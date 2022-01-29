«SWIFT может рухнуть». Почему в ФРГ просят не отключать Россию

Глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц выступил против отключения России от системы SWIFT. Этот шаг, по его мнению, в первую очередь нанесет урон экономике самой Европы, а SWIFT будет заменена китайским аналогом. В то же время в Вашингтоне считают Берлин «тормозом» в вопросе давления на Москву из-за ситуации вокруг Украины.

Председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц уверен, что попытка отключить Россию от международной системы SWIFT навредит самому Евросоюзу.

«Если мы отключим Россию от SWIFT, то велика опасность того, что эта система рухнет и что нам затем, возможно, придется перейти на китайскую платежную систему. Тем самым нанесем серьезный вред самим себе», — сказал Мерц в интервью Welt.

Если Россию отключат, система потеряет популярность, а пользователи перейдут на китайский аналог, считает политик.

Тем не менее, возможность отключения РФ «остается предметом обсуждения» на случай российской агрессии против Украины, уточнил он. Газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники на прошлой неделе писала, что США и Евросоюз исключили возможность отключить Россию от SWIFT из санкционного сценария.

Мерц также осудил попытки Брюсселя подписать соглашение об ассоциации с Киевом, так как документ нарушает торговые договоренности с Москвой. «Мы, как ЕС должны уважать то, что страны, которые, например, заключают соглашения об ассоциации или соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, одновременно могут иметь обязательства перед другими экономическими зонами», — сказал лидер ХДС. «Никто не хочет превращать Россию в изгоя»: что стоит за угрозами санкций Запада Санкционная риторика Запада даже на фоне смягчения заявлений о якобы возможном вторжении России... 26 января 23:32

Немецкий посол в Соединенных Штатах Эмили Хабер в письме, адресованном в германский МИД, отмечает, что Вашингтон считает Берлин «тормозом» в вопросе антироссийских санкций и сдерживании возможной агрессии Москвы, пишет журнал Der Spiegel.

В США разочарованы отказом Германии поставлять оружие на Украину и блокировкой поставок из Эстонии, указывает она. Позицию немецкой стороны в Вашингтоне объясняют желанием «продолжать покупать дешевый природный газ из России».

Представители Республиканской партии, по словам Хабер, винят немецкие власти в слишком «тесной связи» с президентом России Владимиром Путиным. Берлин в итоге остается «пешкой» в американских внутриполитических дебатах.

По информации агентства Bloomberg, власти Германии на переговорах с европейскими партнерами и США настаивают на том, чтобы возможные санкции против РФ не коснулись российского энергетического сектора. При этом для «Северного потока — 2» никаких исключений сделано не будет, он по-прежнему под угрозой.

В правительстве ФРГ уверены, что запрет на проведение транзакций с российскими банками нанесет серьезный урон как финансовым институтам страны, так и экономике всей Европы, и напоминают об издержках, которые понесли европейские фининституты после введения американских санкций против Тегерана.

«Такое же обоснование применимо и к отключению российских банков от системы SWIFT», — говорится в правительственных документах, оказавшихся в распоряжении агентства.

Если отключат SWIFT

Система SWIFT дает возможность финансовым учреждениям по всему миру отправлять и получать информацию о финансовых операциях. К ней подключены более 11 тыс. организаций по всему миру. «Выстрелить себе в ногу». Евросоюз решился на «газовые» санкции против России Брюссель и Лондон разрабатывают новый пакет антироссийских санкций на случай военной агрессии против... 28 января 10:22

Отключение РФ от системы может привести к подорожанию импорта или временному исчезновению некоторых групп товаров, считает старший вице-президент ICDC Pacific Co. Константин Воробьев. Помимо этого, может вырасти уровень инфляции, и доллар с евро пойдут вверх. Инвесторы могут начать распродавать свои акции, а фондовый рынок «просядет».

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев убежден в том, что Россию не отключат от SWIFT, «потому что это невыгодно никому». Он напомнил, что в РФ разработали аналог на случай, «если все-таки что-то подобное произойдет». Систему подготовил Центробанк, сейчас идет процесс тестирования.

«Она не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны», — заключил Медведев.