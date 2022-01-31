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Политика

Кризис вокруг Украины: что пишут телеграм-каналы

Что интересовало телеграм-каналы на минувшей неделе

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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

РИА «Новости»
Споры России и Запада по поводу самых различных аспектов безопасности в Европе — что еще интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Неделя началась с публикации Bloomberg, в которой говорится, что Си Цзиньпин якобы попросил Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине.

«Такого уровня дезинформации, не просто потому что это факт неподтверждённый, а потому что это невозможнейшая, несуразнейшая глупость, я, честно говоря, от Bloomberg не ожидала, — прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. — Я могла ожидать от какой-то американской газеты, а вот от Bloomberg нет. Раньше они всё-таки были менее податливые на подобные виды пропихиваемых утечек, но сейчас, видимо, сдались».

«Она обратила внимание на интересную деталь — Bloomberg для написания своей «новости» даже не запрашивал представителей пресс-служб президента или МИД. Вот это действительно очень странно: западные коллеги решили наплевать не только на свою репутацию, но и на базовое правило сбора комментариев всех сторон, — пишет РИАN. — К слову, в посольстве Китая в России тоже заявили, что статья Bloomberg является фейком и провокацией».

И раз уж зашла речь о фейках.

ИА «Стекломой» заметил, что эксперт главного канадского телеканала CBC обвинила Россию в организации массовых протестов дальнобойщиков в Оттаве.

«Учитывая канадскую поддержку Украины в текущем кризисе с Россией... не знаю, насколько надуманно это прозвучит, но у нас есть опасения, что российские интересанты могут поддерживать этот протест, или даже напрямую участвовать в организации», — заявила она.

«На самом деле канадские дальнобои бастуют из-за очередных коронавирусных ограничений: отныне любой невакцинированный водитель, совершивший рейс в США и обратно, должен уйти на многодневную самоизоляцию (тем самым лишив себя и семью допзаработка)», — заметил телеграм-канал.

Ближе к концу недели состоялся телефонный разговор президентов Путина и Макрона.

«Мейстер» полагает, что есть смысл рассматривать его не только как часть франко-русских отношений, но и в более широком контексте.

«Напомним, 10 дней назад в Москве была министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, а ещё через 10 дней в Москве ждут главу британского МИД Лиз Трасс. Такое оживление контактов означает, помимо прочего, важную вещь: европейские союзники США не согласны с таким порядком, когда США говорят за них, они хотят общаться с Кремлем напрямую.

Таким образом, тот самый подрыв западного единства, в стремлении к которому традиционно обвиняют Москву, вполне успешно происходит. И характерно, что происходит он именно на фоне невиданного обострения отношений, то есть по инициативе Запада», — констатирует канал.

Но у западных лидеров и у себя дома есть масса проблем.

Чего только стоит сообщение, пришедшее с берегов Туманного Альбиона: Скотленд-Ярд принял решение провести расследование в связи с продолжающей поступать информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра.

Уже несколько недель в Британии бушует скандал из-за «винных пятниц» в канцлярии премьера во время локдауна, из-за чего Бориса Джонсона призывают уйти в отставку. А он такого окончания своего пребывания на посту главы правительства, конечно же, не хочет, — рассуждает «Доктор прописал». — Но это ладно. Вот что интересует - придет ли в Лондоне кому-нибудь в голову мысль обвинить во всем «российских шпионов»? Мол, бутылки в канцелярию тайком проносили, бокалами звенели, сбивая с толку сотрудников - как-то так».

«Абсурд? — задается вопросом канал. — Ну как, вон выдал же на днях британский МИД на сложных щах про «планы России» насчет «марионеточного правительства на Украине».

На минувшей неделе Питер продолжал отвоевывать у Москвы первенство по ковид-ограничениям, и на этот раз они коснулись детей и молодежь до 18 лет, отметил Никита Кричевский в своей «Антискрепе».

«До 13 февраля несовершеннолетним питерцам и гостям города запрещено посещать кинотеатры, театры, крытые катки, музеи, цирки, зоопарки, океанариумы, выставки, концерты, аттракционы, соревнования и фитнес-центры. Все дополнительное образование будет проходить в онлайн формате.

Как пишут, «решение об ограничении посещения несовершеннолетними общественных мест было принято в Смольном из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом среди подростков и детей», однако специалисты отмечают, что течение болезни мало чем отличается от обычного ОРВИ», — констатировал профессор.

А 27 января в Северной столице проходили мероприятия, приуроченные ко дню снятия блокады Ленинграда.

«Адекват» полагает, что хотя бы один раз в год каждому стоит вспоминать блокаду. «Освежая в памяти самые тяжелые испытания и самый высокий героизм. И вспоминая, что мы сегодняшние - от корня тех, кто выстоял и победил тогда. И обязательно поместив «тогда» и «сейчас» на одну масштабную линейку.

И убедившись с первого взгляда на нее, что все злободневные проблемы, вызовы и угрозы показались бы прадедам легкой рябью на воде. И осознав, что права не справиться со своим злободневным, сегодняшним или завтрашним, нам не дано. Ни историей, ни прадедами, ни нами самими», — резюмировал канал.

На этом все.
До следующей недели.

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