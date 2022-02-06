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Политика

«Киев падет через пару дней». Каким на Западе видят «вторжение» российских войск

WP: Россия сосредоточила у границ Украины 70% военных сил для «вторжения»

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Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images
Военные потери Украины в случае вторжения России могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек, а российские — от 3 тыс. до 10 тыс., сообщают Reuters и The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Полномасштабное «вторжение» повлекло бы перемещение 5 млн беженцев.

В США считают, что Россия подготовила примерно 70% сил, которые понадобились бы для предполагаемого «вторжения» на Украину. Соответствующие утверждения приводит агентство Reuters.

«Если Россия решит вторгнуться в Киев, то украинская столица падет через пару дней, сказали официальные лица США», — говорится в публикации.

По оценкам американских властей, военные потери Украины могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек, а российские — от 3 тыс. до 10 тыс. Потери среди гражданских лиц могут составить от 25 тыс. до 50 тыс. человек.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что вторжение на Украину может вызвать гуманитарный кризис и спровоцировать волну беженцев до 5 млн человек.

В то же время официальные лица США не предоставили доказательств, которые бы подтверждали их оценки относительно российских сил, отмечает Reuters.

Утверждается, что Москва якобы может отправить дополнительные батальонные тактические группы. «За последние две недели число указанных групп в приграничном районе выросло с 60 до 83, а еще 14 находятся в пути», — передает агентство.

«Что касается времени вторжения, ожидается, что земля сильнее всего промерзнет примерно к 15 февраля, сообщили официальные лица. Это позволит российским силам перемещать технику не по дорогам. Такие условия сохранятся до конца марта», — заключили авторы статьи.

Напомним, ранее агентство Bloomberg на своем сайте выпустило новость с заголовком о якобы уже начавшемся «вторжении» России на Украину. Позднее в редакции признали ошибку и удалили этот материал.

В свою очередь, газета Bild написала, что после «вторжения» на украинскую территорию Россия якобы создаст «народную раду», объявит Верховную раду незаконной и присоединит Украину к Союзному государству. В издании ссылаются на отчет внешней разведки.

Американские чиновники ранее неоднократно выступали с утверждениями о якобы возможном «вторжении» РФ на украинскую территорию, при этом они меняли свои версии относительно сроков такого развития событий.

«Но вышла незадача...»

Посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос издания Newsweek о подготовке операций «под чужим флагом» на Украине, подчеркнул, что «Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой «российской агрессии». «Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли «утечки» неких разведданных с упомянутыми вами кощунственными и голословными обвинениями», — цитирует его ТАСС.

«Складывается ощущение, что американские пиарщики в стремлении скомпрометировать Россию действуют по принципу «бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет», — добавил Антонов.

Он отметил, что «Россия не собирается ни на кого нападать».

«Нам нужны добрососедские отношения с братским украинским народом», — заключил посол.

Роль РФ на международной арене

Влияние России на мир каждым третьим жителем Земли оценивается как стабилизирующее, свидетельствуют итоги глобального опроса Gallup International о восприятии сверхдержав.

Почти треть респондентов (29%) по всему земному шару считают, что внешняя политика России стабилизирует мир.

В то же время 46% считают ее дестабилизирующей.

Внешняя политика России представляется наиболее дестабилизирующей людям на Украине (74%), в Австрии (70%), Германии, Косово и Польше — по 69%, Чехии (68%), Швейцарии (66%), Австралии (65%). Также преобладают негативные оценки в США (57%) и на Ближнем Востоке (56%).

Международная политика России считается наиболее стабилизирующей в Албании (86%), Вьетнаме (76%), Сербии (64%), Казахстане (62%) и Индии (57%). Респонденты в этих странах отмечают положительное влияние РФ в мире даже чаще, чем сами россияне (44%).

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