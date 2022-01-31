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Политика

Активы заморозят, въезд запретят. Какие санкции готовит Лондон против Москвы

Times: новые британские рестрикции могут затронуть активы энергетических компаний РФ

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Возможные ограничения, которые планируют ввести власти Великобритании против России, подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в страну. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники. Ожидается, что официально новый пакет санкций Лондон представит в понедельник. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В правительстве Великобритании представят в понедельник, 31 января, новый пакет санкций в отношении РФ. Они могут затронуть активы российских энергетических компаний, пишет газета The Times.

Как утверждают ее источники, рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, будут распространены на физических и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для властей РФ.

Дестабилизация на Украине...

На этом фоне сообщается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил готовящийся визит в Японию.

По сведениям агентства Kyodo, поездка Джонсона в Японию планировалась на середину февраля, но Лондон уже уведомил Токио об ее отмене, в частности, «из-за обострения ситуации вокруг Украины».

...и больше санкций

Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс проинформировала, что власти страны внесут изменения в действующее законодательство, чтобы получить возможность расширить санкционный список.

«В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла подпасть под действие санкций.

У олигархов Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», — заявила она в интервью телеканалу Sky News.

Трасс, однако, не стала раскрывать какие-либо детали о пакете возможных ограничений.

«Ничего не исключается», — указала глава британского МИД, отвечая на вопрос о мерах против собственности крупных российских бизнесменов, проживающих в Лондоне.

Как подчеркнула министр, в случае «российского вторжения на Украину» Германия готова отказаться от газопровода «Северный поток — 2».

«Мы не можем ради краткосрочных экономических интересов отказываться от принципов свободы и демократии в Европе», — пояснила она, отметив «ужесточение позиции ФРГ» в этом вопросе.

В сенате США, как стало известно ранее, готовят законопроект о введении антироссийских санкций в случае гипотетической «агрессии» против Украины. Часть рестрикций сенаторы предлагают применить уже сейчас. В Белом доме считают превентивные меры бессмысленными и надеются на поиск дипломатического решения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия, передает ТАСС.

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