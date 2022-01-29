Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Терапевт рассказал, как не надо лечить «омикрон» 19:38
В ОНК Москвы опасаются ухудшения ситуации с правами... 19:35
Драчев назвал женскую сборную России закрытым клубом 19:30
В Казахстане разгромлено православное кладбище 19:24
В Италии обнаружили «омикрон-2» 19:21
Глава бывшей партии Меркель выступил против отключения России от SWIFT 19:10
Сборные России и Украины будут сидеть рядом во время командного... 19:10
Токаев рассказал о живших в пятизвездочном отеле боевиках 19:07
Власти Красноярского края подогрели дровами интерес к вакцинации 18:56
Назван капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде 18:50
Политика

«Я — не враг Украины и не друг России». Президент Хорватии пояснил свою позицию

Хорватский президент Миланович назвал «украинским агентом» премьера страны Пленковича

close
100%
Андрей Пленкович и Зоран Миланович

Андрей Пленкович и Зоран Миланович

Global Look Press, коллаж «Газеты.Ru»
Зоран Миланович, действующий президент Хорватии, не намерен отказываться от своих слов про отзыв военных из сил НАТО в случае конфликта России и Украины и не планирует извиняться перед Киевом, как это сделал премьер страны Андрей Пленкович. Подробнее о публичной дискуссии первых лиц республики — в материале «Газеты.Ru».

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал премьер-министра республики Андрея Пленковича после публичных извинений главы правительства перед украинцами. Об этом сообщает в субботу, 29 января, агентство HINA.

По оценкам хорватского лидера, Пленкович повел себя как «украинский агент».

Миланович указал, что он сам действует как президент Хорватии и не намерен отказываться от заявления об отзыве военных из сил НАТО в случае конфликта России и Украины и не планирует извиняться перед Киевом, как это сделал руководитель кабмина страны.

В то же время президент Хорватии опроверг утверждения о том, что он якобы является пророссийским политиком.

«На прошлой неделе я был проамериканским, когда призывал правительство принять подарок от США в виде 80 с чем-то БМП «Бредли». Видите, как это меняется от недели к неделе», — пояснил Миланович журналистам.

Кто что сказал

С заявлением о том, что Хорватия отзовет своих военнослужащих из группировки НАТО в Восточной Европе в случае прямого конфликта между Москвой и Киевом, глава государства выступил на этой неделе. Президент республики также указал, что считает Украину «одной из самых коррумпированных стран мира».

«Слава богу, что есть они [Украина], потому что тогда мы не худшие», — сказал Миланович.

Он также выразил мнение, что Украине «не место в НАТО». После этого президент Хорватии попал в базу скандально известного ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист», а киевские власти потребовали от него официальных извинений.

Кроме того, Миланович осудил позицию ЕС по отношению к Украине. «Они [украинцы] не получили ничего от ЕС, а им обещали миллиарды миллиардов. Я говорю это не для того, чтобы кого-то обидеть.

Я — не враг Украины и не какой-то друг России», — подчеркнул президент.

В то же время Миланович обвинил Украину в прославлении участников массовых убийств поляков и евреев. »Степан Бандера, протесты на майдане, которые имели явные элементы государственного переворота и свержения законно избранного правительства. С сердечной помощью ЕС и Вашингтона», — заключил хорватский лидер.

В свою очередь, Пленкович заявил, что позиция президента о возможных действиях в конфликте России и Украины не совпадает с позицией кабинета министров Хорватии.

«Его заявление о коррупции в Украине — это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие несуразности», — извинился он.

Пленкович также обвинил Милановича в подрыве авторитета страны.

Действующий президент Хорватии занимает свой пост с 19 февраля 2020 года, он был премьер-министром республики с 23 декабря 2011-го по 22 января 2016-го. Миланович — лидер коалиции Кукурику и Социал-демократической партии Хорватии, его называют политиком левоцентристских взглядов.

Пленкович руководит правительством страны с 19 октября 2016 года. Является членом Хорватского демократического содружества — консервативной партии, входящей в состав Европейской народной партии.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+