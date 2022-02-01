«Такие вещи недопустимы». США пытаются не пустить президента Бразилии в Москву

Госдеп пытается сорвать визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву — к такому выводу пришли авторы местной газеты Folha de S. Paulo, которые также рассказали о подобных шагах в отношении аргентинских властей. Можно ли трактовать действия Вашингтона как попытку сделать из Москвы дипломатического «изгоя», и при чем здесь отношения России с крупнейшими латиноамериканскими державами — разбиралась «Газета.Ru».

Бразильские СМИ предполагают, что давление США может быть вызвано опасениями насчет позиции президента Бразилии Жаира Болсонару в «украинском вопросе». Госдеп якобы считает, что московское турне бразильского лидера сигнализирует о его поддержке российского курса в Восточной Европе. Сами бразильцы неоднократно заявляли, что встреча Болсонару и президента России Владимира Путина пройдет вне геополитического контекста.

На фоне сообщений о дипломатическом давлении Вашингтона, Кремль решил внести ясность в ситуацию. Официальный представитель президента Дмитрий Песков заявил, что

визит Болсонару в Россию все еще находится на стадии подготовки, а «бразильские партнеры» принимают непосредственное участие в организации мероприятия. «Всю систему лихорадит». Лавров рассказал депутатам о положении России в мире Россия не позволит США и НАТО «замотать» в дискуссиях предложения по гарантиям... 26 января 16:17

Президент Аргентины Альберто Фернандес, который прибудет в Москву уже 3 февраля, также попал под дипломатическую «раздачу», сообщили бразильские СМИ. Как и в случае с Болсонару, аргентинский президент не собирался вносить вопросы геополитики в повестку переговоров с Путиным, однако у американской стороны есть свои опасения. Ожидается, что лидеры двух стран ограничатся обсуждением поставок российской вакцины в Аргентину и вопросами инвестиций.

Угроза изоляции или удар по БРИКС?

Опрошенные «Газетой.Ru» политики и дипломаты по-разному оценили сообщения о попытке Вашингтона оказать дипломатическое давление на лидеров Аргентины и Бразилии. Однако по одному вопросу мнения совпали — Вашингтону не нравится активизация деятельности БРИКС, куда входят и Россия, и Бразилия.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Белый дом всегда пытался контролировать визиты глав иностранных государств в Москву, поэтому ничего удивительного в сложившейся ситуации нет.

«Думаю, что страны БРИКС, которые в определенной мере имеют свою позицию по международным вопросам и последовательно выстраивают свою политическую архитектуру в мире, естественно вызывают беспокойство США.

Но они [БРИКС] и дальше будут проводить свою политику», — заявил Чепа в разговоре с «Газетой.Ru».

Дипломатическое давление оказывается с целью ослабить позиции БРИКС, считает депутат.

«Я не допускаю самой мысли, что можно воздействовать на руководителя суверенного государства с точки зрения международных визитов, — сказал «Газете.Ru» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. — В соответствии с современными стандартами международных отношений, это что-то из ряда вон выходящее. Если подобное имело место быть, то такие вещи недопустимы».

Бывший заместитель генсека ООН, экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе обращает внимание, что

Вашингтон рассматривает Латинскую Америку как зону своего исключительного влияния еще со времен принятия доктрины Монро, Кому в Латинской Америке нужны наши войска — и нужны ли они там самой России Еще несколько дней назад дискуссия между российскими и американскими дипломатами сводилась... 14 января 21:25

которая провозглашала принцип взаимного невмешательства стран американского и европейского континентов во внутренние дела друг друга.

«Поэтому американцы хотят диктовать латиноамериканским странам все что угодно — с кем общаться и не общаться. Визит Болсонару в Москву означает, что БРИКС оживает после затишья, тогда как в США не хотели бы видеть блок в действии», — заявил Орджоникидзе.

Дипломат выразил надежду, что визит Болсонару все же состоится.

«Бразилия — это крупная страна и амбициозная держава, которая хотела бы играть определенную роль в системе международных отношений. Такого рода утечки, как сообщения о давлении на Болсонару, могут пойти ему на пользу. Вряд ли он захочет предстать слабым перед общественным мнением и сдаться на милость США, когда СМИ сообщают о дипломатическом давлении на него», — объяснил Орджоникидзе.

Аргентина также не станет внимать указаниям из Белого дома, считает дипломат. В противном случае страна может лишиться пространства для политических маневров.

