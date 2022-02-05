Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Условия России по НАТО сделают невозможным сотрудничество Швеции... 19:23
Невролог рассказал о неврологических заболеваниях... 19:16
Майоров: ничего страшного в поражении хоккеисток от США нет, но... 19:13
Танцоры Каташинские: Валиева катается под классику — это... 19:09
В деревне под Псковом украли вышку сотовой связи весом... 19:05
Ягудин объяснил, навредит ли Валиевой выступление сразу в двух... 19:02
Звезды «Танцев на ТНТ» Каташинские назвали главную... 18:53
Экс-депутата Госдумы избили в центре Москвы 18:49
Стало известно о состоянии здоровья Эрдогана, заразившегося... 18:40
В Германии «95 квартал» представили как «русское камеди-шоу» 18:40
Политика

Олимпиада наших дней: ковидная лотерея и игры «диктаторов»

Во что политика и коронавирус превратили Олимпийские игры

Слушать
Остановить
close
100%
Церемония открытия Олимпийских игр на Национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине, 4 февраля 2022 года

Церемония открытия Олимпийских игр на Национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине, 4 февраля 2022 года

Brian Snyder/Reuters
В Пекине открылись очередные зимние Олимпийские игры, право на проведение которых Китай получил еще в условно мирный 2015 год — тогда на повестке дня не было ни пандемии коронавируса, ни торгово-идеологической войны с Западом, ни признаваемого США геноцида уйгуров. Все эти факторы, по мнению экспертов, сделали Игры куда менее значимым мировым событием, чем они были еще 15 лет назад. «Газета.Ru» — о том, что осталось от олимпийской мечты Китая и болельщиков.

Мягко стелили

Пекин — пока единственный город на планете, который получал право проведения как летних, так и зимних Олимпийских игр.

Город триумфально провел свои первые ОИ в 2008 году, и, по общему признанию, сумел тогда впечатлить мир, продемонстрировав всю мощь «мягкой силы» КНР. Бюджет в $43 млрд, перестройка и обновление всего Пекина, впечатляющая картинка с церемоний открытия и закрытия, которые ставил всемирно известный режиссер Чжан Имоу, дали всему миру понять, что Китай — уже совсем не отсталая страна, а современное государство, которое к тому же еще только набирало обороты.

МОК выбрал повторно Пекин хозяином нынешних зимних Игр в 2015 году, — тогда в финале голосования он обошел Алма-Ату. И хотя за последние семь лет мир изменился до неузнаваемости, планы Пекина на Олимпиаду оставались прежними, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В разговоре с «Газетой.Ru» китаист сказал, что КНР рассчитывал использовать Олимпиаду-2022 как возможность показать свои достижения в постпандемийный период.

«Задумывалось продемонстрировать, как Китай довольно быстро победил пандемию, а его экономика, несмотря на все сложности, находится, как минимум, не в кризисе.

Пекин действительно ожидал прибытия политических делегаций, а не только спортивных. Но реальность другая, — и с точки зрения эпидемии, и в политике, то есть, ожидания не оправдались. Да и в мире чаще будут сравнивать эту Олимпиаду с 2008 годом, когда все было очень мощно», — отметил он.

В конечном итоге даже демонстрация триумфальной победы над пандемией вызывает у наблюдателей весьма неоднозначную реакцию.

Цены победы

С конца 2019 года именно в Китае, а затем и во всем остальном мире начала развиваться пандемия коронавируса, которая изменила ритм жизни и привычки большинства жителей планеты. Пекин с самого начала выбрал путь максимально жесткой борьбы с пандемией: политика «нулевой терпимости» включала в себя решительное закрытие на замок границы страны, а городов-миллионников, где было обнаружено всего несколько заразившихся, — на карантин.

Этот подход дал свои плоды, — по крайней мере, в 2021 году власти КНР вообще не отчитывались о зафиксированных смертях от коронавируса. Впрочем, у этого успеха есть и оборотная сторона: журнал Forbes также сообщает, что две недели назад на карантине в Китае находилось около 20 млн человек.

Для нынешней Олимпиады тревожным сигналом стал перенос летних Игр в Токио-2020 на год. Но и он не сделал атмосферу летней Олимпиады менее нервной — большинство японцев выступали против ее проведения на фоне высокой заболеваемости. Именно в результате этих проблем, по мнению экспертов-японистов, бывший премьер Японии Ёсихидэ Суга и потерял свой пост.

Сейчас же, во время распространения по миру заразного штамма «омикрон» Олимпиаду МОК решил не переносить.

И хотя иностранных болельщиков на Игры не пустили, жесткие антиковидные меры никуда не подевались, коснувшись всех гостей китайской столицы.

Так, журналисты Sports.ru, приехавшие в Пекин освещать Олимпиаду выпустили репортаж с заголовком «Мы добрались до Пекина и погрузились в апокалипсис. Похоже, это будет Олимпиада-паранойя». Там они рассказали о многонедельной подготовке к поездке, ежедневных ПЦР-тестах, отобранных паспортах и аккредитациях при заселении в гостиницу.

