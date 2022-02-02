«Многовекторность чуть-чуть свернется». Куда пойдет Казахстан без Назарбаева

Парламент Казахстана утвердил поправки, лишающие первого президента страны Нурсултана Назарбаева оставшихся рычагов власти. Теперь нынешний глава страны Касым-Жомарт Токаев может единолично принимать решения как по внутренней, так и по внешней политике. Казахстанские и российские политологи рассказали «Газете.Ru», повлияет ли уход елбасы в тень на реальную политику государства.

Елбасы здесь больше не решает

Мажилис Казахстана 2 февраля согласился с поправками сената в законодательство страны, которые отменили необходимость согласовывать с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым основные направления внутренней и внешней политики.

Кроме того, экс-президент был лишен права пожизненно возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народа Казахстана (АНК, консультативно-совещательный орган). Все эти посты теперь закреплены за действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Назарбаев сохранил за собой титул «елбасы» — лидера нации. Однако из полномочий за ним сохранились лишь символические — право выступать перед парламентом, входить в состав Конституционного совета и быть почетным сенатором.

Ранее, 28 января, Токаев сменил Назарбаева с главной должности правящей партии «Нур Отан», а в разгар протестов сам стал главой Совета безопасности. АНК же он возглавляет с 2021 года. «Такие вещи недопустимы». США пытаются не пустить президента Бразилии в Москву Госдеп пытается сорвать визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву — к такому выводу... 01 февраля 19:03

Таким образом, транзит власти официально завершен, и теперь ни у кого не возникает сомнений, кто самый главный в Казахстане.

Дружба со всеми, кто этого хочет

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что в ближайшее время во внешней политике Казахстана вряд ли произойдут кардинальные перемены, в том числе потому, что Токаев — сам один из ее создателей и проводников. Дело в том, что он с 1994 по 1999 и с 2002 по 2007 годы занимал пост министра иностранных дел страны.

Казахстанский политик, экс-кандидат в президенты 2019 года Амиржан Косанов в разговоре с «Газетой.Ru» выразил сомнения в том, что у Токаева есть причины развернуться в другую сторону и вести иную политику. Действующий президент, по его словам, скорее всего, постарается сохранить курс на многовекторность.

«События, которые связаны с естественным уходом из политики Нурсултана Назарбаева, на мой взгляд, никак не повлияют на внешнюю политику Казахстана. Многовекторная политика полезна. Тем более, мы находимся между двумя великими соседями — Россией и Китаем. Но в то же время у нас очень хорошие отношения и с другими странами — как с Востока, так и с Запада. Казахстан, по моему мнению, без потерь выходит из этих сложных кризисных геополитических ситуаций», — сказал Косанов.

Главный научный сотрудник ИМИ МГИМО Андрей Казанцев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что если при Назарбаеве казахстанская многовекторность напоминала «широко раскрытый веер», то при Токаеве он все же «чуть-чуть свернется», но отнюдь не из-за его желания.

«Просто прежних возможностей для такой политики теперь не будет. И даже не потому, что Токаев многому обязан лично Владимиру Путину, который его поддержал в кризисный момент, и Си Цзиньпину, который его тоже поддержал важным личным посланием.

Куда важнее то, что летом 2021 года американцы вывели войска из Афганистана, и всем стало понятно, что Центральная Азия не входит в число их приоритетов. А это значит, что основной двигатель западного вектора — американцы — больше регионом не интересуются в той степени, как это было раньше. Европейцы сначала немного побурчали по этому поводу, так как они не хотят, чтобы Россия и Китай забрали себе контроль над регионом, но делать ничего не хотят, чтобы этого избежать. Западный вектор сворачивается сам по себе», — сказал эксперт. «Их невозможно реализовать». Что будет с минскими соглашениями На Украине в очередной раз выступили против реализации минских соглашений. Такой позиции... 02 февраля 11:01

Однако это вовсе не означает, что отношений Казахстана и стран Запада не будет вовсе, считает Казанцев. Он поясняет, что речь идет лишь о снижении их интенсивности.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин также не видит серьезных предпосылок к изменению устоявшейся модели Казахстана в отношениях с другими странами.

«Каких-то интересов менять приоритеты у нынешних властей нет, потому что они были оправданы и проверены временем», — сказал он.

Эксперт при этом допускает охлаждение политических отношения Казахстана с Западом, учитывая критику руководства Казахстана за жесткие действия в ходе январских событий со стороны Евросоюза и Европарламента.

