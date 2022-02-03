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Политика

«Вид с Кремля, красота!»: чеченский телеканал сообщил о визите Кадырова в Москву

Кадыров опубликовал видео из Кремля после публикации о встрече с Путиным

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Президент Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, чтобы обсудить социально-экономическую ситуацию в регионе. О встрече сообщила в ночь на 3 февраля пресс-служба главы Чечни, сопроводив публикацию фотографией 2017 года. На сайте Кремля информации утром в четверг не появилось, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что контактов между главой республики и Путиным не планируется.

Встреча президента Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова состоялась в Москве. Главной темой переговоров, как сообщает пресс-служба республики, стали социально-экономическая ситуация в Чечне и темпы развития региона в условиях пандемии коронавируса. Сообщение было опубликовано в ночь на 3 февраля.

Пресс-служба Кадырова проиллюстрировала публикацию о прошедшей встрече фотографией 2017 года.

К 11.00 мск 3 февраля на сайте Кремля никаких упоминаний о мероприятии не появилось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявлял, что переговоров Путина с главой Чечни в ближайшее время не запланировано.

Сам Кадыров утром в четверг выложил видеозапись из центра Москвы, ее опубликовал чеченский телеканал ЧГТРК «Грозный» на странице в Instagram.

«Вид с Кремля, красота!» — слышен на заднем фоне его голос, пока камера движется вдоль кремлевских стен и башен.

О чем глава Чечни рассказал президенту

«По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост — увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. Вырос объем инвестиций в основной капитал. В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 млрд рублей. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 млрд рублей с созданием 11 тыс. рабочих мест», — доложил президенту Кадыров.

Безработица в регионе, по его словам, сократилась до 8%, а уровень дотационности бюджета республики снизился до 42,4% (на 27%).

Республика вышла на второе место по реализации федеральных проектов «Чистая вода» и «Чистая страна». «Досрочно завершена программа пятилетки переселения из аварийного жилья. Введено более 1 млн квадратных метров жилья, план перевыполнен на 33%», — рассказал Кадыров.

Эффективные меры, которые принимаются под руководством главы государства, позволяют Чечне сохранить темпы развития в непростых условиях, подчеркнул глава региона. «Больницы обеспечены лекарствами, кислородом, коечным фондом и средствами защиты в полном объеме. Успешно выполняется программа вакцинации», — отметил глава Чечни.

Обращение Венедиктова

В конце января глава Чечни опубликовал видеообращение, в котором назвал «террористами и пособниками террористов» журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, члена СПЧ и председателя «Комитета против пыток» (ранее организация признавалась иноагентом) Игоря Каляпина, а также сотрудников телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признан в России СМИ-иноагентом). Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал Кадырова в своих высказываниях «оставаться в правовом поле», а главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором призвал Путина вмешаться в ситуацию.

«В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из «Новой газеты» и телеканала «Дождь» от руководителя Чеченской Республики хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий», — говорится в обращении Венедиктова. Журналист подчеркнул, что высказывания Кадырова нарушают законы России и призвал президента как гаранта Конституции вмешаться в ситуацию.

3 февраля Песков пообещал, что президенту в течение дня доложат об обращении главреда «Эха».

«Да, мы обратили внимание на это, мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. Это обращение сегодня будет доложено главе государства», — сообщил представитель Кремля.

«Не сможем продержаться и трех месяцев»

В январе Кадыров рассказал, что ежегодно Чечня получает из федерального бюджета 300 млрд руб. При этом он отметил, что все чаще слышны обвинения в том, что республика не подчиняется федеральным законам.

«Я, как никто, подчиняюсь президенту, я пехотинец его <...>. Я тоже думал, что нужна нам независимая Ичкерия <...>. Но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев. Даже месяц не сможем <...>. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики 300 млрд тратит», — заявил политик.

По его словам, «без России» республика «не сможет выжить». «Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — заключил Кадыров.

Позже политик разъяснил, что «это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР». «Речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании», — сказал он. В эту сумму входит содержание территориальных управлений МВД, прокуратуры, Пенсионного фонда России и других органов, уточнил Кадыров.

«Я бы давно забрал Украину»

Еще одним ярким высказыванием Кадырова за последнее время стали его слова о необходимости «забрать Украину». «Если бы я был на месте президента, я бы давно забрал Украину, ввел бы войска и навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства — что, мы должны молчать, что ли?» — сказал глава Чечни.

Он добавил, что США, оказывающие поддержку Украине, «ничего хорошего» не желают, Вашингтону нужна «база» на границе с Россией.

В Кремле, комментируя высказывания, констатировали, что «как и все граждане России», Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Но основы внешней политики России формулирует президент, подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«К нашей всеобщей радости главой государства, куда входит Чеченская республика, является Владимир Владимирович Путин», — заключил Песков.

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