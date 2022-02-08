«Украина — действительно красавица». В чем Зеленский согласен с президентом России

Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед СМИ во время совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном после встречи 8 февраля 2022 года в Киеве, Украина

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во вторник, 8 февраля, провели пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров. Во время встречи лидеры двух стран обсудили конфликт в Донбассе. Глава Украины также ответил на слова Владимира Путина «нравится – не нравится, терпи, моя красавица», сказанные российским лидером об обязанности Киева выполнять минские соглашения.

На $1,2 млрд больше

«В целом мы провели сегодня содержательные и очень результативные переговоры», – сказал Зеленский, позитивно оценив встречу с Макроном.

Говоря об урегулировании конфликта в Донбассе, украинский лидер рассказал о возможном проведении саммита в «нормандском формате» в ближайшее время. Он также отметил усилия руководства Франции в поиске мирного разрешения ситуации на востоке Украины. Накануне французский лидер встретился с президентом России Владимиром Путиным, главы государств в том числе обсуждали урегулирование кризиса на Украине.

«Сегодня наши страны развивают сотрудничество практически во всех сферах. Но особое значение имеет наше партнерство в сфере безопасности. Франция играет активную роль в рамках «нормандского формата». Мы очень ценим официальную позицию Парижа и личные усилия Эммануэля Макрона для достижения мира на Украине. Он для этого действительно много делает. Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым в ходе парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров «нормандской четверки», — пояснил президент Украины. Зеленский заявил, что не знает «субъекта» в Европе, который мог бы давить на Россию Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не знает «субъекта» в Европе, который... 08 февраля 23:03

По его словам, Франция выделила Киеву $1,2 млрд. По его мнению, эти средства «помогут в стабилизации экономики».

«Мы очень ценим такой шаг солидарности… Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической стойкости Украины», – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский лидер прокомментировал высказывание Владимира Путина по итогам переговоров с Макроном «нравится – не нравится, терпи, моя красавица» об обязанности Киева следовать минским договоренностям. Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что президент РФ имел в виду, что Украине необходимо выполнять условия соглашений.

«Я, наверное, отвечу на русском языке, чтобы автор афоризма понял мой ответ. Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу того, что он говорит на Украину – «моя», то это, мне кажется уже перебор небольшой», – заявил Зеленский.

Запад неоднократно обвинял Россию в якобы готовящемся вторжении на Украину. В качестве аргумента западные политики приводили увеличение военнослужащих РФ в приграничной зоне с Украиной — до 125 тысяч солдат. Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. Украина, НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят ответные меры.

Выступая на пресс-конференции, Зеленский заявил, что пока не знает «субъекта» в Европе, который мог бы давить на Россию, чтобы она изменила свою политику.

«То, что он (Путин — «Газета.Ru») чувствует, что не является субъектом эскалации и что это было просто давление, то мне на сегодня не знаком субъект в Европе, который мог бы давить на Российскую Федерацию очень мощно. Как минимум, деоккупация нашей страны не происходит пока что», — считает украинский президент.

«Доверие к Франции выросло»

В свою очередь французский лидер во время пресс-конференции подчеркнул, что Зеленский подтвердил желание Киева выполнять минские соглашения.

«Вчера с президентом Путиным мы долго обсуждали этот вопрос (выполнение минских соглашений всеми сторонами – «Газета.Ru»). И он сам подтвердил готовность соблюдать минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров Вы подтвердили желание выполнять эти соглашения», – заявил французский лидер.

Он добавил, что «минские соглашения — лучшая защита территориальной целостности Украины». Макрон: Путин пообещал не провоцировать эскалацию на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил в ходе своих встреч с лидерами России и... 08 февраля 23:03

Кроме того, по его словам, Украина выразила готовность соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Макрон также отметил, что Путин заверил его, что не будет инициировать эскалацию на Украине.

По мнению главы Франции, своим визитом в Москву он достиг цели — предотвратил обострение ситуации.

«Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута… Мировое доверие к Франции выросло», — цитирует французского президента телеканал BFM.

Макрон также уточнил, что встреча политсоветников лидеров стран «нормандской четверки» состоится в Берлине уже в этот четверг, 10 февраля.

Он также считает, что своими визитами в Москву и Киев помог «добиться прогресса в обеспечении безопасности в регионе».

Еще после встречи Макрона с Путиным крупнейшие мировые СМИ отметили очевидное расхождение во взглядах двух президентов на ситуацию вокруг Украины. Но при этом они с надеждой смотрят на конкретные действия, которые оба лидера обещали предпринять для сохранения мира в этой стране и в Европе в целом. Так, в The New York Times опубликовали статью, в которой отметили полезность миссии французского президента хотя бы в области «челночной дипломатии».

«Мистер Путин обещал, что он поговорит с Макроном и после планируемого визита Макрона в Киев во вторник», — говорится в статье. Также добавляется, что российский лидер выразил надежду получить таким образом «обратную связь» от украинского руководства: от Макрона он надеется узнать, что Киев считает для себя приемлемым, а что — нет.