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Политика

Три дня, а не два. В США обсуждают, как долго Украина продержится против России

Fox News: США готовятся к кризису беженцев на фоне ситуации на Украине

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Евгений Малолетка/AP
В США предсказали падение Киева за три дня в случае начала российского «вторжения». Как передает телеканал Fox News, генерал Марк Милли также сообщил о подготовке Запада к кризису с беженцами из Украины.

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил конгрессменам, что Киев может пасть в течение 72 часов в случае «полномасштабного российского вторжения» на Украину. Соответствующие утверждения приводит телеканал Fox News со ссылкой на источники в Конгрессе.

Как полагает Милли, в случае вторжения погибнут около 4 тыс. российских военнослужащих и порядка 15 тыс. украинских военных.

По данным собеседников телекомпании, ряд американских законодателей выразили озабоченность недостаточно оперативным оказанием военной помощи Украине со стороны США. В свою очередь, представители Белого дома и Госдепа отметили, что значительные поставки вооружения Россия якобы может использовать как «повод для вторжения».

«Украинцы будут бежать в Европу»

На фоне обострения ситуации вокруг Украины США работают над тем, чтобы подготовиться к «значительному миграционному кризису и кризису беженцев», добавил источник Fox News.

Европейские страны, как передает телеканал, также обсуждают вопросы размещения беженцев, поскольку исходят из предположения, что «украинцы будут бежать в другие части Европы».

«Россия даст решительный ответ»

В свою очередь, издатель и генеральный директор журнала National Interest Дмитрий Саймс высказался о единственном, по его оценкам, возможном сценарии начала предполагаемого вооруженного конфликта на Украине.

В частности, Саймс рассказал, что в декабре 2021 года поговорил с представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы.

«Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и неусилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены.

В Москве все собеседники отрицают такую ​​возможность», — сообщил он.

В то же время политолог указал на «решительность российской стороны» в случае агрессии в свой адрес. «Если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ», — заключил Саймс.

Потери и беженцы

О том, что военные потери Украины в случае «вторжения» РФ могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек, а российские — от 3 тыс. до 10 тыс., ранее сообщили Reuters и The Washington Post.

По данным американских СМИ, Россия якобы подготовила примерно 70% сил, которые понадобились бы для предполагаемого «вторжения» на Украину. «Если Россия решит вторгнуться в Киев, то украинская столица падет через пару дней», — утверждают официальные лица США, отмечая, что полномасштабное «вторжение» повлекло бы перемещение 5 млн беженцев.

«Россияне боятся войны»

Как свидетельствуют результаты опросов общественного мнения в РФ, большинство респондентов боятся войны и не хотят вооруженного конфликта.

«Но при этом война ощущается все ближе и ближе. Есть какая-то такая неизбежность, что нас втягивают в войну, а мы втягиваемся. И поэтому она вполне возможна. Когда мы спрашиваем, кто инициатор всего того, что происходит, то прежде всего больше половины называют Соединенные Штаты Америки, 15% — Украину. А Россию называют 3-4%», — пояснил в эфире «Эха Москвы» социолог Денис Волков.

Последние события вокруг Украины, по его словам, воспринимаются людьми именно как конфликт России и Запада, России и США.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.

В Кремле отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев, как передают РИА «Новости», из запрещенного оружия.

В конце прошлого года РФ передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток. Российские власти в ответ на обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях» неоднократно заявляли, что страна «никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать».

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