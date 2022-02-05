Олимпиада наших дней: ковидная лотерея и игры «диктаторов»

В Пекине открылись очередные зимние Олимпийские игры, право на проведение которых Китай получил еще в условно мирный 2015 год — тогда на повестке дня не было ни пандемии коронавируса, ни торгово-идеологической войны с Западом, ни признаваемого США геноцида уйгуров. Все эти факторы, по мнению экспертов, сделали Игры куда менее значимым мировым событием, чем они были еще 15 лет назад. «Газета.Ru» — о том, что осталось от олимпийской мечты Китая и болельщиков.

Мягко стелили

Пекин — пока единственный город на планете, который получал право проведения как летних, так и зимних Олимпийских игр.

Город триумфально провел свои первые ОИ в 2008 году, и, по общему признанию, сумел тогда впечатлить мир, продемонстрировав всю мощь «мягкой силы» КНР. Бюджет в $43 млрд, перестройка и обновление всего Пекина, впечатляющая картинка с церемоний открытия и закрытия, которые ставил всемирно известный режиссер Чжан Имоу, дали всему миру понять, что Китай — уже совсем не отсталая страна, а современное государство, которое к тому же еще только набирало обороты. Непотопляемый премьер. Что может заставить Джонсона уйти в отставку Из-за скандала с вечеринками на Даунинг-стрит над премьер-министром Великобритании Борисом... 05 февраля 13:27

МОК выбрал повторно Пекин хозяином нынешних зимних Игр в 2015 году, — тогда в финале голосования он обошел Алма-Ату. И хотя за последние семь лет мир изменился до неузнаваемости, планы Пекина на Олимпиаду оставались прежними, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В разговоре с «Газетой.Ru» китаист сказал, что КНР рассчитывал использовать Олимпиаду-2022 как возможность показать свои достижения в постпандемийный период.

«Задумывалось продемонстрировать, как Китай довольно быстро победил пандемию, а его экономика, несмотря на все сложности, находится, как минимум, не в кризисе.

Пекин действительно ожидал прибытия политических делегаций, а не только спортивных. Но реальность другая, — и с точки зрения эпидемии, и в политике, то есть, ожидания не оправдались. Да и в мире чаще будут сравнивать эту Олимпиаду с 2008 годом, когда все было очень мощно», — отметил он.

В конечном итоге даже демонстрация триумфальной победы над пандемией вызывает у наблюдателей весьма неоднозначную реакцию.

Цены победы

С конца 2019 года именно в Китае, а затем и во всем остальном мире начала развиваться пандемия коронавируса, которая изменила ритм жизни и привычки большинства жителей планеты. Пекин с самого начала выбрал путь максимально жесткой борьбы с пандемией: политика «нулевой терпимости» включала в себя решительное закрытие на замок границы страны, а городов-миллионников, где было обнаружено всего несколько заразившихся, — на карантин.

Этот подход дал свои плоды, — по крайней мере, в 2021 году власти КНР вообще не отчитывались о зафиксированных смертях от коронавируса. Впрочем, у этого успеха есть и оборотная сторона: журнал Forbes также сообщает, что две недели назад на карантине в Китае находилось около 20 млн человек. Проиграл Олимпиаду: почему в Японии сменится премьер-министр У Японии скоро появится новый премьер — ее нынешний лидер Ёсихидэ Суга отказался бороться даже... 04 сентября 18:26

Для нынешней Олимпиады тревожным сигналом стал перенос летних Игр в Токио-2020 на год. Но и он не сделал атмосферу летней Олимпиады менее нервной — большинство японцев выступали против ее проведения на фоне высокой заболеваемости. Именно в результате этих проблем, по мнению экспертов-японистов, бывший премьер Японии Ёсихидэ Суга и потерял свой пост.

Сейчас же, во время распространения по миру заразного штамма «омикрон» Олимпиаду МОК решил не переносить.

И хотя иностранных болельщиков на Игры не пустили, жесткие антиковидные меры никуда не подевались, коснувшись всех гостей китайской столицы.

Так, журналисты Sports.ru, приехавшие в Пекин освещать Олимпиаду выпустили репортаж с заголовком «Мы добрались до Пекина и погрузились в апокалипсис. Похоже, это будет Олимпиада-паранойя». Там они рассказали о многонедельной подготовке к поездке, ежедневных ПЦР-тестах, отобранных паспортах и аккредитациях при заселении в гостиницу.

Спортсмены и тренеры же все время будут жить по еще более жестким правилам: находиться в специальных «стерильных пузырях» без права свободного перемещения по городу.

Ковидная лотерея

Главред журнала «Россия в международной политике» Федор Лукьянов, комментируя в разговоре с «Газетой.Ru» условия проведения токийских и пекинских Олимпийских игр, задался вопросом, «есть ли смысл в таких праздниках спорта».

