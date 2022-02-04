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Политика

«Дружба между РФ и Китаем не имеет границ». О чем договорились Путин и Си Цзиньпин

Путин рассказал Си Цзиньпину про «очень хорошие» предложения российских нефтяников

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Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время разговора он сообщил о новом контракте на поставку российских углеводородов в Китай и подчеркнул важность начинающейся Олимпиады в Пекине. Китайский руководитель со своей стороны заявил, что Россия и Китай являются «опорой для сплочения мира».

Путин отметил, что отношения между Китаем и Россией приобрели беспрецедентный характер.

«Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются поступательно, по пути дружбы, стратегического партнерства, они приобрели, действительно, беспрецедентный характер», — сказал президент.

Он добавил, что Россия и Китай при взаимной поддержке помогают друг другу развиваться.

Отдельно Путин затронул тему торговли нефтью между Россией и Китаем. «К нашей сегодняшней встрече наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику», — указал он. Кроме того, готов новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м в год.

Пресс-служба российского «Газпрома» 4 февраля сообщила, что компания подписала с Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC) долгосрочный договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту (газ будет идти с российского Сахалина). Теперь общий объем поставок российского трубопроводного газа в Китай достигнет 48 млрд кубометров ежегодно.

Обсуждая сотрудничество между странами, Путин сообщил, что они совместно работают по разным экономическим направлениям, в том числе высокотехнологичным и по зеленой повестке дня. По мнению Путина, Москва и Пекин «безусловно достигнут» показателей двустороннего товарооборота в 200 млрд долларов. Ранее российский президент уточнял, что по результатам прошлого года взаимный товарооборот между странами вырос больше чем на треть и превысил рекордные $140 млрд.

Си Цзиньпин в свою очередь указал, что Россия и Китай служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов. Между Москвой и Пекином, как он выразился, «все крепнет политическое и стратегическое взаимодоверие». По словам Си Цзиньпина, сейчас мир «вступил в новый период потрясений и перемен», и общество сталкивается со многими вызовами.

«Совместными усилиями [наши страны] проводят в жизнь подлинную многосторонность, отстаивают настоящий демократический дух, служат надежной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства», — сказал лидер КНР.

Китайский политик сообщил, что у КНР и РФ есть свои «коренные интересы» в мире, которые они продолжат решительно защищать.

Что касается предстоящей зимней Олимпиады, Си Цзиньпин напомнил, что соревнования стартуют в день начала весны по китайской традиции.

«В нашей стране это большой добрый знак, день открытия Олимпиады — это день начала весны, тем более сегодня мы с вами встречаемся. Уверен, что наша весенняя встреча придаст еще больше энергии и бодрости нашим отношениям», — сказал председатель.

Путин пожелал удачи российским и китайским спортсменам. По его мнению, Игры будут важным событием, поскольку за ними будут следить по всему миру. «Уверен, что наши спортсмены выступят достойно – и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках», — сообщил российский президент.

Как указал Путин, он знает «не понаслышке», что Китай проделал огромную работу, готовясь к соревнованиям. «Уверен, что наши китайские друзья проделали ее блестяще, как всегда это у вас происходит при подготовке таких крупных мероприятий», — резюмировал Путин.

По итогам встречи Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В частности, в документе говорится, что Россия и Китай будут противостоять вмешательству внешних сил, под каким бы то ни было предлогом, во внутренние дела суверенных стран.

«Дружба между РФ и Китаем не имеет границ, в их сотрудничестве «нет запретных зон», — отмечено в договоре.

Кроме того, в соглашении указано, что Россия и Китай оценивают как угрозу для себя военно-биологическую деятельность США. Также РФ и Китай всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS.

Москва и Пекин призвали отказаться от менталитета холодной войны и снизить роль ядерного оружия в политике, не политизировать происхождение коронавируса.

РФ и Китай призывают США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе.

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