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Политика

«Время выбрано верно. Россия не признает незаконные притязания на наши Курилы»

Посол России в Японии Галузин ответил на критику американского посла из-за Курил

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Российская дипмиссия в Токио отвергла обвинения американских коллег в нежелании соблюдать правила и уважать важные для Японии памятные даты, в частности День северных территорий. Москва не признает территориальные притязания на Южные Курилы и какие-либо связанные с этим «празднества», заявил посол Михаил Галузин.

Россия не признает незаконные территориальные притязания на Южные Курилы и «празднества» по случаю Дня северных территорий — так российский посол Михаил Галузин ответил на критику со стороны американского коллеги Рама Эмануэля, ранее призывавшего российскую дипмиссию проявить «уважение» в день заключения Симодского трактата о торговле и границах, подписанного Японией и Российской империей. Согласно этому договору от 7 февраля 1855 года, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи отходили японцам. Праздник отмечается с 1981 года.

«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», — написал российский дипломат в Twitter.

«Передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника — милитаристской Японии», — добавил Галузин.

Посол подчеркнул, что «рассуждения» об антироссийских санкциях и других мерах в отношении Москвы являются «запугиванием», которое при этом «не имеет эффекта».

«Сложно представить более неподходящий момент»

В среду, 2 февраля, посол Галузин на пресс-конференции заявил, что высказывания Токио о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он добавил также, что Москва никогда не вела переговоров о принадлежности южных Курильских островов.

После этого посол Эмануэль обвинил российского дипломата в том, что тот позволил себе якобы некорректные высказывания накануне Дня северных территорий. «Сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии. Он не осознает, что в следующий понедельник [в Японии] отмечают День северных территорий. Правила и уважение важны», — говорится в посте американского посла в Twitter. Там также подчеркивается, что США поддерживают Японию «ввиду общих ценностей и принципов».

В середине января японский МИД в очередной раз обозначил позицию Токио: на южную часть Курил распространяется суверенитет Японии. «На четыре северных острова (так в Японии называют российские южные Курилы) распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — сказал министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси. Кроме того, японская сторона назвала неприемлемым «усиление военного присутствия России» у Курил и осудила проведение учебных стрельб близ острова Кунашир.

Территориальный спор по поводу принадлежности Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи стал камнем преткновения в японско-советских, а затем и в японско-российских отношениях после Второй мировой войны. Площадь этих островов составляет 5 тыс. км², однако общая площадь спорной территории, включающей в себя 200-мильную экономическую зону — это примерно 200 тыс. км². Японские власти считают острова незаконно оккупированной территорией. С 2012 года официальная формулировка стала мягче: «занятые без юридических оснований».

Из-за разногласий вокруг территориальной принадлежности Япония не одобряет стремление России привлечь на Курилы зарубежных инвесторов.

Президент России Владимир Путин в сентябре пообещал полностью освободить предприятия островов от уплаты ключевых налогов: на прибыль, на имущество, земельного и транспортного. В Токио заявили, что введение особого налогового режима на Курилах неприемлемо. Госдума будет рассматривать закон в весеннюю сессию.

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