«Мы вернем Белый дом». Трамп намерен победить «слабого и некомпетентного» Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе. Он раскритиковал политику нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, обвинив его в коррупции, слабости и некомпетентности. Трамп также уверен, что своими действиями действующий президент создал реальный риск начала Третьей мировой войны.

Байден – коррупционер

Экс-президент США надеется, что республиканцы получат большинство в палате представителей и в сенате после промежуточных выборов, которые состоятся 8 ноября 2022 года.

«Будьте уверены, что когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом. <...> Миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, также объясняют, почему Джо отказался привлекать коммунистическую партию (КНР – «Газета.Ru») к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир», — заявил Трамп.

Его выступление транслировал в YouTube Newsmax TV.

Байден отвергает все обвинения в коррупции, а также настаивает, что не имеет отношения к зарубежным бизнес-проектам своего сына Хантера. В частности, его отпрыск входил в правление украинской компании «Бурисма». Трамп утверждает, что границам США грозит опасность Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Техасе заявил... 30 января 11:25

Трамп вспомнил о своем первом звонке президенту Украины Владимиру Зеленскому в сентябре 2019 года. Именно этот разговор послужил основанием для импичмента, который тогдашнему лидеру США объявила палата представителей, но торпедировал сенат. Противники Трампа попытались доказать, что он добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против Джо Байдена и его сына Хантера.

Экс-президент США заявил, что лишь хотел обсудить карьеру сына нынешнего американского лидера, который в прошлом в качестве вице-президент курировал украинскую проблематику.

«Вы можете представить себе, что Хантер Байден зарабатывал 83 тысячи долларов в месяц и получил три миллиона при подписании контракта? Хотя он даже ничего не знал о нефти. Вам стоило приехать в Техас и взять любого из здесь присутствующих», — возмутился Трамп.

Он также высмеял недавний телефонный разговор Байдена и Зеленского. По его словам, если «даже половина» из того, что про него говорят – правда, то «это был неудачный звонок». Как сообщают СМИ, лидеры государств разошлись в оценках угрозы, исходящей от размещения российских войск на границе с Украиной. Украинский глава якобы обвинил Штаты в том, что они лишь сеют панику в стране, указывая на возросшую «российскую угрозу». А президента США Джо Байдена в свою очередь раздражает «преуменьшение угрозы».

«Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену — «Газета.Ru»): «Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся». Вы можете в это поверить?» — удивился Трамп.

Угроза третьей мировой войны

Повсеместное обострение международной обстановки Трамп также объяснил некомпетентностью нынешнего президента Джо Байдена.

«Наши лидеры - это насмешка, которые не имеют представления, что они делают. То, что происходит сейчас в военном плане по всему миру, было бы немыслимо, если бы выборы не были бы подтасованы, и у вас был бы другой президент. А сейчас у вас президент США, который в высшей степени некомпетентен», — заявил он. Трамп считает, что Байден создает «угрозу третьей мировой войны» Экс-президент США Дональд Трамп считает, что «некомпетентность» действующего президента Джо... 30 января 11:25

Экс-лидер Соединенных Штатов уверен, что если бы он остался у власти, Иран пошел бы на заключение новой ядерной сделки с США в течение недели после выборов, президент России Владимир Путин «никогда бы не двинул войска к Украине», а Китай «никогда бы не помыслил о захвате Тайваня». Он также отметил, что в период президентства Байдена КНДР увеличила число запусков ракет до рекордных значений. Затем Трамп раскритиковал Байдена за слабое управление выводом войск из Афганистана.

«Слабость и некомпетентность Джо Байдена создают реальный риск третьей мировой войны. Каждый день некомпетентность Байдена подвергает риску Америку. Как каждый знает, что то, что Россия делает с Украиной, никогда не было бы возможно... если бы я был президентом», — убежден экс-президент.

Он добавил, что, несмотря на хорошие отношения, сложившиеся у него с российским руководством, Россия бы не решилась стянуть многотысячную группировку войск к границам соседней страны, «они бы и не помыслили об этом, они бы никогда не решились».

Четыре года своего президентства Трамп назвал единственным периодом, когда Россия никуда «не двигалась». При этом он раскритиковал «одержимость» нынешней администрации заботой об Украине. Экс-лидер Штатов напомнил, что требовал от европейских союзников по НАТО платить за защиту своих границ. А теперь Байден вновь дал им возможность рассчитывать на безоговорочную поддержку Америки.

«Большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами. Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть тупые американцы делают все за нас», — пояснил Трамп.

Защита не тех границ

Трамп уверен, что Байдену следовало отправить войска не в Восточную Европу, а на южные границы США. Он также подчеркнул, что при нем Америка не втягивалась в новые и завершала старые «абсурдные» войны, исповедуя рейгановский принцип «мир посредством силы».

«Все в Вашингтоне сейчас одержимы тем, как защитить границу Украины, но самая важная граница в мире прямо сейчас для нас — это не украинская, а американская граница. Мы ничего не делаем по этому поводу — впускаем людей и понятия не имеем, кто они такие… Прежде чем говорить о вторжении в другие страны, наши лидеры должны остановить вторжение в эту страну», — считает Трамп.

Помилование захватчиков Капитолия

Экс-лидер США вспомнил, как 6 января 2021 года толпа его сторонников ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил Байден. Более 700 участников тех событий были арестованы и обвинены в нападении на полицейских или проникновении в Капитолий. Некоторых захватчиков приговорили более чем к пяти годам заключения. Трамп высмеял разговор Байдена с Зеленским Экс-президент США Дональд Трамп в ходе митинга в американском штате Техас назвал телефонный... 30 января 11:25

«Если я буду участвовать и одержу победу, то мы будем по справедливости обращаться с этими людьми из 6 января. Мы будем обходиться с ними справедливо, и, если потребуется помилование, мы их помилуем, потому что с ними обходятся так несправедливо» — пообещал Трамп, имея в виду свое возможное переизбрание на пост президента в 2024 году.

Удар по трансгендерам

Трамп также пообещал, что, вернувшись к власти, республиканцы запретят мужчинам-трансгендерам участвовать в женских спортивных состязаниях. Его возмущает, что, сменив пол, они соревнуются с женщинами, зачастую не оставляя тем шансов на победу.

«Мы запретим мужчинам участвовать в женском спорте. Это нелепо. Слышали о мужчине, который в команде по плаванию одной школы, которую я хорошо знаю? Там рекорд держался 11 лет, а он превысил его на 38 секунд… Или вот, самое лучшее - поднятие тяжестей... Мужик выходит и одной рукой бьет рекорд, который держался 20 лет», — пояснил Трамп.

«Мы вернем Америку и в 2024 году вернем этот прекрасный, прекрасный дом, который белый. Он такой великолепный. Мы его все любим. Мы вернем Белый дом», — заключил экс-лидер США.