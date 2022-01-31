«Можно хлестать и издеваться»: почему от Германии требуют поставок оружия Киеву, а она не хочет

Германия попала под шквал критики со стороны Запада и других государств за отказ от поставок оружия Украине. Принципиальную позицию Берлина по этому вопросу уже ставят под сомнение даже внутри ФРГ, да и давление союзников не ослабевает. ФРГ же не спешит менять подход к украинскому кризису. При этом эксперты сходятся, что пока Берлину удается держать удар, но ситуация может измениться, в том числе из-за внутренних проблем нового правительства.

Берлину следует поставить оружие Украине, заявил новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности, бывший постпред ФРГ при ООН и экс-советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген. По его мнению, Берлин использует двойные стандарты, отказываясь от военной поддержки Киеву.

«Мы, со ссылкой на нашу историю, экспортируем в Израиль новейшие подводные лодки. Сейчас справедливо спрашивают, не должна ли Германия по той же причине поставлять оружие и Украине», — отметил Хойсген, напомнив о вине нацистской Германии в гибели более 30 тыс. украинских евреев в Бабьем Яре в 1941 году. «Хватит мямлить!» Киевляне призвали Зеленского не допустить войну с Россией Жители Киева вышли на митинг против войны с Россией. Они призвали президента Владимира Зеленского... 29 января 12:05

С точки зрения политика, Германия неохотно поставляет вооружения в зоны напряженности из-за своего исторического прошлого, но, отказываясь от поддержки Киеву, Берлин лишь хочет избежать сложностей, несмотря на «агрессивное поведение» России.

Заявление Хойсгена можно назвать одним из внутренних примеров кампании по давлению на германское правительство в вопросе поставок оружия Украине.

Берлин же официально придерживается этой позиции с начала конфликта в Донбассе и не собирается ее менять, о чем свидетельствуют многочисленные заявления на официальном уровне.

Однако критика ФРГ значительно усилилась в последнее время на фоне информационной кампании западных государств о возможности «вторжения» России на Украину, о чем якобы свидетельствует предполагаемое скопление российских войск у своих границ. Ответом Запада на эту угрозу стало увеличение военной поддержки Киева, в особенности от США и Великобритании.

Прибалтика и Польша активно поддержали действия Лондона и Вашингтона, но при этом раскритиковали Германию за нежелание присоединиться к ведущим западным государствам. Особое разочарование наблюдается в Эстонии, которой Берлин официально заблокировал отправку на Украину произведенных в ГДР 122-мм гаубиц Д-30, несмотря на соответствующее разрешение Таллину от США. Критикует Германию и украинское руководство, требуя от Берлина изменить свои решения.

Почему Берлин не дает Украине оружие

Отказ Германии от военной поддержки Киева на самом деле не касается только Украины, а является частью общего немецкого подхода к экспорту вооружений в конфликтные зоны. По сути, ФРГ после Второй мировой войны отказалась от поставок оружия в страны, где наблюдается нестабильная ситуация.

Новое правительство Германии эту практику поддерживает, учитывая, что как минимум две партии из правящей коалиции — СДПГ и «Зеленые», — по большей части привержены антимилитаристской риторике. В частности, по коалиционному договору стороны согласились пересмотреть политику экспорта вооружений в контексте дальнейшего ужесточения контроля.

Как заявил «Газете.Ru» научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов, поставки оружия для Берлина — важная часть экспорта, поскольку ФРГ поставляет вооружения во многие страны, но только в те, где не происходит вооруженных конфликтов.

«В качестве примера можно привести Казахстан, куда Германия заблокировала все поставки оружия, как только в январе страну охватили беспорядки. «Выстрелить себе в ногу». Евросоюз решился на «газовые» санкции против России Брюссель и Лондон разрабатывают новый пакет антироссийских санкций на случай военной агрессии против... 28 января 10:22

Ситуация на Украине, с точки зрения немецкого правительства, совершенно понятна. В стране происходит конфликт с применением вооружений, и ФРГ не заинтересована в том, чтобы немецкое оружие использовалось в нем — так как это будет связано с негативными репутационными издержками. Кроме того, тут играет роль и условно пацифистская традиция у социал-демократов и «Зеленых», которые входят в правительство Германии и придерживаются неконфликтной риторики», — пояснил эксперт.

Отдельным сдерживающим фактором непосредственно в ситуации с Украиной можно назвать момент участия Берлина в минских соглашениях в качестве гаранта и «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина). Если в таких условиях ФРГ пойдет на поставки оружия Киеву, то она может потеряют свой статус посредника в урегулировании конфликта.

