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Политика

«Парень с ядерным оружием». Как Байден называл Путина и других партнеров по переговорам

В США информацию о кличках Байдена для политиков назвали «анонимными сплетнями»

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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Джо Байден дает короткие прозвища-характеристики своим зарубежным партнерам по переговорам, рассказали источники американского телеканала NBC. Так, российского президента Владимира Путина он, якобы, назвал «парнем с ядерным оружием». Ранее Байден уже говорил, что Путин управляет экономикой, которая опирается только на нефть и ядерные ракеты. По мнению американского лидера, поэтому у России есть серьезные проблемы, и Путин это отлично понимает.

В частных разговорах Байден шутит о некоторых лидерах других стран, причастных к украинскому кризису. , уточнили источники NBC.

К примеру, Байден говорил, что считает манеру держаться премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «шумной», а новый канцлер Германии Олаф Шольц, по его мнению, — «это не Ангела Меркель». Президент Франции Эммануэль Макрон, по словам Байдена, «хочет быть Шарлем де Голлем». Путина же он описал как «парня с ядерным оружием и без друзей».

В целом же, Байден, по словам источников, отмечал, что оглядывая Европу, он «видит мало знакомых лиц». NBC указал, что это необычное высказывание для Байдена, поскольку он почти полвека был ведущей фигурой в американской внешней политике и в дипломатических переговорах часто опирается на личные отношения с зарубежными коллегами. В то же время, пояснил NBC, единственный мировой лидер, находящийся в центре украинского кризиса, с которым у Байдена есть история личных взаимоотношений, — это Путин.

Представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн уже опровергла информацию о том, как Байден в частных беседах называет глав других государств.

«Эти анонимные сплетни никоим образом не похожи на то, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит», — подчеркнула она.

Как Байден раньше отзывался о Путине

Одно из самых резких высказываний о российском лидере Байден сделал в 2014 году. В интервью журналу New Yorker он вспомнил, как приезжал в Москву в 2011-м и, в том числе виделся с Путиным, бывшим тогда премьер-министром России.

«Когда он [Путин] показывал мне свой кабинет, я сказал: «Это потрясающе, что может сделать капитализм, не так ли? Прекрасный кабинет!» Он засмеялся. Когда я повернулся, то оказался с ним лицом к лицу. Я сказал: «Господин премьер-министр, я смотрю в ваши глаза и я не думаю, что у вас есть душа»… Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Мы понимаем друг друга». Вот что это за человек», — поделился Байден.

Возможно, таким образом Байден сыронизировал над высказыванием бывшего президента США Джорджа Буша. Тот после личной встречи с Путиным утверждал, что посмотрел российскому президенту в глаза и «смог понять его душу».

Весной прошлого года Байден назвал Путина «убийцей». Американский президент давал интервью, во время которого журналист прямо спросил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?». «Ммм, да», — ответил Байден.

Летом 2021 года Байден заявил, что у Путина есть «настоящая проблема», потому что он «сидит на экономике, у которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего».

«Он [Путин] знает, что у него серьезные проблемы, что, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — подчеркнул Байден.

Он также называл российского коллегу в июне 2021-го «умным» и «жестким» человеком. «Я пришел к выводу что он – как говорили, когда я играл в бейсбол – «достойный противник», — резюмировал американский лидер.

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