Спортсмены и тренеры же все время будут жить по еще более жестким правилам: находиться в специальных «стерильных пузырях» без права свободного перемещения по городу.

Ковидная лотерея

Главред журнала «Россия в международной политике» Федор Лукьянов, комментируя в разговоре с «Газетой.Ru» условия проведения токийских и пекинских Олимпийских игр, задался вопросом, «есть ли смысл в таких праздниках спорта».

«Это, конечно, большая угроза. Ровно как и коммерциализация, достигшая высшей степени, из-за чего теперь ничего нельзя отметить и перенести, потому что все уже оплачено. Японцам удалось провести Игры, хотя они уже сами в какой-то момент все прокляли и с удовольствием бы отказались, но пришлось», — говорит эксперт.

По мнению программного директора Валдайского клуба Олега Барабанова, современные Олимпиады превращаются в «ковидную лотерею».

«На самих Играх я ожидаю скандалов больше по ковидной части, нежели политической. Например, все может выйдет из-под контроля, и спортсмены массово будут тогда отстраняться от соревнований», — сказал он.

Бойкот на бойкоте

Вероятно, главный политический скандал этих Игр уже прогремел: еще в декабре 2021 года США объявили о «дипломатическом бойкоте» Олимпиады в Пекине — хотя спортсмены и принимают участие в Играх, официальные политические делегации стран Запада воздержались от посещения китайской столицы.

К этим мерам США планировали прибегнуть еще в 2008 году из-за положения дел с правами человека в Китае. Однако от лишних скандалов было решено отказаться, и в итоге в Пекин поехал даже американский президент Джордж Буш-младший.

Причиной для нынешнего же бойкота стала политика Пекина в Синьцзян-уйгурском автономном районе — с легкой подачи Дональда Трампа, который в 2016 году и запустил необратимый процесс обострения американо-китайских отношений, Вашингтон рассматривает действия китайских властей в СУАР как геноцид уйгуров.

Москва раскритиковала такое решение Вашингтона. По мнению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Олимпийские игры должны быть свободными от политики. Но за американским примером решительно последовали их союзники — Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Бельгия, Литва и даже Косово.

Пекин после решения США пытался сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что никто и не приглашал американцев, а «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда».

Оригинальный вариант бойкота накануне Игр-2022 объявила и Индия, которая решила игнорировать церемонию открытия из-за того, что участник эстафеты олимпийского огня Ци Фабао принимал участие в военных действиях на индо-китайской границе летом 2020 года.

Мир на грани раскола

По мнению Олега Барабанова, в современном мире Олимпиады скорее разъединяют мир, так как они стали ареной «геополитической борьбы».

«Мы видим это и по дипломатическому бойкоту, когда некоторые страны Запада принципиально не направляют туда своих официальных представителей из-за уйгурской проблемы и нарушения прав человека. Но внешне сейчас все должно пройти без особых скандалов, потому что Олимпиада происходит в своеобразном пузыре. Контакта с местным населением практически у Игр нет, а, значит, местные оппозиционеры или уйгуры проникнуть к местам проведения ОИ не смогут», — считает он.

Федор Лукьянов при этом выразил уверенность, что современный политический раскол не приведет к тому, что в будущем могут появиться отдельные Олимпийские игры для условно «демократических» и «недемократических» стран.

«Такая попытка уже была еще в 1980-е годы, и закончилась она полным провалом. Сейчас особых проблем нет, — подумаешь не приехали какие-то начальники, Олимпиада спокойно может проходить без них. Бойкот действенен, когда не приезжают спортсмены, как это было в Москве на Олимпиаде-1980, это было крайне болезненно. Но даже тогда признавалось, что это совершенно бессмысленные и контрпродуктивные действия. Сейчас же даже в рамках западного мира мы видим разные подходы», — напомнил аналитик.

С точки зрения Алексея Маслова, несмотря на все проблемы нынешней Олимпиады, чувства разочарования в Китае все равно нет. По его словам, политически Пекин получает «некоторое удовлетворение от игры на контрасте».

«Например, это касается визита Путина в Китай и подписания ими совместного заявления. Мне кажется, что оно дорабатывалось до последнего момента, и те формулировки, которые могли быть мягче, если бы не было политической атаки на Китай, стали однозначно жесткими», — говорит эксперт.

Олег Барабанов уверен, что критики Китая и России на Западе в любом случае не упустят шанс атаковать лидеров обеих стран после их встречи.

«Вся эта риторика давно известна, мол, «союз диктаторов» проводит свои игры. Ну и, конечно, то, что у китайцев и наших все схвачено и по спортивным достижения, — а огромные медальные планы будут достигаться подсуживанием и другими нечестными методами», — заключает он.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+