С точки зрения руководителя Центра германских исследований института Европы РАН Владислава Белова, немцы прекрасно понимают, что такое поставки летального оружия в условиях минских соглашений, и куда эти вооружения могут пойти.

«На данный момент все игнорируют то, что вооружается украинская армия, стоящая на границе с непризнанными республиками (ДНР и ЛНР). И пока нет официальной позиции, что идет нагнетание напряженности не на границе с Россией, а именно в Донбассе. При этом сколько бы Берлин не поставил оружия украинской стороне — это Украине не поможет (в контексте возможного противостояния с Москвой), но 100% обострит ситуацию. Все эксперты говорят, что вооружения Киеву абсолютно не нужны, так как, что бы у нее ни было, при военном конфликте шансов нет», — отметил эксперт.

Изменит ли Германия свою позицию

На данный момент подход ФРГ в вопросе снабжения Киева остается неизменным. По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, Берлин выступает за решение дипломатическим путем всех проблемных моментов, в том числе роста напряженности между Россией и Украиной.

Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не исключают, что в целом немецкий подход может измениться, правда из-за внутренней ситуации, а не давления со стороны Запада. Так, Артем Соколов из МГИМО уверен, что

у позиции Германии есть слабое место, так как новое правительство во главе с социал-демократами пока теряет в рейтинге в виду отсутствия каких-то успехов во внутренней и внешней политике.

«На фоне продолжения коронакризиса и непростой ситуации вокруг Украины власти находятся под шквалом самой разной критики. Вероятно, часть социал-демократов может посчитать, что отказ Германии от идейных традиций может пойти правительству на благо. Таким вопросом вполне может стать российское направление внешней политики, то есть и момент с поставками оружия Украине», — добавил эксперт.

В то же время Владислав Белов из Института Европы РАН считает, что пока власти Германии держат удар в этом вопросе о поставках вооружений Украины, но давление уже идет не столько со стороны коллективного Запада, сколько внутри ФРГ.

«На данный момент есть достаточно много антироссийских сил, которые пытаются использовать Украину для критики немецкого правительства.

Удастся ли им продавить момент с поставками вооружения, пока неизвестно. Ждем встречу президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, новую мюнхенскую конференцию по безопасности и Олимпийские Игры в Пекине, во время которых России якобы предписано начать воевать», — указал эксперт. «Не поощрять к новому нападению». Киев выразил разочарование в позиции ФРГ В Киеве обвинили Берлин в непоследовательности высказываний, усомнившись в том, что ФРГ... 22 января 19:03

Почему не критикуют Францию

При этом шквал критики из-за отказа военной поддержки Украины в основном наблюдается в отношении Германии, хотя ФРГ далеко не единственное европейское государство, которые не поставляет летальные вооружения Киеву. К примеру, схожая позиция у Франции — по линии Парижа украинская сторона за семь лет конфликта в Донбассе получила только невоенные вертолеты и некоторое радиолокационное оборудование.

Однако в отношении Франции особой критики не поступает. По мнению политолога Соколова, это связано с тем, что Берлин взял на себя лидирующую роль со стороны Запада в момент появления «нормандского формата».

«Париж по большей части в этих вопросах следует за ФРГ, что отражается и на поставках вооружений Украине. По сути, зачем обращаться к Франции как условному заместителю, если можно сразу пойти к главному действующему лицу — Германии. Более того, вопрос давления непосредственно на Берлин можно рассматривать как часть более широкой повестки в отношениях между Западом и Россией.

Немецких социал-демократов давно критикуют за то, что они являются слабым звеном в западном единстве из-за своего взгляда на взаимодействие с Москвой», — отметил эксперт.

С точки зрения Соколова, на Западе в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) видят некую угрозу единству, и вопрос о вооружениях тут — яркая лакмусовая бумажка, поскольку остальные западные страны готовы таким образом поддерживать Украину, а ФРГ — нет.

В свою очередь, Владислав Белов из Института Европы РАН уверен, что Францию не критикуют во многом потому, что страна не только может решительно ответить на подобные претензии, но и использовать такое давление в свою пользу.

«Президент Эммануэль Макрон на этом еще заработает, если появятся какие-то высказывания против Парижа. Вероятно, все аккуратно молчат, так как такая тема — лакомый кусок для французских кандидатов в президенты (выборы в стране пройдут весной). В Берлине правительство уже есть, поэтому можно хлестать, бить и издеваться», — резюмировал эксперт.