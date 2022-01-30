«Ситуация становится патовой»: США выгоняют 27 российских дипломатов

30 января российская дипмиссия в США сокращается на 27 дипломатов, что в посольстве России называют враждебным шагом со стороны Вашингтона. «Дипломатическая война» двух государств продолжается уже шесть лет и пока перспектив ее завершения не наблюдается. США даже угрожают выслать российского посла, игнорируя призыв Кремля к обнулению всех накопившихся ограничений. Почему стороны не могут урегулировать ситуацию и как это может повлиять на российско-американский диалог — в материале «Газеты.Ru».

Взаимные высылки дипломатов и сокращение дипмиссий друг друга в последние годы стали уже традиционны для российско-американских отношений. В январе развернулся очередной виток этого кризиса: 27 российских дипломатов вместе со своими семьями обязаны покинуть территорию США по решению американских властей.

Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, соответствующее сокращение завершится уже 30 января. По его словам,

после этой высылки в российском посольстве остается 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал.

«Что касается наших ответных действий, слово остается за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности. Российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и России. Наше предложение об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остаются в силе», — отметил дипломат. «Скоро утечет»: Лавров рассказал об ответе США по гарантиям безопасности Министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считают, что... 27 января 18:09

Чем вызвано решение США

Нынешнее сокращение российской дипмиссии в Вашингтоне отказываются называть высылкой и заявляют, что у дипломатов окончился срок командировки. Всего США потребовали отъезда 55 сотрудников посольства России, связав это с тем, что их трехлетнее пребывание на американской территории подошло к концу — 27 дипломатов уезжают в январе, еще 28 должны покинуть Вашингтон до июля. Как указывали в Госдепе, на следующий день после истечения установленных сроков дипломаты будут лишены своих привилегий и могут быть арестованы.

В посольстве России прямо обвиняют США в высылке представителей российской дипмиссии. Дипломаты называют подобные действия недружественным и даже враждебным шагом по отношению к Москве. Более того, в ведомстве отмечают, что возможность полноценно восполнить утерянные кадры отсутствует из-за проблем с выдачей дипломатических виз, в которых стороны одновременно обвиняют друг друга.

Отдельно в российском посольстве отмечают, что за последние четыре года с территории США были выдворены более 120 представителей дипмиссии России.

При этом Москва и Вашингтон до сих пор не разрешили дипломатический конфликт — США до сих пор не принял предложение Путина по обнулению всех накопившихся ограничений на работу дипмиссий.

То, что кризис никак не разрешается, особенно в контексте дипломатических виз, ярко иллюстрирует последние заявления США: ранее Вашингтон угрожал выдворением посла России в Вашингтоне, если Москва откажется предоставить визы охранникам американского посла в российской столице.

Как говорил сам Антонов, его могут заставить уехать из Вашингтона к апрелю. По его словам, эту информацию до сотрудников российской дипмиссии ясно донесли на последних встречах в Госдепе.

«Никаких подвижек ни в отношении дипсобственности, ни в отношении выдачи виз, ни развития отношений не происходит. Поэтому, строго говоря, я вижу лишь тенденцию к ухудшению <…> Все обещания так и остаются на словах, ничего конкретного не делается. Американцы не готовы выполнить даже эту минимальную просьбу российской стороны», — подчеркивал посол. «Дипломатическая война» России и США Противостояние Москвы и Вашингтона на дипломатическом фронте формально началось в конце 2016 года, когда США пошли на первую высылку российских дипломатов под предлогом «вмешательства России» в президентские выборы. Читать дальше

Почему противостояние продолжается

Накопившиеся проблемы Россия и США пытаются обсуждать. Например, российский министр иностранных дел Сергей Лавров уже обещал поднять вопрос о возможном выдворении Антонова на своей следующей встрече с главой Госдепа Энтони Блинкеном, назвав угрозы Вашингтона «хамством».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что этот вопрос до сих пор не двигается к разрешению, поскольку в США его не считают важным.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов уверен, что в обозримой перспективе дипломатические и консульские отношения сторон продолжат деградировать.

«В силу внутренних причин и своего внешнеполитического курса, в том числе в условиях поддержания жесткой риторики в отношении России, США не готовы идти на обнуление тех мер (по дипломатическому противостоянию), которые стороны принимали друг против друга последние шесть лет. Поскольку это будет выглядеть уступкой Москве и даже неким прощением России за предполагаемое вмешательство в выборы 2016 года, с которого все началось.

Поэтому, вероятно, в обозримой перспективе отношения сторон продолжат деградировать», — пояснил эксперт.

По мнению Суслова, суть политики Вашингтона в отношении Москвы заключается в минимизации ущерба и ухода от эскалации.

«Все то, что не укладывается в те области, где Россия могла бы нанести серьезный ущерб непосредственно США, не является приоритетом для американской стороны. Высылки дипломатов во многом продолжаются из-за того, что не синхронизирована длительность пребывания российских дипломатов в США и американских дипломатов в России», — добавил эксперт.

С этим отчасти согласен и политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, ситуация в дипломатический отношениях двух государств фактически уже стала патовой — «дипломатическая война» нарастает.

«США, когда закрывали наши консульства, предполагали, что это будет новой мерой давления, и не ожидали симметричного ответа России. В Вашингтоне уверены, что Москва не имела на это право, и теперь «дипломатическая война» нарастает. Вероятно, в Женеве Путин заявил Байдену о готовности России к возобновлению работы американских дипломатов, если их российские коллеги получат назад свои закрытые консульства и вернутся ранее высланные сотрудники. Однако этого так и не случилось, потому что администрация Байдена не заинтересована в том, чтобы отступать», — отметил эксперт.

Как «дипломатическая война» влияет на диалог стран

При этом кризис в дипломатических отношениях сторон продолжается, несмотря на перезапуск стратегического диалога между Россией и США, в особенности относительно предложений Москвы о предоставлении гарантий безопасности. Их главные пункты — отказ Вашингтона от размещения ракет в Европе и заверение о нерасширении НАТО на Восток. Белый дом отложил санкции против Путина. Как это объясняют США решили пока не вводить персональные санкции против президента России Владимира Путина, сообщили источники... 27 января 10:52

При этом высылка дипломатов вряд ли помешает переговорам — они и без того носят конфронтационный характер, считает Дмитрий Суслов.

«Общий негативный фон в российско-американских отношениях — это константа, которая будет сохраняться на протяжении многих лет. Ситуация с дипломатами напрямую не воздействует на переговоры сторон, в том числе по вопросам безопасности. Все-таки диалог тут идет не по линии посольств, а переговорными делегациями, которые носят межведомственный характер. Однако косвенно негативное воздействие все же происходит. Посольства осуществляют важную подготовительную и предварительную работу для переговоров России и США», — указал эксперт.

С этим согласен и политолог Дудаков. «Все вопросы, кроме Украины и Восточной Европы, на данный момент отошли на второй план. Ситуация вокруг кибербезопасности, нераспространение ядерного оружия, борьба с терроризмом и дипломатическая работа, все это практически не обсуждается. По сути, ситуацию с переговорами это (дипломатический конфликт) не улучшает и не ухудшает. Однако в перспективе подобные проблемы чреваты тем, что дипломатам будет все сложнее реагировать на какие-либо конфликты, и работа дипломатической службы будет нарушена», — резюмировал эксперт.