«Но, мне кажется, что это тактические вещи. Стратегически они не меняют сути, ведь пока никто не планирует сворачивать свою активность в нефтегазовом секторе и других отраслях», — считает Притчин.

Не надо выбирать

Андрей Казанцев из МГИМО уверен, что российский и китайский векторы во внешней политике Казахстана при единоличном правлении Токаева усилятся.

«И здесь Казахстану не придется выбирать между ними, потому что сейчас Москва и Пекин не альтернативны друг другу.

А вот если выбирать между Западом, с одной стороны, и Китаем и Россией — с другой, то Токаев, по-видимому, выберет последних», — говорит он.

Казахстанский политик Косанов считает, что близким отношениям его страны с Россией ничего не угрожает. «Братья-соседи не оставят в беде»: Донбасс готовится к вторжению войск Украины Украина завершает подготовку силовой операции против республик Донбасса, предупредили... 01 февраля 18:56

«Казахстан и Россия — вечные соседи, союзники и друзья. Мы состоим в Евразийском союзе и обременены его обязательствами. У нас 7,5 тыс. км общей границы, большие диаспоры, многовековая дружба, экономика взаимосвязана. Поэтому я не думаю, что будет какой-то крутой разворот в ту или иную сторону», — отметил он.

Станислав Притчин согласился, что последние заявления в ОДКБ и ЕАЭС лишний раз говорят о том, что отношения Москвы и Нур-Султана остаются в приоритете для последнего.

При этом аналитик согласен, что ключевыми для него можно назвать и отношения с Пекином, о чем свидетельствует, например, частые контакты дипломатов двух стран.

Но при этом никуда не уходит ряд проблем, которые беспокоят власти Казахстана.

«Им с Китаем нужно решать накопившиеся вопросы. Например, проблемы с пересечением таможенного поста Хоргос, который из-за ковидных ограничений работает с серьезными сложностями и задержками, и, конечно, влияет на торговые отношения между странами. Китай был лидером последние несколько лет по торговому обороту во внешней торговле Казахстана, а по итогам прошлого года Россия уверенно обогнала его. Это во многом связано с проблемами на таможне», — говорит эксперт из ИМЭМО РАН.

Турецкий базар

Стоит отметить, что Китай и Турция на фоне беспорядков в Казахстане публично поддерживали власти этого государства, в том числе на форумах с участием его соседей. Речь идет об онлайн-саммите Китая с пятью государствами Средней Азии и онлайн-саммите глав МИД Организации тюркских государств соответственно. Притчин считает, что на последнем, который проходил 11 января, сразу после острой фазы кризиса, прослеживалась цель «политически и психологически поддержать казахстанское руководство». «Блокирует пиар Порошенко». Почему Зеленский отменяет срочную службу Владимир Зеленский решил отметить на Украине призыв на срочную военную службу. По указу... 02 февраля 19:11

Амиржан Косанов, со своей стороны, посоветовал россиянам «отделять зерна от плевел, когда они рассуждают о большом влиянии Турции на Казахстан».

«Турция, как и все самостоятельные государства, может вести свою политику. У нее свои тактические и стратегические интересы. И, например, Казахстан не лезет в отношения Турции с Россией. Но в то же время никто не отменяет наше общее тюркское происхождение, общую историю.

Поэтому усиление тюркского вектора, когда мы хотим восстановить наши культурные и экономические отношения с тюркским миром, — естественный процесс.

Это то же самое, что «Славянский базар» или славянский союз. И когда россияне говорят об Украине и Белоруссии, это совершенно не касается межгосударственных отношений Казахстана и России», — отметил он.

Эксперт Казанцев считает, что идеологический фактор в отношениях с Турцией у Казахстана останется, так как «Токаев не собирался все это сворачивать».

«Но это не значит, что Турция будет очень влиятельна в регионе. Честно говоря, турецкое влияние сейчас не сопоставимо в регионе с влиянием Китая. Но тюркский вектор будет сохранятся, потому что я не вижу желания у казахстанской элиты отказываться от многовекторной политики. Пусть и немного в видоизмененном виде по сравнению с эпохой Назарбаева», — считает он.

Также не исключено, что Нур-Султан в ближайшее время проявит интерес к развитию отношений и с другими азиатскими государствами, например, Индией, которая сама довольно активно выступает за сотрудничество со странами Центральной Азии, или Японией.