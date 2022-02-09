«Этих слов мы не услышали». Кремль оценил переговоры Зеленского и Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время визита французского президента Эммануэля Макрона на Украину Москва увидела «позитивные сигналы». Однако при этом Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский после своих переговоров так и не сказали о том, чего давно ждет Россия, — готовности Киева быстро выполнить соглашения по Донбассу.

Как отметил Песков в качестве положительной стороны встречи, Зеленский и Макрон признали, что конфликт на востоке Украины может быть решен только на базе минских соглашений по Донбассу.

«По тому, что было сказано на пресс-конференции [Зеленского и Макрона], были позитивные сигналы о том, что решение [ситуации] на Украине может быть исключительно на базе реализации минских соглашений. Это верно, это плюс», — указал Песков. В США объяснили, почему Россия не вторгается на Украину Телеканал CNN сообщил, что некоторые официальные лица в России выражают обеспокоенность из-за... 07 февраля 21:34

В то же время пресс-секретарь добавил, что Киев давно должен был выполнить свою часть обязательств по этим соглашениям. Украина игнорирует этот факт, в очередной раз украинское правительство не затронуло данную сторону вопроса и не сообщило, что готово наконец-то взяться за реализацию договоренностей на практике.

«Мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Этих слов мы не услышали», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что президент России Владимир Путин еще не обсуждал с Макроном итоги его поездки на Украину. По словам Пескова, российские и французские президенты условились, что после встречи Макрона с Зеленским созвонятся и «сверят часы», то есть, свои позиции и взгляды. FT: встреча Путина и Макрона «продвинула» деэскалацию ситуации на Украине Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона «продвинули»... 08 февраля 13:46

Зеленский и Макрон встретились 8 февраля в Киеве. После переговоров Французский лидер заявил, что Зеленский готов выполнять минские соглашения.

«Я услышал сегодня от вас [Зеленского], что вы также готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что на сегодня это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.

При этом в начале февраля Зеленский говорил, что ему не нравятся все пункты минских соглашений. «Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов», — сказал тогда Зеленский.

Это высказывание оценил Путин. В ответ он заявил, что Зеленскому придется выполнить то, под чем подписался ранее Киев, нравится ему это или нет.

«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал Путин.

Зеленский после этого заявил, что в некоторых смыслах тут с российским президентом не поспорить. «Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу «моя», мне кажется, это уже перебор небольшой», — сыронизировал украинский президент. Зеленский ответил на угрозы Лукашенко отключить Украину от света и поставок бензина Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы президента Белоруссии Лукашенко отключить Украину... 08 февраля 17:31

Он также отметил, что Украина — действительно, «очень терпелива» как страна, и это важно для самих россиян, потому что от терпения Киева зависит развитие конфликта в Донбассе.

Первые минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе были утверждены в сентябре 2014 года. Их подписали представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Год спустя были созданы вторые минские соглашения. Их утвердили Россия, Украина, Германия и Франция.

Договоренности, в частности, предписывают сторонам конфликта прекратить огонь и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Киев также должен законодательно признать особый статус Донбасса. Россия неоднократно обвиняла Украину в срыве договоренностей и нежелании их исполнять. В частности, Киев не хочет ничего обсуждать напрямую с представителями ДНР и ЛНР, хотя соглашения предусматривают такой диалог.