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Политика

«Многоликий русский мир»: Путин призвал развивать и делать его привлекательным

Путин рассказал о важности миссии укрепления русского мира

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В Екатерининском зале Кремля российский президент Владимир Путин вручил госнаграды более чем 20 россиянам за выдающиеся успехи в различных сферах деятельности. Во время своей речи он подчеркнул, что благодаря таким, как они, получается выполнять миссию по укреплению и развитию русского мира.

Одна из задач российских властей заключается в том, чтобы укреплять многоконфессиональный и многонациональный русский мир, считает Владимир Путин.

«Он такой многоликий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», – сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Он подчеркнул, что становится возможным выполнять миссию благодаря таким людям, как те, что присутствовали в Екатерининском зале. Именно там президент вручил высшие госнаграды более чем 20 выдающимся деятелям в сфере науки, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и других областях.

Русский мир

Накануне, 1 февраля, российский посол в Германии Сергей Нечаев в интервью немецкому телеканалу заявил, что Россия считает жителей Украины братским народом и «никогда не угрожала ему».

По мнению немецкого журналиста, такие слова дипломата могут звучать «угрожающе» для украинцев. «Но это факт, и я не вижу здесь никакой угрозы», – ответил ему Нечаев.

К сплочению русского мира в конце декабря прошлого года призывал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что необходимо также развивать связи между исторической Россией и диаспорами.

В прошлом году на тему русского мира разразился международный скандал. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия считает Украину частью русского мира, так как значительная часть граждан этой страны – русскоговорящие. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва намерена продвигать эту идеологию, но при помощи мягкой силы – без использования «методов, противоречащих международному праву».

В ответ на это нардепы Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Олег Дунде и Александр Аликсийчук представили на рассмотрение коллег два законопроекта. Один был посвящен уголовному преследованию за пропаганду идеологии русского мира, а второй – в принципе осуждает такое понятие.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik иронично заметил, что украинским парламентариям следовало нести документы не в Раду, а сразу в ООН.

«Предложили бы вообще запретить слово «русский». Те идеи, высказывания, которые мы слышим, просто заставляют задуматься о том, в каком душевном состоянии находятся люди, которым доверена власть», – сказал собеседник радиостанции.

По его словам, опросы показывают, что украинцев волнуют больше социальные вопросы, а не политические: мир в Донбассе, рост цен на коммунальные услуги, низкие зарплаты. «А в ответ на это им говорят, мол, запретим русский мир, перекроем еще больше воду в Крым, проведем какую-то бредовую конференцию. Все в одном ряду. Вспоминается «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и обезумевший Мартовский заяц», – выразил свое мнение Светов.

Этот скандал происходил весной, а в середине лета российский президент опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Она была выпущена на двух языках. Путин подчеркнул, что возникшая между странами стена – это большая беда и трагедия, и в очередной раз напомнил про позицию Москвы – русский и украинский народы – единое целое.

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