«Убивают беженцев и обманывают». Заявление против Польши рассмотрят в Гааге

Польский солдат-перебежчик Эмиль Чечко обратился в Гаагский трибунал, заявление принято судом. Он назвал задачи, которые ставятся перед польскими солдатами, «психологически сложными» и «часто невозможными для выполнения», а также подчеркнул, что поляки должны знать о гибели людей на польско-белорусской границе.

Попросивший у Минска убежище польский солдат Эмиль Чечко обратился в Гаагский трибунал после событий на белорусско-польской границе. «Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление было принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено», — рассказал он (видеообращение опубликовано в Telegram-канале организации «Системная правозащита»).

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В самой «Системной правозащите» пояснили, что в прошении речь идет о возбуждении уголовного дела по статье «О геноциде и преступлениях против человечности».

Ответчиками выступают Польша и Литва. Чечко проходит по делу как свидетель. Сбежавший в Белоруссию польский солдат сообщил СК о сотнях жертв Военнослужащий польской армии Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию несколько месяцев назад, сообщил... 29 января 18:36

Чечко выразил соболезнования в связи со смертью 22-летнего польского военнослужащего на границе Белоруссии и Польши (военнослужащий погиб в Подляском воеводстве, о его смерти польские власти сообщили 27 января).

«Точные обстоятельства смерти неизвестны, однако я знаю, что служба в польской армии и задачи, которые в последнее время ставятся перед солдатами польской армии, являются психологически сложными и часто невозможными для выполнения без того, чтобы не оставить след на здоровье», — подчеркнул он.

Чечко добавил, что поляки имеют право «знать правду о ситуации на границе», о том, что на польско-белорусской границе «гибли люди». Перебежчик сообщил о частых случаях публикации лживой информации в польских СМИ и призвал граждан Польши проверять данные в иностранных источниках.

«Организовали охоту на людей»

Чечко проходил службу в 11 Мазурском артиллерийском полку 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Летом прошлого года части этого подразделения были переброшены к границе с Белоруссией для ее охраны от мигрантов. Лукашенко заявил о «сотнях тысяч» убитых в лесах беженцев В скором времени будут обнародованы новые подробности жестокости польских силовиков по отношению... 28 января 19:01

Белорусские пограничники задержали поляка 16 декабря. Как солдат сам позже рассказывал, он сбежал «через колючую проволоку, порвал штаны, поранил руку, перебежал через нейтральную полосу», потому что было «невозможно молчать о том, что творится на территории Польши». Перебежчик попросил у белорусских властей политического убежища из-за несогласия с политикой Польши и «негуманного обращения» с беженцами.

Чечко сообщил Следственному комитету страны об убийстве более 240 беженцев на польско-белорусской границе, в которых принимал участие он и его сослуживцы. Мигрантов, по его словам, убивали в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка в Польше.

В Варшаве заявили, что у пропавшего солдата были «серьезные проблемы с законом». В декабре его приговорили к шести месяцам тюрьмы за издевательства над собственной матерью. Ему также запретили в течение одного года приближаться к женщине на расстояние меньше 50 метров. Дело было возбуждено после того, как в мае полиция задержала мужчину во время семейного скандала. Чечко объявили дезертиром, он находится в розыске.

Накануне президент Александр Лукашенко заявил о «сотнях тысяч» убитых в лесах беженцев.

Новые подробности жестокости польских силовиков по отношению к мигрантам он пообещал обнародовать в ближайшее время. «Эти мерзавцы организовали охоту на людей. Охоту! В лесах бегали и расстреливали. Сотни, сотни тысяч людей, которые искали счастья в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы. Это ли не фашизм?» — сказал политик.