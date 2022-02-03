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Политика

Пентагон заподозрил Россию в создании «очень страшного» кино для вторжения на Украину

Постпред в ЕС Чижов опроверг фабрикацию предлога для нападения на Украину

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Российские снайперы во время учений в Нижегородской области, 1 февраля 2022 года

Российские снайперы во время учений в Нижегородской области, 1 февраля 2022 года

Russian Defense Ministry Press Service/AP
Пентагон обвинил Россию в создании фейкового пропагандистского видеоролика. Якобы так РФ намерена инсценировать ложную атаку Киева, чтобы затем напасть на Украину самой.

Предлог для вторжения

«У нас есть информация о том, что РФ, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения… Одним из вариантов является то, что российские власти, как мы думаем, планируют инсценировать ложную атаку со стороны украинских военных или разведки против суверенной территории РФ или русскоговорящего населения, чтобы тем самым обосновать свои действия», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге в четверг.

По его словам, «в рамках фальшивой атаки» Россия «сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, на котором будут трупы и актеры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада».

Журналисты также спросили представителя Пентагона, был ли, по мнению Вашингтона, такой «план» действий одобрен на уровне российского руководства.

«Скажу лишь, что наш опыт указывает на то, что немногое из подобного одобряется не на самом высоком уровне», — ответил Кирби.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства создания фейкового видеоролика Россией.

«Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину… Один из возможных вариантов… включает производство пропагандистского видео», — сказал он в четверг на брифинге.

Один из журналистов попросил его пояснить, на чем основаны подобные подозрения. Представитель ответил, что источник информации – разведданные, которые удалось рассекретить. Представитель СМИ также спросил, где с этой информацией можно ознакомиться.

«Я только что о них рассказал… Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении», — уточнил Прайс.

«Пустое место»

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг утверждения Пентагона о фейковом видео, которое Россия якобы готовит для вторжения на Украину.

«Я могу вас заверить, что Россия никогда не занимается такими вещами», — цитирует РИА «Новости» его комментарий CNN.

Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, в свою очередь, назвал заявления Кирби «пустой болтовней».

«В общем, традиционно Пентагон напустил туману, поставил дымовую завесу, чтобы скрыть от общественности пустое место, ведь подобные заявления иначе как пустой болтовней назвать нельзя», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

По его словам, у России нет опыта в создании фейковых новостей и видеоматериалов. И получать его она не собирается. По его мнению, наоборот, производство подобного контента «поставлено на поток» в США и в странах их ближайших союзников.

«Что же касается источников, на которые туманно ссылается представитель Пентагона, то, думаю, это очень сомнительная личность, ведь, как показывает опыт, зачастую американские официальные лица черпают информацию из соцсетей и чьих-то разговоров», — отметил Бальбек.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в якобы готовящемся вторжении на Украину. Москва подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят ответные меры. Кремль, в свою очередь, расценивает поддержку Украины со стороны НАТО как угрозу на своем западном фланге.

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