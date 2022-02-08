«Под Трюдо зашаталось кресло»: восстание дальнобойщиков в Канаде обратило премьера в бегство

Во время протестов против COVID-ограничений в Оттаве, Канада, 7 февраля 2022 года

Вот уже третью неделю в Канаде бушует общенациональный протест. Все началось с акции местных дальнобойщиков, которые воспротивились новым коронавирусным ограничениям и организовали так называемый конвой свободы. Автопробег по маршруту Ванкувер — Оттава привлек внимание десятков тысяч жителей и спровоцировал беспрецедентные волнения в столице. «Газета.Ru» выяснила, против чего на самом деле протестуют канадцы — коронавирусных ограничений или чего-то другого.

Гудеть нельзя, протестовать можно

Власти Оттавы ввели режим чрезвычайного положения. Мэр города признал, что ситуация вышла из-под контроля. Тем временем тысячи людей продолжают протестовать в столице Канады против коронавирусных ограничений. Стороны последовательно обвиняют друг друга в эскалации.

Сегодня к протестующим обратился премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ушел на самоизоляцию как раз с началом активной фазы протестов. Политик обвинил активистов в попытке «саботировать экономику и демократию».

«Жители Оттавы не заслуживают того, чтобы их преследовали в своих же кварталах», — заявил канадский премьер, уделив особое внимание наличию «свастики» и «флагов Конфедерации» среди символов протестующих.

Ранее канадский премьер охарактеризовал протестующих как «кучку маргиналов».

Активисты отреагировали на обвинения Трюдо очередной акцией — на этот раз более масштабной. Несколько грузовиков заблокировали мост, соединяющий Канаду с США.

В то же время канадский суд оштрафовал бастующих дальнобойщиков за то, что они слишком громко сигналили в городской черте. Согласно постановлению, водителям запрещается гудеть в Оттаве в течение следующих десяти дней. И хотя власти пока не призвали дальнобойщиков прекратить акцию, суд в скором времени может обязать их выплатить около $10 млн в качестве компенсации за причинение неудобства местным жителям.

Дальнобойщики встретили новость об иске очередной серенадой гудков — прямо у здания парламента. В последние дни им уже несколько раз пытались «вставить палки в колеса». Сначала полиция заставила закрыть столовые, где кормили протестующих. Затем власти конфисковали у активистов горючее, которое было пожертвовано водителям. Однако основной удар пришел откуда не ждали. Онлайн-краудфандинговая компания GoFundMe заморозила около $10 млн, собранных для поддержки активистов, из-за якобы пропаганды насилия со стороны протестующих.

Системная оппозиция также держит руку на пульсе событий и стремится обуздать протестную повестку. По словам лидера Новой демократической партии Джагмита Сингха, протестующие намерены свергнуть правительство Канады. В связи с этим политик призвал организовать экстренное обсуждение народных волнений в парламенте.

Временный лидер Консервативной партии Канады Кэндис Берген, которая также стоит в оппозиции к Трюдо, была прямолинейнее в оценке событий и всецело поддержала порывы протестующих.

Все, что происходит в Канаде, — это тест на возможность пребывания Трюдо у власти, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

«Протесты указывают на возможные изменения в правительстве либералов. Они не пишут этого на плакатах, но активисты требуют изменить состав правительства — это официальные требования», — заявил Васильев.

«Конвой свободы говорит: освободите нас от Трюдо. Речь идет именно об этом», — добавил он.

Год новый — проблемы старые

Новогоднее обращение канадского премьера Джастина Трюдо вселяло надежду. Политик пообещал восстановить рабочие места, потерянные во время пандемии, и всячески помогать людям пережить непростые времена.

«Я знаю, что невероятная сила, решимость и сострадание, которые мы видели в наших сообществах за последний год, будут продолжать вдохновлять и направлять нас в новом году», — заявил Трюдо за несколько минут до наступления 2022 года.

Однако менее чем через месяц премьер-министр Канады и его семья покинули свой дом в Оттаве и отправились в секретное место из-за опасений за свою безопасность на фоне масштабных волнений в столичной Оттаве.

Формально протесты начались 23 января, когда группа дальнобойщиков и сочувствующих им водителей отправилась из Ванкувера в Оттаву, чтобы выразить протест очередным коронавирусным ограничениям.

Стоит отметить, что канадцы периодически выступали против ковидных ограничений еще в прошлом году, когда меры правительства ощутимо ударили по малому и среднему бизнесу.

Стремительное распространение штамма COVID-19 «омикрон» вынудило местные власти ввести еще больше ограничений, что ожидаемо вызвало недовольство среди населения.

Участники так называемого «Конвоя свободы» выступили с требованием отменить пакет антиковидных мер от 15 января, который обязал невакцинированных дальнобойщиков, возвращающихся из США, сдавать ПЦР-тесты и выдерживать 14-дневный карантин. По разным данным, колонна вобрала в себя от 50 до 80 тыс. машин и в какой-то момент растянулась на 70 км. На всей протяженности маршрута водителям навстречу выходили люди с транспарантами в поддержку.

29 января «конвой» прибыл в Оттаву, и город накрыла волна протестов. К волнениям присоединились не только противники «принудительной» вакцинации. На улицы вышли противники масочного режима, борцы с карантином и другие граждане, чья жизнь подверглась существенным изменениям в эпоху коронавируса.

Канадцы устали

По словам Владимира Васильева, канадское общество в определенном смысле устало от семилетнего пребывания Трюдо у власти. Этот фактор, по словам эксперта, сыграл не последнюю роль в текущих протестах.

«Выборы, которые Трюдо провел в сентябре [внеочередные выборы в парламент], привели к тому, что люди начали испытывать недовольство по отношению и к либералам, и к консерваторам, — отметил Васильев. — После выборов Трюдо и бывший лидер Консервативной партии Эрин О'Тул заключили пакт о двухпартийном согласии: не раскачивать лодку и следовать политике обязательной вакцинации. Это и вызвало недовольство граждан».

После того как на смену О'Тулу пришла Кэндис Берген, которая выступает против обязательной вакцинации, двухпартийное согласие было нарушено, отметил Васильев.

«Поэтому в данном случае кресло серьезно зашаталось под Трюдо. Раньше он мог рассчитывать на Консервативную партию, но в итоге они поддержали забастовщиков», — заявил эксперт.

«Либералы тоже задумались: менять Трюдо или инет. Эта ситуация действительно создает основные проблемы. Забастовки отражают реальную степень недовольства и экономическим положением, в частности — политикой федерального правительства. 2/3 опрощенных канадцев считают, что федеральные власти не реагируют на проблемы народа», — сказал Васильев.

Эксперт также обратил внимание на то, как американские политики отреагировали на события в Канаде. Примечательно, что бывший президент США Дональд Трамп поддержал протестующих, тогда как сенатор-республиканец Тед Круз призвал расследовать заморозку средств сервисом GoFundMe.

«Если правительство Трюдо свалят — это сильно ударит по Байдену. Это стратегическая игра. Если Канада сбросит Трюдо, то и Америка может сделать то же самое с Байденом»,

— заключил Васильев.