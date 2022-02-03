Турция заявила, что не будет разрывать военную торговлю с Украиной

Украина хочет приобрести у Турции новые беспилотники, сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтуна. Он отметил, что сотрудничество между странами не направлено против России. Киев также планирует попросить Турцию продать Украине оборонные системы вне очереди ради «особой» ситуации.

В прошлом году торговля между Украиной и Турцией значительно выросла, в том числе за счет сделок в оборонной промышленности, указал Алтун, передает Bloomberg.

«Объем торговли между Украиной и Турцией в прошлом году увеличился на 59%, достигнув 7,1 млрд долларов. Оборонная промышленность является одной из сфер, в которых достигнут прогресс во взаимоотношениях», — сказал он. Теперь две страны хотят увеличить объем торговли до 10 миллиардов долларов в год.

Как уточнил Алтун, Украина купила уже 12 турецких беспилотников. Генштаб Украины, добавил Алтун, выразил желание приобрести дополнительное количество дронов. Сколько именно, не уточняется. Эрдоган приехал на Украину Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Киев, сообщает РИА «Новости»... 03 февраля 13:53

Представитель администрации турецкого президента указал, что подобное сотрудничество Турции и Украины не направлено против России.

«Мы не подписываем соглашения о сотрудничестве, нацеленные на другую страну. <...> Сделки, которые мы заключили, и те, которые мы заключим с Украиной, не связаны напрямую с текущим кризисом», — пояснил он.

Алтун подчеркнул, что Анкара не собирается отказываться от соглашений о поставке вооружений Киеву.

Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, 3 февраля сообщил, что Украина также попросит Турцию продать ей системы защиты вне очереди ради особой ситуации.

«Поскольку огромная очередь, как выяснилось, стран НАТО на закупку этих систем. Мы будем вести разговор о возможности внеочередным способом дать возможность Украине приобрести системы защиты. Просить, чтобы нам пошли навстречу, учитывая особый период», — сказал министр.

Кроме того, Резник рассказал, что страны договорились о строительстве на Украине заводов по производству турецких беспилотников Bayraktar. В сделанные на заводе беспилотники поставят украинские двигатели «Мотор Сич». Стала известна роль Турции в военном конфликте России и Украины Турция не заинтересована вступать в войну с Россией из-за Украины в случае военного конфликта... 11 декабря 07:24

В прошлом году Украина впервые применила турецкие беспилотники для нанесения ударов на линии конфликта в Донбассе. Кремль негативно отнесся к этой практике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что использование дронов только усугубляет ситуацию на линии соприкосновения. «У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — пояснил он.

Вопрос о новых поставках беспилотников на Украину могут затронуть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и украинский лидер Владимир Зеленский. Сегодня, 3 февраля они проводят встречу в Киеве. В том числе, во время встречи политики могут подписать договоренности о строительстве на Украине завода по производству дронов. Пока они существуют только в виде рамочного соглашения.