Эрдогана оскорбили в Сети после заражения «омикроном». Возбуждены уголовные дела

В Турции инициировали расследование по делу об оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, заболевшего COVID-19. В республике действует закон об оскорблении главы государства, по которому нарушителя могут посадить в тюрьму на четыре года. По этой статье были приговорены к заключению более 20 тыс. человек.

Прокуратура Стамбула начала в воскресенье, 6 февраля, расследование против пользователей соцсетей, которые оскорбляли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующие сообщения появились в интернете после его заявления о том, что он заразился омикрон-штаммом коронавируса, передает ТАСС. Эрдоган и его супруга заболели коронавирусом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и его жена Эмине заразились штаммом коронавирусной... 06 февраля 13:33

Как передает телеканал NTV, задержали уже как минимум одного фигуранта этого уголовного дела, проживающего в районе Багджылар в Стамбуле.

Его, в частности, обвиняют в публикации провокационного и оскорбительного контента, достаточного для состава преступления.

При этом содержание сообщения этого пользователя не раскрывается.

Закон об оскорблении президента

В Турции действует закон об оскорблении президента, принятый в 2005 году, по которому человека могут привлечь к уголовной ответственности. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от одного года до четырех лет.

В общей сложности, по данным агентства Bianet, при Эрдогане было возбуждено почти 40 тыс. таких дел. Более половины из них закончились тюремными сроками. Стало известно о состоянии здоровья Эрдогана, заразившегося «омикроном» Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что состояние здоровья президента республики Тайипа... 06 февраля 13:33

Интересно, что сам Эрдоган в 90-е годы был признан виновным в нарушении статьи 312 УК Турции («Подстрекательство к насилию и религиозной или расовой ненависти»). Он находился в тюрьме с 24 марта по 27 июля 1999 года. Из-за этого дела политик был вынужден уйти с поста мэра Стамбула. Эрдогану также было запрещено заниматься политической деятельностью, и он не смог принять участие в парламентских выборах. Наличие судимости помешало ему стать премьер-министром в 2002 году.

Отметим, что в российском Уголовном кодексе есть статья об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Соответствующие деяния наказываются штрафом в размере до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Эрдоган продолжает работу

Эрдоган накануне сообщил в соцсетях, что заразился «омикроном». По его словам, болезнь протекает в легкой форме. Как заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, болезнь не мешает президенту продолжать работу. В Турции проводят расследование из-за оскорблений в интернете заболевшего COVID-19 Эрдогана В Турции организовали расследование в отношении пользователей социальных сетей, оскорблявших... 06 февраля 13:33

Президент Турции в прошлом году прошел курс вакцинации китайским препаратом компании Sinopharm.

Напомним, что 29 сентября 2021 года на встрече в Сочи президент РФ Владимир Путин посоветовал Эрдогану при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться «Спутником».

«Я уже это сделал, третью дозу», — сказал президент Турции. «Тогда в следующий раз», — порекомендовал своему коллеге Путин.

По состоянию на 4 февраля 2022 года Турция находится на 55-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 66,05%. Россия располагается на 94-й позиции, в нашей стране прошли вакцинацию 47,82% жителей (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).