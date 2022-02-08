Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Минобороны РФ рассказали о планах боевиков... 23:50
Вяльбе раскритиковала СМИ за интерес к лыжным гонкам раз... 23:50
Мужа Камалы Харрис эвакуировали из-за сообщения о минировании 23:46
В США оценили немедленное ужесточение санкций против «Северного... 23:45
Моргенштерн опроверг заявления о своей эмиграции 23:32
Байден высказался об амбициях Макрона 23:31
Выигравший серебро белорусский биатлонист поблагодарил за помощь... 23:24
Овечкин рассказал, как перенес коронавирус 23:23
Белый дом прокомментировал переговоры Путина и Макрона 23:16
Вирусолог назвал дату завершения волны COVID-19 в России 23:10
Политика

«Украина — действительно красавица». В чем Зеленский согласен с президентом России

Зеленский раскрыл, как он понял слова Путина «терпи, моя красавица»

Слушать
Остановить
close
100%
Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед СМИ во время совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном после встречи 8 февраля 2022 года в Киеве, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед СМИ во время совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном после встречи 8 февраля 2022 года в Киеве, Украина

Chris McGrath/Getty Images
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во вторник, 8 февраля, провели пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров. Во время встречи лидеры двух стран обсудили конфликт в Донбассе. Глава Украины также ответил на слова Владимира Путина «нравится – не нравится, терпи, моя красавица», сказанные российским лидером об обязанности Киева выполнять минские соглашения.

На $1,2 млрд больше

«В целом мы провели сегодня содержательные и очень результативные переговоры», – сказал Зеленский, позитивно оценив встречу с Макроном.

Говоря об урегулировании конфликта в Донбассе, украинский лидер рассказал о возможном проведении саммита в «нормандском формате» в ближайшее время. Он также отметил усилия руководства Франции в поиске мирного разрешения ситуации на востоке Украины. Накануне французский лидер встретился с президентом России Владимиром Путиным, главы государств в том числе обсуждали урегулирование кризиса на Украине.

«Сегодня наши страны развивают сотрудничество практически во всех сферах. Но особое значение имеет наше партнерство в сфере безопасности. Франция играет активную роль в рамках «нормандского формата». Мы очень ценим официальную позицию Парижа и личные усилия Эммануэля Макрона для достижения мира на Украине. Он для этого действительно много делает. Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым в ходе парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров «нормандской четверки», — пояснил президент Украины.

По его словам, Франция выделила Киеву $1,2 млрд. По его мнению, эти средства «помогут в стабилизации экономики».

«Мы очень ценим такой шаг солидарности… Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической стойкости Украины», – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский лидер прокомментировал высказывание Владимира Путина по итогам переговоров с Макроном «нравится – не нравится, терпи, моя красавица» об обязанности Киева следовать минским договоренностям. Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что президент РФ имел в виду, что Украине необходимо выполнять условия соглашений.

«Я, наверное, отвечу на русском языке, чтобы автор афоризма понял мой ответ. Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу того, что он говорит на Украину – «моя», то это, мне кажется уже перебор небольшой», – заявил Зеленский.

Запад неоднократно обвинял Россию в якобы готовящемся вторжении на Украину. В качестве аргумента западные политики приводили увеличение военнослужащих РФ в приграничной зоне с Украиной — до 125 тысяч солдат. Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. Украина, НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят ответные меры.
Выступая на пресс-конференции, Зеленский заявил, что пока не знает «субъекта» в Европе, который мог бы давить на Россию, чтобы она изменила свою политику.

«То, что он (Путин — «Газета.Ru») чувствует, что не является субъектом эскалации и что это было просто давление, то мне на сегодня не знаком субъект в Европе, который мог бы давить на Российскую Федерацию очень мощно. Как минимум, деоккупация нашей страны не происходит пока что», — считает украинский президент.

«Доверие к Франции выросло»

В свою очередь французский лидер во время пресс-конференции подчеркнул, что Зеленский подтвердил желание Киева выполнять минские соглашения.

«Вчера с президентом Путиным мы долго обсуждали этот вопрос (выполнение минских соглашений всеми сторонами – «Газета.Ru»). И он сам подтвердил готовность соблюдать минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров Вы подтвердили желание выполнять эти соглашения», – заявил французский лидер.

Он добавил, что «минские соглашения — лучшая защита территориальной целостности Украины».

Кроме того, по его словам, Украина выразила готовность соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Макрон также отметил, что Путин заверил его, что не будет инициировать эскалацию на Украине.

По мнению главы Франции, своим визитом в Москву он достиг цели — предотвратил обострение ситуации.

«Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута… Мировое доверие к Франции выросло», — цитирует французского президента телеканал BFM.

Макрон также уточнил, что встреча политсоветников лидеров стран «нормандской четверки» состоится в Берлине уже в этот четверг, 10 февраля.

Он также считает, что своими визитами в Москву и Киев помог «добиться прогресса в обеспечении безопасности в регионе».

Еще после встречи Макрона с Путиным крупнейшие мировые СМИ отметили очевидное расхождение во взглядах двух президентов на ситуацию вокруг Украины. Но при этом они с надеждой смотрят на конкретные действия, которые оба лидера обещали предпринять для сохранения мира в этой стране и в Европе в целом. Так, в The New York Times опубликовали статью, в которой отметили полезность миссии французского президента хотя бы в области «челночной дипломатии».

«Мистер Путин обещал, что он поговорит с Макроном и после планируемого визита Макрона в Киев во вторник», — говорится в статье. Также добавляется, что российский лидер выразил надежду получить таким образом «обратную связь» от украинского руководства: от Макрона он надеется узнать, что Киев считает для себя приемлемым, а что — нет.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+