«Провоцируют и сразу бегут к старшему брату». Зачем Лондон усиливает вооружение у границ России

Великобритания готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием, размещенный в Эстонии, заявил премьер-министр Борис Джонсон в статье для The Times. По его словам, Лондон также рассматривает возможность отправки истребителей Typhoon и военных кораблей для защиты Юго-Восточной Европы.
«Мы также увеличим наш вклад в осуществление учений Объединенных экспедиционных сил — объединения под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран», — добавил Джонсон.
Необходимость подобных мер британский премьер объяснил обострением ситуации вокруг Украины, поскольку Великобритания вместе с США и другими странами Запада видит угрозу «вторжения» России в республику на фоне предполагаемого усиления российских сил у границ соседнего государства.
«Я все еще верю, что принципиальная и твердая дипломатия могут предотвратить этот кризис. Наша глубоко укоренившаяся вера, закрепленная в уставе ООН и бесчисленных иных юридически обязывающих документах, подписанных Россией, заключается в том, что любая страна обладает правом выбирать свою суверенную судьбу», — подчеркнул Джонсон.
Новые меры Великобритании по усилению военных мощностей страны и, соответственно, НАТО — далеко не первый шаг страны в попытках разрешить украинский кризис за последнее время. С момента начала американской кампании по раскрутке темы «нападения» России на Украину, Лондон активно поддерживает в этом США. Более того, Великобритания в условиях предполагаемой угрозы начала поставки оружия и техники украинской стороне.
Как слова Джонсона оценили в России
Опрошенные «Газетой.Ru» представители Федерального собрания России сходятся во мнении, что
обещания британского премьера по отправке солдат, самолетов и кораблей для защиты Юго-Восточной Европы — провокация.
Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что британские вооруженные силы слишком слабы, чтобы оказать какое-то реальное воздействие на ситуацию.
«Это чистая провокация. Британские вооруженные силы и в численности, и по количественному составу вооружений — слабые. 85 тыс. численный состав Великобритании. Поэтому оказать какое-то существенное влияние или помощь — все это больше похоже на провокацию. Разговоры, что они отправляют 100 человек куда-то — это лишь подтверждение информационной войны, которая уже давно развязана и в последнее время приобрела какой-то невообразимый характер», — отметил депутат.
С точки зрения Чепы, возможное расположение британских войск около российских границ не несет абсолютно никакой угрозы. По его мнению, серьезным моментом может стать только размещение ракет и оружий ударного типа у рубежей России.
«При этом, если войска и какие-то действия поставляются на Украину, то это серьезная угроза каким-то неожиданном конфликтом. Сидя на бочке с порохом, играть со спичками очень опасно — что угодно может произойти», — добавил депутат.
В то же время первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров также считает, что Великобритания пытается провоцировать Москву, объявляя о каких-либо усилениях в Восточной Европе.
«Они провоцируют Россию на любой конфликт, чтобы потом быстренько убежать к старшему брату в Вашингтоне и сказать: натовцев обижает РФ, помогите. Надеюсь, такая бестолковая политика руководства Великобритании все-таки не будет реализована. Мы всегда очень уважительно относились к Британии, ее политическому опыту и былому величию. Поэтому надеюсь, что они не скатятся до уровня страны-провокатора. Мы не собираемся втягиваться в какие-либо споры или обвинения. Мы занимаемся конкретными делами и хотим, чтобы британцы делали то же самое. А не пытались разжигать конфликты в различных регионах Европы», — указал сенатор.
С точки зрения Джабарова, Лондон немного переоценивает свои возможности и силы, потому что тот же батальон (в Эстонии) ничего не решает в современных реалиях — если вдруг «будут какие-то стычки или конфликты».
«Самолеты, ну хорошо, пусть посылают. А их суда в Черном море и так постоянно болтаются, пытаясь нарушить нашу границу в районе Крыма. Мы им уже сделали предупреждение, если еще раз зайдут с нарушениями, то будет огонь на поражение»,
— подчеркнул сенатор.
Какие цели преследует Лондон
При этом возможное усиление британского присутствия в Восточной Европе проходит на фоне обсуждения создания так называемого тройственного союза — Великобритания, Польша, Украина, — который определяет Россию и Белоруссию угрозами для безопасности региона. В Москве уже усомнились в успехе такого объединения в силу исторического опыта, а различные СМИ усмотрели в этом попытку Лондона отвлечь внимание от последних скандалов внутри офиса премьера.
Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин, последние заявления Джонсона, в целом, соответствуют тому внешнеполитическому курсу Великобритании, который был избран еще до его премьерства.
«Начиная с 2017 года и после «дела Скрипалей» Россия активно выставлялась в британских СМИ и официальных отчетах МИД государства как одна из основных внешнеполитических угроз для Соединенного Королевства.
На данный момент главным внешнеполитическим направлением для Великобритании является создание объединения Лондон – Варшава – Киев, чтобы непосредственно влиять на геополитическую ситуацию на Украине.
В частности, за счет отправки туда своих военных специалистов, а также координирования действии стран Балтии в республике», — отметил эксперт.
В то же время первый заместитель декана по науке Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев уверен, что Великобритания после выхода из Евросоюза пытается строить свою политику и демонстрировать всему миру, что она является «глобальной Британией», как это записано во внешнеполитической концепции страны.
«Поэтому на примере с Украиной они пытаются показать, что играют какую-то самостоятельную роль. В частности, за счет поставок оружия и средств для украинской армии, которые могут быть использованы в случае обострения конфликта. Однако потенциала, ресурсов и сил для того, чтобы быть глобальной державой, у Великобритании на сегодняшний день нет», — добавил эксперт.
При этом действует Великобритания с оглядкой на США, указал Ковалев, поскольку как минимум со времени окончания Второй мировой войны страна — ближайший союзник Вашингтона.
«У них сложились так называемые особые отношения с начала «холодной войны». И сейчас Лондон продолжает следовать этому курсу, понимая, что собственных сил и возможностей для того, чтобы быть глобальной державой, у него просто нет», — резюмировал эксперт.