«Это, конечно, большая угроза. Ровно как и коммерциализация, достигшая высшей степени, из-за чего теперь ничего нельзя отметить и перенести, потому что все уже оплачено. Японцам удалось провести Игры, хотя они уже сами в какой-то момент все прокляли и с удовольствием бы отказались, но пришлось», — говорит эксперт.

По мнению программного директора Валдайского клуба Олега Барабанова, современные Олимпиады превращаются в «ковидную лотерею». «Ставит под угрозу жизнь и здоровье наших людей»: Донбасс вступил в битву с YouTube Видеохостинг YouTube заблокировал несколько каналов, которые освещали общественно-политическую жизнь... 04 февраля 20:29

«На самих Играх я ожидаю скандалов больше по ковидной части, нежели политической. Например, все может выйдет из-под контроля, и спортсмены массово будут тогда отстраняться от соревнований», — сказал он.

Бойкот на бойкоте

Вероятно, главный политический скандал этих Игр уже прогремел: еще в декабре 2021 года США объявили о «дипломатическом бойкоте» Олимпиады в Пекине — хотя спортсмены и принимают участие в Играх, официальные политические делегации стран Запада воздержались от посещения китайской столицы.

К этим мерам США планировали прибегнуть еще в 2008 году из-за положения дел с правами человека в Китае. Однако от лишних скандалов было решено отказаться, и в итоге в Пекин поехал даже американский президент Джордж Буш-младший.

Причиной для нынешнего же бойкота стала политика Пекина в Синьцзян-уйгурском автономном районе — с легкой подачи Дональда Трампа, который в 2016 году и запустил необратимый процесс обострения американо-китайских отношений, Вашингтон рассматривает действия китайских властей в СУАР как геноцид уйгуров.

Москва раскритиковала такое решение Вашингтона. По мнению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Олимпийские игры должны быть свободными от политики. Но за американским примером решительно последовали их союзники — Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Бельгия, Литва и даже Косово.

Пекин после решения США пытался сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что никто и не приглашал американцев, а «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда».

Оригинальный вариант бойкота накануне Игр-2022 объявила и Индия, которая решила игнорировать церемонию открытия из-за того, что участник эстафеты олимпийского огня Ци Фабао принимал участие в военных действиях на индо-китайской границе летом 2020 года.

Мир на грани раскола

По мнению Олега Барабанова, в современном мире Олимпиады скорее разъединяют мир, так как они стали ареной «геополитической борьбы».

«Мы видим это и по дипломатическому бойкоту, когда некоторые страны Запада принципиально не направляют туда своих официальных представителей из-за уйгурской проблемы и нарушения прав человека. Но внешне сейчас все должно пройти без особых скандалов, потому что Олимпиада происходит в своеобразном пузыре. Контакта с местным населением практически у Игр нет, а, значит, местные оппозиционеры или уйгуры проникнуть к местам проведения ОИ не смогут», — считает он.

Федор Лукьянов при этом выразил уверенность, что современный политический раскол не приведет к тому, что в будущем могут появиться отдельные Олимпийские игры для условно «демократических» и «недемократических» стран.

«Такая попытка уже была еще в 1980-е годы, и закончилась она полным провалом. Сейчас особых проблем нет, — подумаешь не приехали какие-то начальники, Олимпиада спокойно может проходить без них. Бойкот действенен, когда не приезжают спортсмены, как это было в Москве на Олимпиаде-1980, это было крайне болезненно. Но даже тогда признавалось, что это совершенно бессмысленные и контрпродуктивные действия. Сейчас же даже в рамках западного мира мы видим разные подходы», — напомнил аналитик. «До китайцев дошло, что конфликт с Западом неизбежен» Накануне церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин... 04 февраля 20:48

С точки зрения Алексея Маслова, несмотря на все проблемы нынешней Олимпиады, чувства разочарования в Китае все равно нет. По его словам, политически Пекин получает «некоторое удовлетворение от игры на контрасте».

«Например, это касается визита Путина в Китай и подписания ими совместного заявления. Мне кажется, что оно дорабатывалось до последнего момента, и те формулировки, которые могли быть мягче, если бы не было политической атаки на Китай, стали однозначно жесткими», — говорит эксперт.

Олег Барабанов уверен, что критики Китая и России на Западе в любом случае не упустят шанс атаковать лидеров обеих стран после их встречи.

«Вся эта риторика давно известна, мол, «союз диктаторов» проводит свои игры. Ну и, конечно, то, что у китайцев и наших все схвачено и по спортивным достижения, — а огромные медальные планы будут достигаться подсуживанием и другими нечестными методами», — заключает он.