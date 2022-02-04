Великобритания и Германия заявили о проработке санкций против России

Премьер Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ провели телефонный разговор. Стороны заявили, что намерены вести диалог с Москвой. Но в то же время они не забывают и про санкции, которые грозят России в случае «вторжения» на Украину. Российский посол в Лондоне считает, что Москве есть чем ответить на экономические ограничения.

Лидеры Британии и Германии Борис Джонсон и Олаф Шольц считают, что важно вести диалог с Россией по ситуации с Украиной. Они сошлись во мнении что нужно использовать все дипломатические возможности, чтобы снизить напряженность в регионе.

«Они условились продолжать совместную работу над всеобъемлющим пакетом санкций вместе с другими международными партнерами. Премьер-министр подчеркнул, что это должны быть санкции, которые могут незамедлительно вступить в силу в случае дальнейшего российского вторжения на Украину», – говорится в заявлении, которое обнародовала канцелярия Джонсона.

Несколько дней назад министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс в Twitter анонсировала расширение действия актов о санкциях. По ее словам, от британских санкций будет «негде спрятаться» и «возможно все».

Незадолго до этого Трасс не исключила, что среди мер по сдерживанию России будет конфискация имущества российских олигархов в Лондоне. По данным Reuters, законопроект о санкциях якобы примут к 10 февраля.

В интервью RTVI посол Великобритании в России Дебора Броннет заявила, что цель таких действий – «дать четкий сигнал»а. «Если Россия нападет снова на Украину, то последуют серьезные последствия. Страны мира объединятся, чтобы дать серьезный ответ. Частью этого ответа станут экономические санкции», – сказала она.

По словам Броннет, расширение санкционной политики Соединенного Королевства позволит стране «в случае конфликта присоединиться к ответным мерам международного сообщества». «Но конечно мы много работаем над тем, чтобы этого не произошло. Мы хотим, чтобы Россия отвела войска. Но мы не хотим конфликта. Одной из причин, по которой мы ведем все эти беседы и работу, является то, что мы не хотим конфликта», – подчеркнула она.

Ранее было объявлено о возможных визитах главы МИД Великобритании Лиз Трасс и министра обороны страны Бена Уоллеса в Москву для переговоров. Чрезвычайный и полномочный посол России в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Андрей Келин в интервью РИА «Новости» заявил, что даты уже намечены – примерно в середине февраля. Но точного ответа он не смог дать, так как все зависит от состояния здоровья Трасс, которая ранее заразилась коронавирусом.

При этом уже сформирована делегация британских представителей и уже есть понимание тематики переговоров – антикризисная.

Что касается санкций Келин заявил, что заявления о них «звучали невнятно».

«Мы не очень понимаем, о чем идет речь, хотя в общем плане можно себе представить, что речь идет о поправках в закон, принятый несколько лет назад, касающийся санкций в отношении российского бизнеса», – сказал дипломат.

Российский представитель предположил, что британские власти расширят основания для введения санкций так, чтобы их применяли по решению главы МИД страны.

«То есть, по ее мнению, можно будет санкционировать любого. Однако есть «но»: если речь идет о российском бизнесе здесь, то его как-то надо отделить, потому что здесь очень много тех людей, которые, совершив преступление у нас в России, сбежали сюда и здесь прячутся. Они тоже считаются российским бизнесом», – обратил внимание посол.

«Если же санкции пойдут действительно против крупных российских руководителей банков и других предприятий, я уверен, что у нас есть чем ответить», – добавил Келин.