«Одно дело, когда страна по первому требованию соглашается на условия крупного игрока. Другое — когда возникает элемент торга. В случае с Аргентиной, которая остается открытой предложениям Москвы, Вашингтон начинает задумываться: а что они могут предложить стране? И тогда морковка становится больше. Никому не интересно плестись в хвосте даже такого мощного государства, как США», — сказал Орджоникидзе.

Вашингтон сознательно сдерживает экономическое и политическое развитие Латинской Америки в рамках концепции доктрины Монро, отмечает дипломат. «А в Латинской Америке американцев не любят, и это тоже учитывается. Другое дело — они вынуждены считаться с США исходя из силовых компонентов. Но в душе они готовы всегда возражать Вашингтону», — заключил Орджоникидзе.

Латинская Америка в российском фокусе

Отношения России с Бразилией и Аргентиной активизировались в последние годы — свою роль в этих процессах сыграла пандемия COVID-19. Так, Аргентина зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» одной из первых стран в мире в декабре 2020 года. В конце прошлого года местные власти также одобрили «Спутник Лайт» в качестве бустера к другим вакцинам.

Судьба российской вакцины в Бразилии все еще находится под вопросом. С одной стороны, местные власти не разрешили ввоз в страну «Спутника», несмотря на то что главы региональных правительств просили одобрить поставки для борьбы со второй волной вируса.

В то же время министерство науки Бразилии одобрило использование вакцины для коммерческого использования. «Санкционный потенциал не исчерпан»: чем еще США могут запугивать Россию В Конгрессе США представили новый проект антироссийских санкций, среди которых оказались ограничения... 13 января 20:41

Примечательно, что разработчики препарата допускали, что американские чиновники пытались отговорить Бразилию от поставок российской вакцины. Тогда Москва ссылалась на доклад министерства здравоохранения и социальных служб США, где говорилось о попытках переубедить бразильцев в рамках борьбы со «зловредными» действиями Кубы, Венесуэлы и России.

И все же отношения трех стран выходят далеко за рамки так называемой «вакцинной дипломатии». Более того, по некоторым показателям партнерство России с латиноамериканскими державами вышло на более высокий качественный уровень по сравнению с советским периодом, считает профессор Российской академии наук, профессор СПБГУ Виктор Хейфец.

«Если говорить о латиноамериканском направлении в российской внешней политике, то надо обратить внимание, что объем в торговле больше, чем в советское время. Многие советские показатели уже превышены. Примечательно, что уже сейчас российские граждане обладают безвизовым въездом. Изменилась география партнерства. Если в советское время упор делался на Кубу, то сейчас она даже не входит в пятерку по объему торгово-экономических связей со странами региона», — рассказал Хейфец в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, отношения России с латиноамериканскими странами выстроены таким образом, что торгово-экономические механизмы превалируют над политическими. Иными словами, Москва больше не пытается выстроить партнерство с Латинской Америкой на основе идеологии.

«Активность России в Латинской Америке — это не геополитический ответ США. Прежде всего, Москва заинтересована в торговле. Россия занимает серьезные позиции на местном рынке вооружений.

Более того, Латинская Америка является крупным рынком сбыта российских удобрений. Москва активно поставляет сюда продукцию энергетического машиностроения, которое используется в Аргентине. Здесь еще с советских времен каждая четвертая гидроэлектростанция станция работает на советском или российском оборудовании. Эти связи никогда не обрывались», — заявил эксперт.

В то же время в регионе есть страны, где присутствие России вызвано геополитическими соображениями, считает Хейфец. Поскольку Латинская Америка заметно увеличила присутствие в международных организациях, включая ООН, с ними необходимо налаживать диалог по линии геостратегического партнерства.

Эксперт также обратил внимание, что Бразилия занимает особое мест в БРИКС — организации, которая воспринимает региональными игроками как символ многополярности.

«Многие латиноамериканские государства готовы идти навстречу России, чтобы выстраивать дополнительные площадки для международного сотрудничества. В 2014 году было знаменитое голосование в ООН по украинскому вопросу. Среди большинства воздержавшихся было много латиноамериканских стран. Регион ясно дал понять, что они не входят в лагерь противников Москвы. Показательно что после этого Лавров поехал в Латинскую Америку, где он показал, что экономические связи — это одно, политика — другое. Нельзя все сводить к геополитике», — заключил эксперт.