«Провоцируют и сразу бегут к старшему брату». Зачем Лондон усиливает вооружение у границ России

Борис Джонсон объявил о готовности Великобритании нарастить военную мощность в Восточной Европе на фоне угрозы «вторжения» России на Украину. В частности, британский премьер не исключил отправки истребителей и кораблей для защиты юго-восточных государств региона. В России слова Джонсона считают провокацией, указывая, что британские вооруженные силы не могут представлять реальную угрозу. При этом эксперты не исключают, что Лондон пытается доказать свою значимость за счет украинского кризиса.

Великобритания готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием, размещенный в Эстонии, заявил премьер-министр Борис Джонсон в статье для The Times. По его словам, Лондон также рассматривает возможность отправки истребителей Typhoon и военных кораблей для защиты Юго-Восточной Европы.

«Мы также увеличим наш вклад в осуществление учений Объединенных экспедиционных сил — объединения под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран», — добавил Джонсон.

Необходимость подобных мер британский премьер объяснил обострением ситуации вокруг Украины, поскольку Великобритания вместе с США и другими странами Запада видит угрозу «вторжения» России в республику на фоне предполагаемого усиления российских сил у границ соседнего государства.

«Я все еще верю, что принципиальная и твердая дипломатия могут предотвратить этот кризис. Наша глубоко укоренившаяся вера, закрепленная в уставе ООН и бесчисленных иных юридически обязывающих документах, подписанных Россией, заключается в том, что любая страна обладает правом выбирать свою суверенную судьбу», — подчеркнул Джонсон. «До последней капли крови»: Джонсон посоветовал украинцам драться с русскими насмерть Британский премьер Борис Джонсон и украинский президент Владимир Зеленский заявили, что Москва совершит... 02 февраля 06:21

Новые меры Великобритании по усилению военных мощностей страны и, соответственно, НАТО — далеко не первый шаг страны в попытках разрешить украинский кризис за последнее время. С момента начала американской кампании по раскрутке темы «нападения» России на Украину, Лондон активно поддерживает в этом США. Более того, Великобритания в условиях предполагаемой угрозы начала поставки оружия и техники украинской стороне.

Как слова Джонсона оценили в России

Опрошенные «Газетой.Ru» представители Федерального собрания России сходятся во мнении, что

обещания британского премьера по отправке солдат, самолетов и кораблей для защиты Юго-Восточной Европы — провокация.

Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что британские вооруженные силы слишком слабы, чтобы оказать какое-то реальное воздействие на ситуацию.

«Это чистая провокация. Британские вооруженные силы и в численности, и по количественному составу вооружений — слабые. 85 тыс. численный состав Великобритании. Поэтому оказать какое-то существенное влияние или помощь — все это больше похоже на провокацию. Разговоры, что они отправляют 100 человек куда-то — это лишь подтверждение информационной войны, которая уже давно развязана и в последнее время приобрела какой-то невообразимый характер», — отметил депутат.

С точки зрения Чепы, возможное расположение британских войск около российских границ не несет абсолютно никакой угрозы. По его мнению, серьезным моментом может стать только размещение ракет и оружий ударного типа у рубежей России.

«При этом, если войска и какие-то действия поставляются на Украину, то это серьезная угроза каким-то неожиданном конфликтом. Сидя на бочке с порохом, играть со спичками очень опасно — что угодно может произойти», — добавил депутат. «Нет топлива и боеприпасов». Готова ли армия Украины к войне Несмотря на беспрецедентные объемы военной помощи, оказываемой Украине странами Запада, армия страны... 07 февраля 00:55

В то же время первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров также считает, что Великобритания пытается провоцировать Москву, объявляя о каких-либо усилениях в Восточной Европе.

«Они провоцируют Россию на любой конфликт, чтобы потом быстренько убежать к старшему брату в Вашингтоне и сказать: натовцев обижает РФ, помогите. Надеюсь, такая бестолковая политика руководства Великобритании все-таки не будет реализована. Мы всегда очень уважительно относились к Британии, ее политическому опыту и былому величию. Поэтому надеюсь, что они не скатятся до уровня страны-провокатора. Мы не собираемся втягиваться в какие-либо споры или обвинения. Мы занимаемся конкретными делами и хотим, чтобы британцы делали то же самое. А не пытались разжигать конфликты в различных регионах Европы», — указал сенатор.

С точки зрения Джабарова, Лондон немного переоценивает свои возможности и силы, потому что тот же батальон (в Эстонии) ничего не решает в современных реалиях — если вдруг «будут какие-то стычки или конфликты».

«Самолеты, ну хорошо, пусть посылают. А их суда в Черном море и так постоянно болтаются, пытаясь нарушить нашу границу в районе Крыма. Мы им уже сделали предупреждение, если еще раз зайдут с нарушениями, то будет огонь на поражение»,

— подчеркнул сенатор.

Какие цели преследует Лондон

При этом возможное усиление британского присутствия в Восточной Европе проходит на фоне обсуждения создания так называемого тройственного союза — Великобритания, Польша, Украина, — который определяет Россию и Белоруссию угрозами для безопасности региона. В Москве уже усомнились в успехе такого объединения в силу исторического опыта, а различные СМИ усмотрели в этом попытку Лондона отвлечь внимание от последних скандалов внутри офиса премьера. Непотопляемый премьер. Что может заставить Джонсона уйти в отставку Из-за скандала с вечеринками на Даунинг-стрит над премьер-министром Великобритании Борисом... 05 февраля 13:27

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин, последние заявления Джонсона, в целом, соответствуют тому внешнеполитическому курсу Великобритании, который был избран еще до его премьерства.

«Начиная с 2017 года и после «дела Скрипалей» Россия активно выставлялась в британских СМИ и официальных отчетах МИД государства как одна из основных внешнеполитических угроз для Соединенного Королевства.

На данный момент главным внешнеполитическим направлением для Великобритании является создание объединения Лондон – Варшава – Киев, чтобы непосредственно влиять на геополитическую ситуацию на Украине.

В частности, за счет отправки туда своих военных специалистов, а также координирования действии стран Балтии в республике», — отметил эксперт.

В то же время первый заместитель декана по науке Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев уверен, что Великобритания после выхода из Евросоюза пытается строить свою политику и демонстрировать всему миру, что она является «глобальной Британией», как это записано во внешнеполитической концепции страны.

«Поэтому на примере с Украиной они пытаются показать, что играют какую-то самостоятельную роль. В частности, за счет поставок оружия и средств для украинской армии, которые могут быть использованы в случае обострения конфликта. Однако потенциала, ресурсов и сил для того, чтобы быть глобальной державой, у Великобритании на сегодняшний день нет», — добавил эксперт.

При этом действует Великобритания с оглядкой на США, указал Ковалев, поскольку как минимум со времени окончания Второй мировой войны страна — ближайший союзник Вашингтона.

«У них сложились так называемые особые отношения с начала «холодной войны». И сейчас Лондон продолжает следовать этому курсу, понимая, что собственных сил и возможностей для того, чтобы быть глобальной державой, у него просто нет», — резюмировал эксперт.