закона, который уточняет понятие «пытка» и усиливает ответственность за жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство обращения и наказания.

Верховному суду президент рекомендовал обобщить судебную практику «по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия».