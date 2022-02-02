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Политика

Черногория ответила за «отца Черкизона». Госсекретарю МВД закрыли въезд в Россию

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории за выдачу убежища Исмаилову

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МИД России объявил о закрытии въезда в Россию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу. Это стало ответом на то, что Черногория предоставила политическое убежище предпринимателю Тельману Исмаилову. Он известен как бывший хозяин Черкизовского рынка в Москве, когда-то входил в топ-200 богатейших бизнесменов России. Сейчас находится в международном розыске, на родине его подозревает в организации двух убийств.

Российский МИД сообщил черногорской стороне о закрытии въезда Миляничу 2 февраля.

«Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 г. черногорскими властями недружественный шаг – предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Т.М.Исмаилову», — пояснил МИД.

Ведомство подчеркнуло, что Исмаилов находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений на территории России.

Жил в столице Черногории и ни от кого не скрывался

Бизнесмен получил политическое убежище в Черногории в октябре 2021 года. До этого он свободно прожил в стране около трех лет. Исмаилов арендовал особняк в центре черногорской столицы Подгорице в нескольких минутах езды от здания МВД Черногории. Местные власти знали о том, что он находится в стране, поскольку тот ни от кого не скрывался. Однако ничего не предпринимали, хотя бизнесмен все это время находился в розыске Интерпола. Газета «Коммерсантъ» предполагала, что это связано с личными связями Исмаилова с некоторыми черногорскими чиновниками.

В начале октября прошлого года Исмаилова все-таки задержали в Черногории на основании российского ордера. За несколько дней до этого он успел попросить политическое убежище. В конце октября власти Черногории согласились предоставить бизнесмену убежище и отказались выдать его России, Исмаилова отпустили из-под стражи. Генпрокуратура РФ просила Черногорию отменить решение о предоставлении убежища.

Председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич тогда заявила, что предоставление убежища Исмаилову станет «рекламой для всех криминальных беглецов». По ее мнению, на МВД и суд Черногории, которые принимали соответствующее решение, надавили «различные стороны влияния».

«Статус Черногории как «рая для преступников в бегах» дополнительно подтвердился данным случаем», — резюмировала Кнежевич.

Адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила, что ее клиент после освобождения планирует и дальше жить в Черногории.

Хозяин «Черкизона», банкрот, организатор убийств. Чем известен Исмаилов

Российский бизнесмен азербайджанского происхождения Тельман Исмаилов сделал состояние на Черкизовском рынке в Москве, известном в народе как «Черкизон». Этот вещевой рынок вырос около спортивного комплекса на востоке Москвы в начале 90-ых и был одним из крупнейших в России. Он занимал больше 200 га, на нем работали тысячи мигрантов, в том числе нелегалы. На рынке процветали контрабанда, постоянно случались разборки между конкурирующими торговцами, нередко нарушались санитарные и пожарные нормы. После нескольких лет борьбы с торговой точкой власти смогли закрыть «Черкизон» в 2009 году.

Компания Исмаилова и ее дочерние структуры владели значительными частями «Черкизона». В 2007 году Исмаилов оценивал оборот своей доли рынка в 250 миллионов рублей ежемесячно. Популярность Черкизовского рынка позволила бизнесмену накопить внушительный капитал, который он не стеснялся демонстрировать. Так, в 2006-ом на юбилее Исмаилова гуляли такие российские звезды, как Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Иосиф Кобзон. На празднике даже выступила Дженнифер Лопес, которой Исмаилов подарил микрофон из золота. Бизнесмен также успел построить в турецкой Анталье роскошный отель Mardan Palace за $1,4 миллиарда. На открытии отеля также появились многие знаменитости, в их числе были Моника Беллуччи, Пэрис Хилтон и Шэрон Стоу.

В свое время Исмаилов входил в топ-200 богатейших бизнесменов России согласно рейтингу журнала Forbes. В 2007-м он располагался на 76-й строке с состоянием в $620 млн, в самое успешное для бизнесмена время эта сумма достигала $1 млрд.

«Черкизон» закрыли на пике роста состояния Исмаилова. После этого его дела пошли плохо, предприниматель набирал долги и не успевал с ними расплачиваться. В 2015 году российский суд признал бизнесмена банкротом. Свои активы ему пришло продать, в том числе шикарный турецкий отель.

Через два года экс-миллиардера объявили в международный розыск. По данным следствия, Исмаилов и его братья организовали убийство конкурентов: владельца торговых комплексов «Строй Маркет» Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. Обоих в 2016 году расстрелял в Подмосковье киллер Мехман Керимов. Убийцу задержали, он отбывает 17 лет в колонии строгого режима. Исмаилова также обвиняют в незаконном обороте оружия.

Сам бизнесмен отрицает все обвинения.

«Сегодня моим внукам говорят, что твой дед убийца. Кому это понравится? Я не совершал за свою жизнь ни одного преступления», — утверждает он.

Защита бизнесмена считает, что свидетели против него по делу об убийствах оговорили предпринимателя в обмен на смягчение собственного наказания. По мнению его адвоката, доказательная база построена на предположениях или показаниях лиц, которые, «желая избежать пожизненного срока, говорили все, что от них хотели». В частности, показания против Исмаилова дал сам киллер Керимов.

Исмаилов успел уехать из России до того, как ему предъявили обвинения. В 2017 году российский суд заочно арестовал его по подозрению в организации убийств. С тех же пор он находится в международном розыске.

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