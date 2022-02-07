Госдеп верит в особый статус Донбасса. Киев даже разговаривать не хочет

Украина выполнит условия минских соглашений, которые предполагают предоставление особого статуса Донбассу. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако глава МИД Украины в последние дни неоднократно подчеркивал, что Киев не будет вести переговоры с ДНР и ЛНР, а также не рассматривает вопрос автономии Донбасса.

Особый статус Донбасса

«В соглашениях (минских) говорится об особом статусе для Донбасса, и я считаю, что в должной последовательности украинцы будут готовы продвинуться вперед», — заявил Блинкен в понедельник, 7 февраля. Трансляцию его брифинга вел Госдепартамент США в Twitter.

По его словам, США и Украина одинаково воспринимают минские соглашения и считают их способом урегулирования конфликта на востоке страны. Госсекретарь добавил, что Киев добросовестно относится к исполнению минских соглашений, «чего нельзя сказать о России». Госсекретарь США объяснил, когда Украина будет готова признать особый статус Донбасса Соединенные Штаты полагают, что Украина будет готова «двигаться вперед» в признании особого статуса... 08 февраля 00:14

«Украина неоднократно за последние годы стремилась двигаться вперед с имплементацией Минска», — добавил Блинкен.

Согласно тексту минских соглашений, Украина должна была провести конституционную реформу, предполагающую «в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)». Страна также должна была до конца 2015 года принять «постоянное законодательство об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью ТАСС заявила, что во всех переговорах с украинским правительством, включая переговоры президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, украинский лидер заявляет, что готов выполнять обязательства Украины в рамках минских соглашений. Она также отметила, что «Москва тоже должна обеспечить, чтобы ее обязательства и обязательства ЛНР и ДНР выполнялись».

«Мы считаем, что при наличии доброй воли всех сторон минские соглашения все еще можно реализовать. Тем не менее это потребует и того, чтобы Россия была готова прекратить оказывать военную поддержку (ЛНР и ДНР – «Газета.Ru») и вывести силы с Украины», — сказала Нуланд.

Она также признала, что для урегулирования конфликта от Киева также потребуются шаги. По ее словам, представители власти Украины во время переговоров с США не отказываются от выполнения минских соглашений.

«В публичном и частном порядке они заявили нам, что готовы выполнить свои обязательства, если российская сторона, а также ЛНР и ДНР выполнят свои обязательства. Мы (США — «Газета.Ru») готовы поддержать серьезное возвращение к переговорам. Но в последние ряд лет это были переговоры в стиле театра кабуки. Так что, если мы (США — «Газета.Ru») можем быть полезными, то мы готовы быть полезными», — заключила она.

«Никакого права вето не будет»

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на разных площадках подчеркивает, что никаких переговоров с ДНР и ЛНР Киев вести не будет. В частности, он заявил, что Украина не будет предоставлять особый статус Донбассу, как это предусмотрено минскими соглашениями. По его словам, во время визита иностранных лидеров и министров на Украину Киев разъясняет им, в чем заключается взгляд Украины на реализацию минских соглашений. Нуланд заявила о готовности США поддержать возвращение к переговорам о мире в Донбассе США готовы поддержать «серьезное возвращение к переговорам» о мирном урегулировании... 04 февраля 07:38

«Потому что есть российское видение, и я уверяю вас, что минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых — прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (так Киев называет территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР — РБК), который нам навязывают»,

— цитирует его УНИАН.

Он не отрицает, что минские соглашения — основа для разрешения конфликта на юго-востоке. Но, по его мнению, их «российская интерпретация» не отвечает «интересам Украины». Он подчеркнул, что Украина больше не будет «терпеть никакого давления и принуждения что-то где-то как-то имплементировать», и сейчас западные партнеры не навязывают Киеву выполнение договоренностей по Донбассу в их «российской» форме.

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это написано на камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал Кулеба в интервью польскому изданию «Речь Посполита», отвечая на вопрос о возможном предоставлении особого статуса Донбассу.

По его словам, Киев проводит «очень глубокую реформу децентрализации», готов работать над реализацией минских соглашений. «Но минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности», — сказал глава украинского МИД. Кулеба оценил возможность диалога Украины с ДНР и ЛНР Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил после переговоров с немецкой коллегой Анналеной... 08 февраля 00:14

Кроме того, Кулеба в понедельник встретился с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Во время переговоров он вновь отметил, что Украина не будет вести переговоры ЛНР и ДНР — якобы это не предусмотрено минскими соглашениями. Глава украинского МИД рассказал, что в диалоге с Бербок четко обозначил красные линии, от которых Киев никогда не отступит.

«Первая – мы не пойдем ни на какие уступки относительно территориальной целостности Украины в границах ее международно признанных границ, а вторая – мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками, это не предусмотрено минскими договоренностями. Третья – я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единым источником решений относительно внешней политики нашего государства и ее направлений», — перечислил он.