Пять часов переговоров: что обсудили Путин и премьер Венгрии Орбан

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Помимо двусторонних отношений, главы государств обсудили актуальную международную повестку — ситуацию вокруг Украины, санкционную политику Запада против России, а также вопрос обеспечения гарантий безопасности между Россией и США с НАТО. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Почти пять часов длились переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана. За это время политики обсудили практически все, что хотели. По словам президента России, эта встреча прошла в «конструктивной и деловой атмосфере».

«На мой взгляд, действительно очень продуктивной была встреча. Надо сказать, беспрецедентной по времени нашего общения. Ну и по результату, потому что все-таки действительно мы поработали по конкретно поставленным вами вопросам. Что важно, что они практически все реализуются», – обратился Путин к Орбану за бокалом шампанского после переговоров.

При этом лидеры стояли на расстоянии нескольких метров друг от друга, соблюдая меры безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией, за что Путин извинился перед премьером.

За время официальной встречи они обсудили двусторонние отношения, наметили дальнейшие планы по сотрудничеству России и Венгрии, а также обсудили актуальные проблемы: ситуацию вокруг Украины, угрозы по введению антироссийских санкций, действия НАТО.

Обострение ситуации на Украине

«Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта, ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Премьер-министр Венгрии отметил, что за время общения с российским главой государства, «не увидел намерений сделать что-то резкое» против Украины.

«Президент был очень спокоен», – так Орбан ответил на вопрос журналиста «России 24» Павла Зарубина о том, верит ли венгерский политик в «агрессию» России.

Виктор Орбан добавил, что необходимо обсуждать ситуацию: «у нас есть несколько недель для этого – не думаю, что произойдет что-то резкое».

Россия, НАТО, санкции

Что касается санкций против России, которыми угрожают западные страны, Орбан заявил, что считает их неприемлемыми. Он напомнил, что экономика России уже пережила прошлые санкции. Премьер подчеркнул, что «российская экономика сильнее, чем думают на Западе».

Вместе с тем Орбан констатировал, что санкционная политика в отношении РФ принесла Венгрии гораздо «больший вред, чем России». «Санкции – это такое средство, которое заведомо обречено на провал. Я не считаю его приемлемым ни в отношении России, ни в отношении какой-либо другой страны», – подчеркнул он.

По его словам, эта встреча с его стороны носила миротворческий характер. Орбан хотел рассказать Путину, что »Европейский союз – он единый, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел бы конфликта с РФ».

На пресс-конференции Путин затронул тему действий НАТО. В очередной раз он напомнил, что Североатлантический альянс обещал не продвигаться на восток. «Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО - Польша, Румыния, страны Прибалтики», – сказал он, подчеркнув, что «сказали одно, сделали другое, как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули».

Вместе с тем он считает, что США и НАТО могут отказать Украине в членстве в военно-политическом блоке, так как ни в каких документах не указана политика «открытых дверей».

«Те же США, та же НАТО могут сказать, в том числе Украине: мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ей, мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять потому, что у нас есть другие, уже ранее принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины», – считает российский президент.

При этом американская сторона проигнорировала принципиальные вопросы Москвы по гарантиям безопасности – отказ от продвижения на Восток, отказ Украине в членстве в НАТО, а также отсутствие военных блока вблизи России.

Глава кабмина Венгрии считает эти разногласия можно преодолеть. «Я убедился сегодня в том, что эти различия в позициях могут быть преодолены и можно заключить такие соглашения, которые будут гарантировать мир, безопасность России и то, что будет приемлемым для стран-членов», – сказал он, выразив надежду на то, что такое соглашение станет результатом ближайших переговоров.

Сотрудничество России и Венгрии

Путин и Орбан также обсудили сотрудничество в газовом секторе. В 2021 году Венгрия и Россия перезаключили контракты на поставки газа до 2036 года. Российский президент подчеркнул выигрышное положение Венгрии.

«Объемы газа в Европу где-то сократились примерно до 40%, и на следующий год будут, наверное, проблемы возникать у наших партнеров в Европе. У Венгрии не будут, потому что объемы дополнительные согласованы», – сказал Путин. Орбан уточнил, что страна готова принимать на 1 млрд куб.м газа больше.

По словам Путина, окончательное решение будет принято в апреле по согласованию хозяйствующих объектов. Премьер отметил, что эта договоренность важна для властей Венгрии, так как они на протяжении нескольких лет снижают коммунальные затраты за счет газа из России.

Стороны также обсудили производство «Спутника» в Венгрии. Путин заметил, что на «политическом уровне» проблем нет – Венгрия первая в Европе приобрела российскую вакцину. Он отметил, что сейчас стороны обсуждают поставки в Венгрию «Спутника Лайт», который может стать «бустерной вакциной, для тех, кто прививался другими вакцинами европейского или американского производства».

«Мы прорабатываем вопрос по производству «Спутника Лайт» в Венгрии. Работа идет, она носит технический характер. Надеюсь, она пройдет как можно быстрее», – добавил Путин.

Лидеры стран обсудили и расширение авиасообщения, чтобы больше туристов могли посетить Венгрию. «И из двух городов – Екатеринбурга и Калининграда – также можно будет непосредственно приехать в Будапешт. По этому вопросу мы получили обещание на будущие переговоры», – отметил Орбан.

Также был затронут вопрос об увеличении финансирования железной дороги в обход Будапешта. «Пока к вам шел сюда, я дополнительную информацию получил от ОАО «РЖД». Это касается дополнительного финансирования за счет кредитной линии, 2 млрд долларов – возможный объем для такого проекта. И обход Будапешта можно будет сделать», – сказал Путин на пресс-конференции.