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Политика

«Выражаем протест». Что не понравилось США и Тайваню во встрече Путина и Си

Тайвань осудил заявление Путина и Си Цзиньпина о принципе «одного Китая»

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, 4 февраля 2022 года

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, 4 февраля 2022 года

Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/Reuters
США и Тайвань осудили совместное заявление Путина и Си Цзиньпина, сделанное по итогам встречи в Пекине. Вашингтон считает, что председателю КНР следовало призвать президента России к деэскалации вокруг Украины, а в Тайбэе недовольны поддержкой принципа «одного Китая».

США за Украину

В Госдепартаменте США заявили, что председателю КНР Си Цзиньпину следовало призвать российского президента Владимира Путина начать деэскалацию вокруг Украины. Об этом в ходе специального брифинга заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

«Справедливо было бы сказать, что встреча между президентом [Владимиром] Путиным и председателем Си [Цзиньпином], а также совместное заявление России и Китая отражают подход, которому обе страны следуют уже в течение некоторого времени - они сближаются друг с другом», — указал Критенбринк.

В Госдепартаменте убеждены, что встреча предоставила Китаю «возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути и деэскалации на Украине», которой он не воспользовался.

«Если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, а Китай будет отводить глаза в сторону, то это будет свидетельствовать о том, что Китай готов терпеть или же молчаливо поддерживает усилия России, направленные на принуждение Украины», — заявил помощник госсекретаря.

В свою очередь в Белом доме сообщили, что США развивают собственные отношения с Китаем.

«Безусловно, у нас собственные отношения [с Китаем], мы взаимодействуем напрямую на очень высоком уровне, как вам всем известно. Однако в настоящее время в центре нашего внимания - продолжение объединения с союзниками и партнерами, чтобы решительно отреагировать, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину», - сказала пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

Она добавила, что госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе беседовал с министром иностранных дел Китая Ваном И. Пресс-секретарь Белого дома указала, что в ходе разговора Блинкен подчеркнул глобальные риски безопасности и экономике, которые представляет «российская агрессия против Украины».

По словам Псаки, власти США заявили Пекину, что «дестабилизирующий конфликт в Европе отразился бы на интересах Китая во всем мире». «Разумеется, Китаю следует это знать», - подчеркнула представитель Белого дома.

Тайвань за независимость

Администрация Тайваня также осудила заявление, принятое Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, поскольку в нем стороны подтвердили принцип «одного Китая».

«На этой встрече КНР и Россия опубликовали заявление, в котором вновь подтвердили свою приверженность принципу «Одного Китая», <...> мы выражаем по данному поводу решительный протест», - говорится в заявлении тайваньских властей.

Там также подчеркнули, что Пекин «принуждает другие страны, международные организации и компании предпринимать действия вопреки их воле».

Согласно официальной позиции Пекина, которую разделяет Россия, Тайвань является одной из провинций КНР. США поддерживают Тайвань, однако не признают остров как государство. В ноябре 2021 года американский лидер Джо Байден подтверждал в разговоре с Си Цзиньпином, что США не призывают к независимости Тайваня и придерживаются политики по закону об отношениях с Тайванем 1979 года.

О чем договорились лидеры России и Китая

Главной темой визита президента России в Пекин и его переговоров с председателем КНР стало дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений, а также координация действий на международной арене. По итогам встречи лидеры государств приняли совместное заявление, в котором подчеркнули, что дружба между Москвой и Пекином «не имеет границ», а в их сотрудничестве «нет запретных зон».

Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что Москва придерживается принципа «одного Китая» и выступает против независимости Тайваня «в какой бы то ни было форме».

Также Россия и Китай выступили против расширения НАТО и подтвердили, что намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран «под каким бы то ни было предлогом», осуждают так называемые цветные революции и будут наращивать взаимодействие в этой сфере.

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