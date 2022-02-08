«Мы разберемся сами, здесь, в Украине». Порошенко отказался от «заботы» Кремля

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует перестать «радовать Путина» и направить свои усилия на то, чтобы беречь страну. Об этом заявил его предшественник Петр Порошенко. Комментируя предложение российского лидера об убежище, он отметил, что российская практика «заботиться» об украинской политике завершилась еще в 2014 году.

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о готовности Москвы предоставить ему политическое убежище. Экс-глава украинского государства во вторник, 8 февраля, опубликовал пост на своей странице в Facebook: Путин пообещал Порошенко политическое убежище Президент России Владимир Путин рассказал, что обещал бывшему президенту Украины Петру Порошенко политическое... 08 февраля 11:26

«Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский хочет сделать Путину подарок. Сейчас это подтвердил сам Путин.

Советую Владимиру Александровичу перестать радовать Путина и беречь страну. И вот куда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой.

И Владимир Владимирович — наконец поймите, что мы сами разберемся, здесь, в Украине. И вечная российская практика «заботы» об украинской политике и политиках давно прекратилась. Это случилось, когда меня избрали президентом Украины», — заключил Порошенко.

О чем сказал Путин

Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном рассказал, что обещал Порошенко возможность политического убежища в России, если у того возникнут сложности. Порошенко ответил на предложение Путина об убежище Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады Петр Порошенко отреагировал в Telegram... 08 февраля 11:26

«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — заявил российский лидер.

По его словам, Порошенко тогда «иронизировал много по этому вопросу». «Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе», — сказал Путин.

«Я считаю, что Порошенко наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства.

Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», — сообщил он. Путин порекомендовал Украине думать на перспективу Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киеву необходимо подумать об исторических перспективах развития... 08 февраля 11:26

Президент РФ уточнил, что Москва готова предоставить Порошенко политическое убежище по гуманитарным соображениям. «Теперь обвиняют его, по-моему, в госизмене. Я же не шутил, когда говорил: «Знаешь, придет еще время, мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище». По гуманитарным соображениям», — приводит его слова ТАСС.

В чем обвиняют Порошенко

В декабре прошлого года Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. Его адвокат Илья Новиков пересказал позицию следствия: Не тот уголь. В чем заключается госизмена экс-президента Украины Петра Порошенко Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля... 21 декабря 17:12

«По их версии ради того, чтобы безвозмездно и бескорыстно направить в ДНР и ЛНР 200 млн гривен в течение 2015 года, Порошенко создал преступную группу, и провел целую спецоперацию по срыву законтрактованных осенью 2014-го поставок угля из ЮАР. Потому что если бы уголь поступал из ЮАР, нельзя было бы покупать его в ОРДЛО. Поскольку вообще никаких доказательств этого нет, они описывают всю ситуацию в жанре конспирологии, приписывая к каждой фразе про то, что кто-то что-то сделал или сказал «по негласному указанию Порошенко».

При этом для них становится важным доказать, что уголь из ЮАР был хорошего качества и по разумной цене. Они полностью игнорируют все старые экспертизы и данные о том, что он не горел без керосина, не замечают, что он стоит $130 вместо $90 и закупался через офшоры, и что после отмены госконтракта его закупили предприятия ДТЕК по $80. В их версии это был прекрасный уголь, который мешал схеме по финансированию ДНР, и заговорщики во главе с Порошенко его поэтому скомпрометировали», — указал представитель защиты пятого президента Украины.

Порошенко избрана мера пресечения в виде личного обязательства о явке в суд.