Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В России госпитализированы 9 883 человека с COVID-19 12:20
Мясников рассказал, кто чаще сталкивается с постковидным... 12:17
Умер актер Леонид Куравлев 12:16
Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту Fan ID 12:12
В Армении задержали мужчину, угрожавшего взорвать посольства... 11:57
В МГУ разработали вакцину от COVID-19 на основе табака 11:55
Президент Bellator ответил на вопрос о будущем Федора... 11:55
В Москве пациентка умерла во время липосакции в клинике 11:52
Морские порты Феодосия и Азов станут больше 11:40
Тренер сборной России по лыжам рассказал о трудностях... 11:39
Политика

«Ситуация становится патовой»: США выгоняют 27 российских дипломатов

Как дипломатический конфликт России и США повлияет на переговоры двух стран

close
100%
Chip Somodevilla/Getty Images
30 января российская дипмиссия в США сокращается на 27 дипломатов, что в посольстве России называют враждебным шагом со стороны Вашингтона. «Дипломатическая война» двух государств продолжается уже шесть лет и пока перспектив ее завершения не наблюдается. США даже угрожают выслать российского посла, игнорируя призыв Кремля к обнулению всех накопившихся ограничений. Почему стороны не могут урегулировать ситуацию и как это может повлиять на российско-американский диалог — в материале «Газеты.Ru».

Взаимные высылки дипломатов и сокращение дипмиссий друг друга в последние годы стали уже традиционны для российско-американских отношений. В январе развернулся очередной виток этого кризиса: 27 российских дипломатов вместе со своими семьями обязаны покинуть территорию США по решению американских властей.

Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, соответствующее сокращение завершится уже 30 января. По его словам,

после этой высылки в российском посольстве остается 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал.

«Что касается наших ответных действий, слово остается за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности. Российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и России. Наше предложение об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остаются в силе», — отметил дипломат.

Чем вызвано решение США

Нынешнее сокращение российской дипмиссии в Вашингтоне отказываются называть высылкой и заявляют, что у дипломатов окончился срок командировки. Всего США потребовали отъезда 55 сотрудников посольства России, связав это с тем, что их трехлетнее пребывание на американской территории подошло к концу — 27 дипломатов уезжают в январе, еще 28 должны покинуть Вашингтон до июля. Как указывали в Госдепе, на следующий день после истечения установленных сроков дипломаты будут лишены своих привилегий и могут быть арестованы.

В посольстве России прямо обвиняют США в высылке представителей российской дипмиссии. Дипломаты называют подобные действия недружественным и даже враждебным шагом по отношению к Москве. Более того, в ведомстве отмечают, что возможность полноценно восполнить утерянные кадры отсутствует из-за проблем с выдачей дипломатических виз, в которых стороны одновременно обвиняют друг друга.

Отдельно в российском посольстве отмечают, что за последние четыре года с территории США были выдворены более 120 представителей дипмиссии России.

При этом Москва и Вашингтон до сих пор не разрешили дипломатический конфликт — США до сих пор не принял предложение Путина по обнулению всех накопившихся ограничений на работу дипмиссий.

То, что кризис никак не разрешается, особенно в контексте дипломатических виз, ярко иллюстрирует последние заявления США: ранее Вашингтон угрожал выдворением посла России в Вашингтоне, если Москва откажется предоставить визы охранникам американского посла в российской столице.

Как говорил сам Антонов, его могут заставить уехать из Вашингтона к апрелю. По его словам, эту информацию до сотрудников российской дипмиссии ясно донесли на последних встречах в Госдепе.

«Никаких подвижек ни в отношении дипсобственности, ни в отношении выдачи виз, ни развития отношений не происходит. Поэтому, строго говоря, я вижу лишь тенденцию к ухудшению <…> Все обещания так и остаются на словах, ничего конкретного не делается. Американцы не готовы выполнить даже эту минимальную просьбу российской стороны», — подчеркивал посол.

Почему противостояние продолжается

Накопившиеся проблемы Россия и США пытаются обсуждать. Например, российский министр иностранных дел Сергей Лавров уже обещал поднять вопрос о возможном выдворении Антонова на своей следующей встрече с главой Госдепа Энтони Блинкеном, назвав угрозы Вашингтона «хамством».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что этот вопрос до сих пор не двигается к разрешению, поскольку в США его не считают важным.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов уверен, что в обозримой перспективе дипломатические и консульские отношения сторон продолжат деградировать.

«В силу внутренних причин и своего внешнеполитического курса, в том числе в условиях поддержания жесткой риторики в отношении России, США не готовы идти на обнуление тех мер (по дипломатическому противостоянию), которые стороны принимали друг против друга последние шесть лет. Поскольку это будет выглядеть уступкой Москве и даже неким прощением России за предполагаемое вмешательство в выборы 2016 года, с которого все началось.

Поэтому, вероятно, в обозримой перспективе отношения сторон продолжат деградировать», — пояснил эксперт.

По мнению Суслова, суть политики Вашингтона в отношении Москвы заключается в минимизации ущерба и ухода от эскалации.

«Все то, что не укладывается в те области, где Россия могла бы нанести серьезный ущерб непосредственно США, не является приоритетом для американской стороны. Высылки дипломатов во многом продолжаются из-за того, что не синхронизирована длительность пребывания российских дипломатов в США и американских дипломатов в России», — добавил эксперт.

С этим отчасти согласен и политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, ситуация в дипломатический отношениях двух государств фактически уже стала патовой — «дипломатическая война» нарастает.

«США, когда закрывали наши консульства, предполагали, что это будет новой мерой давления, и не ожидали симметричного ответа России. В Вашингтоне уверены, что Москва не имела на это право, и теперь «дипломатическая война» нарастает. Вероятно, в Женеве Путин заявил Байдену о готовности России к возобновлению работы американских дипломатов, если их российские коллеги получат назад свои закрытые консульства и вернутся ранее высланные сотрудники. Однако этого так и не случилось, потому что администрация Байдена не заинтересована в том, чтобы отступать», — отметил эксперт.

Как «дипломатическая война» влияет на диалог стран

При этом кризис в дипломатических отношениях сторон продолжается, несмотря на перезапуск стратегического диалога между Россией и США, в особенности относительно предложений Москвы о предоставлении гарантий безопасности. Их главные пункты — отказ Вашингтона от размещения ракет в Европе и заверение о нерасширении НАТО на Восток.

При этом высылка дипломатов вряд ли помешает переговорам — они и без того носят конфронтационный характер, считает Дмитрий Суслов.

«Общий негативный фон в российско-американских отношениях — это константа, которая будет сохраняться на протяжении многих лет. Ситуация с дипломатами напрямую не воздействует на переговоры сторон, в том числе по вопросам безопасности. Все-таки диалог тут идет не по линии посольств, а переговорными делегациями, которые носят межведомственный характер. Однако косвенно негативное воздействие все же происходит. Посольства осуществляют важную подготовительную и предварительную работу для переговоров России и США», — указал эксперт.

С этим согласен и политолог Дудаков. «Все вопросы, кроме Украины и Восточной Европы, на данный момент отошли на второй план. Ситуация вокруг кибербезопасности, нераспространение ядерного оружия, борьба с терроризмом и дипломатическая работа, все это практически не обсуждается. По сути, ситуацию с переговорами это (дипломатический конфликт) не улучшает и не ухудшает. Однако в перспективе подобные проблемы чреваты тем, что дипломатам будет все сложнее реагировать на какие-либо конфликты, и работа дипломатической службы будет нарушена», — резюмировал эксперт.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+