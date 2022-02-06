«Война продлится четыре дня». Лукашенко заявил, что Украине лучше не связываться с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украине некого отправлять на фронт в случае возможной войны. По его мнению, если Киев решит воевать с Белоруссией, то война закончится максимум через четыре дня. В целом, добавил президент, на Западе уже понимают бессмысленность военных действий против России и ее союзников. События в Казахстане доказали, что они могут быстро координировать свои планы и перебрасывать войска в нужное место.

Украина никогда не будет воевать с Белоруссией, потому что ей некого выставить против белорусских сил, заявил белорусский президент в интервью ВГТРК.

«Там некому будет против нас воевать. Те, кого показывают, с автоматами их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний [спортивный] зал и тоже снимем такую тренировку, покажем. Вот так они тренируются», — сообщил Лукашенко.

Даже если война между Украиной и Белоруссий начнется, то по мнению Лукашенко она продлится максимум три-четыре дня. Зеленский высказался о возможной войне между Украиной и Россией В случае масштабного вторжения России на Украину ни одна страна не станет защищать украинцев. Об... 28 января 22:20

Президент считает, что на Западе уже осознали — не стоит воевать со странами ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, включает Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан).

«Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте», — подчеркнул Лукашенко.

В качестве аргумента Лукашенко указал на операцию миротворческих сил ОДКБ во время беспорядков в Казахстане. Тогда страны-члены организации смогли быстро перебросить свои подразделения в другой регион. «Если Россия вторгнется на Украину, платить за это придется американцам» Западные СМИ и политики в последние дни регулярно говорят о готовящемся «российском вторжении»... 21 января 16:12

«В чем ценность ОДКБ: что мы показали [готовность оперативно реагировать на угрозы]. Сколько сил у нас там было - всего ничего, но мы показали. А если бы надо - там бы увеличились эти силы», — заявил белорусский президент.

Лукашенко отметил, что также быстро при необходимости можно перебросить войска и в Европу. По его словам, пока западные союзники спохватятся и соберут свои армии, силы ОДКБ уже будут «стоять у Ла-Манша».

Как добавил Лукашенко, в Киеве сами боятся возможной войны. «Как только чуть-чуть запахло, [президент Украины] Володя Зеленский сразу трухнул», — cообщил он. Медведев назвал катастрофическим сценарием войну России и НАТО на Украине Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал катастрофическим сценарием войну... 27 января 15:30

По мнению Лукашенко, современные люди в Европе не хотят войны. Он указал, что население не готово переносить тяготы, подобные тем, которые перенесли жители Белоруссии и других стран во время Второй мировой войны.

«Нет, слишком комфортно мы живем. Комфорт — это очень важно. Понимаете, когда человек начинает думать, мозгами шевелить, [понимать, что] завтра война, и надо в землянку сесть, как у нас в Белоруссии было. <...> Это просто на человеческом уровне», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, считает ли он возможной «большую войну в Европе».