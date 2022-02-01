Разговор Путина и Джонсона не состоялся. Британия продолжает грозить России санкциями

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут провести телефонный разговор во вторник, 1 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя британского премьера.
«Телефонный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным все же состоится», — сказали в аппарате Даунинг-стрит.
По словам самого Джонсона, он позвонит Путину «как только найдет возможность». Поговорить по телефону два политика должны были сегодня, 31 января. Однако разговор сорвался.
«Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу», — сообщил Джонсон. О намерении пообщаться с Кремлем премьер объявил 25 января – чтобы «просить Россию отойти от края и не устраивать кровопролитные бои в Европе».
По данным СМИ, разговор с Путиным перенесли из-за выступления Джонсона в парламенте – там он оправдывался из-за обвинений в «винных пятницах». Премьера обвинили в лицемерии, поскольку вечеринки проходили на фоне пропаганды коронавирусных ограничений и локдаунов.
Уходить в отставку британский премьер не собирается, однако же пообещал из этого скандала вынести урок. «Противостояние с Россией сейчас важнее всего», — сказал Джонсон.
На следующий день после разговора с президентом России Борис Джонсон должен отправиться на Украину в компании министра иностранных дел Элизабет Трасс. Она, в свою очередь, должна через некоторое время полететь в Москву вместе с министром обороны Беном Уоллесом.
Однако, как стало только что известно, Трасс заболела коронавирусом. Во время самоизоляции она продолжит работать удаленно, сообщила министр в Twitter.
«Сегодня вечером я сдала положительный тест на ковид. К счастью, я сделала три укола [вакцины против коронавируса], и буду работать из дома, пока длится самоизоляция», — написала Лиз Трасс.
Ранее она заявила, что в отношении России подготовлен новый режим санкций – на случай вторжения на Украину.
«Ничего нельзя исключать, и нигде не получится скрыться. Это равнозначно самому жесткому санкционному режиму против России, который мы когда-либо имели, и это станет самым большим изменением подхода с момента выхода [Британии] из Евросоюза», — сказала глава Форин-офиса.
Лондон получит возможность вводить санкции против гораздо более широкого круга лиц, а также – любых российских компаний, связанных с государством.
Новый режим санкций пройдет процедуру утверждения парламентом и будет готов к применению до 10 февраля, добавила Трасс.
«Целью санкций может стать любой, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку российскому режиму. Спрятаться будет негде», — подчеркнула министр. По ее словам, для России единственный вариант – отвести войска от границы с Украиной и снизить напряженность.
«Пришло время для Кремля отойти с края», — повторила она слова Бориса Джонсона.
Полететь в Москву для обсуждения ситуации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Трасс намерена в течение первых двух недель февраля.